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Добрые намерения, ведущие в ад: Россия уклонилась от самой страшной угрозы

Добрые намерения, ведущие в ад: Россия уклонилась от самой страшной угрозы - РИА Новости, 30.06.2023

Добрые намерения, ведущие в ад: Россия уклонилась от самой страшной угрозы

Все стараются понять смысл военного мятежа 23-24 июня 2023 года. Серьезность событий очевидна всем, даже тем, кто пытается шутить или утопить все в деталях. РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T08:00

2023-06-30T08:00

2023-06-30T08:02

аналитика

политика

россия

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александр лукашенко

нато

попытка вооруженного мятежа

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Все стараются понять смысл военного мятежа 23-24 июня 2023 года. Серьезность событий очевидна всем, даже тем, кто пытается шутить или утопить все в деталях.Россия чуть не погибла, причем на сей раз не от заговора либералов и западных спецслужб (от чего она в начале 90-х на самом деле погибла и с огромным трудом благодаря невероятным усилиям Путина стала понемногу возрождаться из пепла), а от столкновения двух патриотических тенденций разного напряжения. Это было своего рода коротким замыканием в патриотическом сегменте, конфликтом не столько ориентаций и целей, сколько скоростей и методов.Очевидно, что начал СВО именно президент России, и это было единственным возможным в той ситуации решением для спасения России, сохранения и укрепления ее суверенитета, поставленного под вопрос агрессивной стратегией глобалистов и руководства НАТО. Путин ведет к Победе, и многократно заявлял, что СВО будет продолжаться до тех пор, пока ее цели не будут достигнуты в полной мере. А для этого необходим полный контроль над политическим пространством Украины. Да, путь к Победе оказался труднее, чем все мы надеялись, но Россия встала на него необратимо. Путин олицетворяет не просто законную власть, государство и политическую систему. Он еще является и исторической личностью. И сделал свой пост и сам политический строй легитимным именно в силу тех шагов, которые предпринял для спасения России. То есть Путин больше, чем президент. Конечно, вооруженный мятеж против любого государственного лидера — это нечто экстраординарное. Но даже такой теоретик самодержавия, как русский святой Иосиф Волоцкий в "Просветителе" замечает, что царь, которому надо повиноваться беспрекословно всегда и во всем, утрачивает легитимность, если предает Бога. Даже священный статус Божьего помазанника не спасает в той ситуации, когда речь идет о высших идеалах народа и общества. Путин — спаситель России, и именно поэтому он неприкосновенен, а его авторитет незыблем — прежде всего в глазах патриотов. Это не формальность, а глубочайшая истина. Поэтому любое покушение на него, противление его воле и бросаемый ему вызов автоматически ставит того, кто на это идет, не просто вне закона, но вне логики русской истории. И неважно, справедливы требования восставших или нет. Сам факт восстания уже несправедлив.Однако надо учесть, что фронтовики "Вагнера" настоящие герои и истинные русские патриоты. Именно это признавал и подчеркивал сам президент на всех фазах конфликта — и до, и после него. Люди, проливавшие кровь на поле ожесточенных сражений, добившиеся ярких побед, которые укрепили дух всего народа, став образцом героизма для фронта и тыла, явно хотели "как лучше". У них в ходе тяжелейшей войны сложилось горькое чувство, что многие военачальники и управленцы не справляются со своими прямыми обязанностями, тормозят победу. А праздные столичные элиты вообще не собираются впускать войну внутрь себя, развлекаются и жируют, как ни в чем не бывало, как будто СВО и не начиналась. Им казалось, как, кстати, многим в нашем обществе, что между фронтом и тылом пропасть только увеличивается. Гибель и самоотверженность одних резко контрастирует с безразличием и цинизмом других. Добавим к этому неизбежное изменение психики и сознания людей, имеющих дело день и ночь с насилием, смертью, ужасом ожесточенной войны, и их действия приобретают определенную логику. Но не оправдание. И только потому, что Путин понял и принял эту логику, гражданской войны и удалось избежать. Президент не встал на путь демонизации бунтовщиков, он вник в их состояние. Ведь он тоже воин, борец и герой. Ведь он все это и начал — и несет полную ответственность.Конечно, идти перед лицом военного шантажа на удовлетворение требований мятежников было невозможно и неправильно. Так бы никто не поступил. Но разрешить фатальный конфликт смог Путин, чей патриотизм, чья любовь к Родине, чья ответственность и чья воля к Победе оказались глубже, полнее и фундаментальнее.Огромную и фактически спасительную роль сыграл в разрешении почти рокового конфликта и президент Беларуси Александр Лукашенко. Он скромно отказывается от того, что его признали героем, но он именно им и является. В трудный для России момент он оказался главным другом, несущей опорой нашей государственности. Честь ему за это и хвала.Итак, это был не конфликт идеологий, а столкновение двух скоростей — максималисты фронта взорвались перед лицом более умеренной и гибкой политики центра, направленной, однако, к той же цели.Я бы обратил внимание на следующее: впервые в последние три десятилетия либералы, которые царили в 90-е и играли важнейшую роль в оппозиции Путину в 2000-е, на сей раз отсутствовали. Они полностью исключены из идеологической жизни государства и общества, представляя собой омерзительный, но бессильный фантом недавнего прошлого. Им нет места в патриотическом курсе Путина, а для фронта они просто прямые цели, даже если громко о себе и не заявляют. Неслучайно марш "Вагнера" проходил под лозунгом справедливости и был направлен номинально против олигархии и коррупции, являющихся прямым продолжением позорных 90-х, так до конца и не изжитых в современной России, но никаких политических позиций в ней не занимающих. Идеологическая территория в России сегодня необратимо переместилась в зону патриотизма. И теперь между собой сталкиваются не сторонники России и ее противники (либералы и западники), а исключительно патриоты — пусть и разных масштабностей, разных скоростей.Мятеж исчерпан. Россия выстояла и только укрепилась, пройдя такое серьезное испытание. Победил не просто Путин, он и так победитель, и, по сути, никто его авторитет под сомнение и не ставил. Победил патриотический курс. Очевидно, формальные требования восставших выполнены не будут. Но выводы Кремль не сделать из произошедшего не может. По-старому точно ничего не останется. И серьезнейшие изменения в системе неотвратимо грядут. При этом все они заведомо будут располагаться в зоне Победы. Справедливости нельзя требовать насильно, ставя при этом под удар само существование государства — на радость его злейшим врагам. Особенно преступно восставать против страны и народа, ведущих смертельную войну с сильнейшим противником — коллективным Западом. Но очевидно и то, что справедливости у нас на самом деле не хватает, причем критически. Путин, выиграв труднейшую вторую чеченскую кампанию, сделал из вчерашних противников преданных единомышленников, тоже показавших себя героями в СВО, отдавая жизни и проливая кровь за великую Россию. И уж конечно, нашими — в самом глубинном смысле — являются воины "Вагнера" и все те, кто всей душей, всем сердцем стремятся к Победе. Если градус справедливости в нашем обществе повысится, тем более когда в ситуации нависшей катастрофы некоторые высокопоставленные фигуры (особенно из числа олигархов) показали себя в самом отвратительном свете, это только укрепит и без того фундаментальные позиции нашего президента, а благодарные герои фронта станут его надежнейшей гвардией, ядром новой, настоящей элиты — о чем сам президент прямо говорил на встрече с военкорами.Нет никаких сомнений, что из этого страшного кризиса страна и государство выходят обновленными, усилившимися и с более ясным пониманием того пути, на котором будет достигнута наша Победа. Напрасно радовались враги, наблюдая движение "Вагнера" к Москве. Ситуация разъяснилась, и теперь все наши марши будут проходить в обратном направлении.

https://ria.ru/20230624/rossiya-1880152990.html

https://ria.ru/20230626/myatezh-1880349524.html

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Александр Дугин https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0f/1597567809_1120:0:2183:1063_100x100_80_0_0_cdad8c3ca0ac7b7c5b9dd0f959124767.jpg

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Александр Дугин https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0f/1597567809_1120:0:2183:1063_100x100_80_0_0_cdad8c3ca0ac7b7c5b9dd0f959124767.jpg

аналитика, политика, россия, украина, белоруссия, александр лукашенко, нато, попытка вооруженного мятежа