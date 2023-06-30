https://ria.ru/20230630/myatezh-1881392145.html

Лавров назвал мятеж Пригожина передрягой

Лавров назвал мятеж Пригожина передрягой - РИА Новости, 30.06.2023

Лавров назвал мятеж Пригожина передрягой

Россия никому ничего не обязана объяснять по вопросу попытки мятежа, это громче, чем передрягой назвать нельзя, заявил глава МИД Сергей Лавров. РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T11:23

2023-06-30T11:23

2023-06-30T14:54

специальная военная операция на украине

россия

попытка вооруженного мятежа

безопасность

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

евгений пригожин

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Россия никому ничего не обязана объяснять по вопросу попытки мятежа, это громче, чем передрягой назвать нельзя, заявил глава МИД Сергей Лавров."Знаете, мы никому ничего не обязаны объяснять, давать какие-то заверения, мы действуем транспарентно, на эту тему высказывался президент, на эту тему высказались все политические силы нашей страны. Если у кого-то на Западе есть какие-то сомнения, ну, это ваши проблемы", - сказал министр на пресс-конференции, отвечая на вопрос западного журналиста, стабильная ли ситуация в России на фоне недавней попытки мятежа. "Россия всегда из любых передряг, а это громче, чем передрягой, трудно назвать, выходила более крепкой, более сильной", – добавил Лавров.В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Захват произошел после заявлений Евгения Пригожина о том, что ВС РФ якобы нанесли ракетно-бомбовые удары по лагерям "Вагнера", хотя это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ России. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России. Лукашенко 27 июня подтвердил прибытие Пригожина на белорусскую территорию. По данным ЦОС ФСБ, в ходе расследования было установлено, что участники мятежа 24 июня прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления, с учетом этого уголовное дело 27 июня было прекращено.

https://ria.ru/20230629/prigozhin-1881139605.html

https://ria.ru/20230630/myatezh-1881328304.html

россия

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Кирилл Волков

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Лавров о попытке мятежа Пригожина Лавров о попытке мятежа Пригожина: громче, чем "передрягой", это трудно назвать, из таких событий страна всегда выходила более сильной, так будет и в этот раз 2023-06-30T11:23 true PT1M05S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, попытка вооруженного мятежа, безопасность, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, евгений пригожин, ситуация в днр и лнр