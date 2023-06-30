https://ria.ru/20230630/napadenie-1881519929.html

Во Франции местная журналистка подверглась нападению во время беспорядков

Во Франции местная журналистка подверглась нападению во время беспорядков - РИА Новости, 30.06.2023

Во Франции местная журналистка подверглась нападению во время беспорядков

Местная журналистка подверглась нападению во время беспорядков во Франции, говорится в заявлении телеканала в Twitter. РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T17:36

2023-06-30T17:36

2023-06-30T17:36

в мире

франция

париж

беспорядки во франции после убийства подростка в нантере

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Местная журналистка подверглась нападению во время беспорядков во Франции, говорится в заявлении телеканала в Twitter.Речь идет о сотруднице телеканала TV Tours-Val de Loire, которая освещала ситуацию в городе Тур. "На нее (журналистку) напали около пятнадцати человек в капюшонах, которые ее избили и разбили ее камеру", - говорится в сообщении. Отмечается, что руководство TV Tours-Val de Loire подало жалобу. Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере - пригороде к западу от Парижа - застрелили 17-летнего подростка, который, по информации полицейских, отказался выполнять их требования. В результате в ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и властей. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты.

https://ria.ru/20230630/frantsiya-1881499471.html

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в мире, франция, париж, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере