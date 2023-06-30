https://ria.ru/20230630/nastavnik-1881579484.html

В РАО обсудили пути возрождения и развития наставничества в России

В РАО обсудили пути возрождения и развития наставничества в России - РИА Новости, 30.06.2023

В РАО обсудили пути возрождения и развития наставничества в России

Российская академия образования провела открытый экспертный разговор "Наставничество в России: возрождение и развитие", участники которого обсудили, какой... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T22:21

2023-06-30T22:21

2023-06-30T22:21

год педагога и наставника

общество

ольга васильева

российская академия образования

социальный навигатор

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Российская академия образования провела открытый экспертный разговор "Наставничество в России: возрождение и развитие", участники которого обсудили, какой запрос на наставничество есть у современной молодежи, а также рассказали о лучшем опыте наставничества в самых разных отраслях, способствующем его возрождению, патриотическому воспитанию детей и молодежи.Президент Российской академии образования, академик РАО Ольга Васильева в своем выступлении сделала акцент на Концепции развития наставничества в Российской Федерации, подготовленной учеными РАО в Год педагога и наставника. Документ является базовым для организации наставнических практик в различных профессиональных сферах, задает общие рамки и векторы этой деятельности."Сегодня наставничество в нашей стране возрождается, развивается с опорой на весь наш богатый прошлый опыт и стремится отвечать на современные вызовы. Важно продолжить традиции отечественного наставничества, которое на протяжении многих лет обеспечивало своевременное и качественное введение в профессию квалифицированных кадров, последовательный рост их мастерства", — рассказала Васильева.Детское движение — особая форма организации воспитания. Его основа — детско-взрослые сообщества, которые объединяют детей и взрослых совместным социально направленным действием, сказала первый заместитель председателя правления Движения первых Наталия Мандрова."Сегодня перед нами стоит важная цель — сформировать многотысячный педагогический коллектив, который сможет решать важные воспитательные задачи в детском движении. Программа воспитательной работы Движения первых в том числе направлена на поиск таких взрослых, которые будут работать с ребятами в каком-то смысле в новой для себя педагогической позиции. Взрослому очень сложно не перехватывать инициативу и не диктовать. Неслучайно в программе появилось понятие "значимый взрослый" — это человек, который становится для ребёнка авторитетом и наставником. Очень важно построить сегодня живое детское движение, которое бы основывалось на таком принципе наставничества и где ребята будут расти как личности и граждане. В конечном итоге эта работа позволит подготовить достойное молодое поколение молодых россиян, которые возьмут ответственность за нашу страну в ближайшие десятилетия", — отметила Мандрова."Программам поддержки наставничества сегодня уделяется огромное внимание со стороны государства, но не менее важна активность академического и бизнес-сообщества, представители которого готовы делиться опытом и знаниями. Наставничество особенно ценно тем, что объединяет в себе и обучение, и воспитание человека. Передавая свои знания и профессиональный опыт, наставник участвует в формировании личности своего ученика. Благодаря наставникам у молодых людей формируются жизненные ценности, позитивные установки, они быстрее определяются с выбором образовательной и карьерной траектории, успешно реализуют себя во взрослой жизни. Внедрение в вузах программ наставничества обеспечивает преемственность между поколениями", — добавила ректор Университета науки и технологий МИСИС Алевтина Черникова."Совет по профессиональным квалификациям в сфере образования и очень мощная команда экспертов из разных отраслей сейчас сконцентрированы на разработке профстандарта "Наставник". В силу разнообразия практик и сфер применения наставничества, — это первый по-настоящему сквозной для всех видов профессиональной деятельности профстандарт. В этом его главная сложность для разработчиков и главная ценность для тех, кто будет его применять. Профстандарт — это инструмент мягкого регулирования. Он не распространяется на нетрудовые отношения, не ограничивает общественную инициативу и не вступает в противоречие с принципом добровольности наставнической деятельности. Поэтому существующие сегодня практики никак не пострадают. Принятие профстандарта позволит организациям принимать на работу человека, выполняющего в коллективе функцию наставника, и не называть его при этом неким специалистом. Формулировка "наставник" подчеркивает статус и мастерство человека", — рассказала председатель Совета по профессиональным квалификациям в сфере образования Любовь Духанина.Как отметила руководитель благотворительного фонда "Система", член-корреспондент РАО Лариса Пастухова, вопросы развития института наставничества актуальны в наше время как никогда:"Наставниками именуются лучшие и опытнейшие учителя. В начале XX века о проблемах наставничества размышлял Константин Ушинский. Он считал, что нельзя гордиться своей опытностью, высчитывая по пальцам годы своей воспитательной деятельности. Так педагог превращается в машину, которая только задает и спрашивает уроки и наказывает тех, кто попадается под руку. Имея уникальный опыт и особые знания, быть наставником можно только Сердцем, любя свое дело, своих учеников и ценя их первые шаги. Наставничество — от сердца к сердцу", — пояснила Пастухова.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, ольга васильева, российская академия образования, социальный навигатор