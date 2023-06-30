https://ria.ru/20230630/muzyka-1881525002.html

В Москве наградили лауреатов Международного конкурса имени Чайковского

В Москве наградили лауреатов Международного конкурса имени Чайковского - РИА Новости, 30.06.2023

В Москве наградили лауреатов Международного конкурса имени Чайковского

В Москве в Доме Пашкова назвали победителей Международного конкурса имени Петра Чайковского, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T18:18

2023-06-30T18:18

2023-06-30T18:18

культура

новости культуры

музыка

международный конкурс имени чайковского

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/22596/71/225967150_0:343:1632:1261_1920x0_80_0_0_28d9bec46a4ff643c92926034b723275.jpg

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. В Москве в Доме Пашкова назвали победителей Международного конкурса имени Петра Чайковского, передает корреспондент РИА Новости. На торжественной церемонии присутствовала министр культуры России Ольга Любимова. В категории "Виолончель" победила Ли Ён Ын из Южной Кореи. Второй премии была удостоена Мария Зайцева из России, а третьей – Пак Сан Хёк из Южной Кореи. Четвертую премию присудили Ивану Сендецкому из России. Пятая премия досталась Ли Дон Ёл из Южной Кореи. Шестую премию вручили Василию Степанову из России. Лауреатом в "Сольном пении" среди мужчин стал Сон Чи Хун из Южной Кореи, среди женщин – Зинаида Царенко из России. Второй премии удостоились Чон Ин Хо из Южной Кореи, Максим Лисиин и Ольга Маслова из России. Третью премию получили Хун Чжэньсян из Китая и Альбина Тонких из Белоруссии. Четвертая премия досталась Игорю Морозову, Глебу Перязеву и Полине Шабуниной из России. В номинации "Медные духовые инструменты" победил трубач Семен Саломатников из России. Второй премии был удостоен валторнист Цзинь Чжичэн из Китая. Четвертую премию присудили валторнисту Ределле Шарлю из Франции. Пятая премия досталась исполнителю на тубе Вильнуру Самигуллину из России. Седьмую премию вручили трубачам Степану Бачевичу и Алексею Иванову из России. Восьмая премия досталась валторнисту Всеволоду Трухачеву из России и трубачу Жасулану Абдыкалыкову из Казахстана. В номинации "Деревянные духовые инструменты" лауреатом стала флейтистка Софья Виланд из России. Вторую премию присудили флейтистке Анне Комаровой и гобоисту Федору Осверу из России. Третьей премии были удостоены кларнетист Лев Журавский Лев из России, фаготист Палумбо Аугусто Велио из Италии, а также флейтистка Ким Е Сон из Южной Кореи. Пятую премию получил гобоист Нин Юэнин из Китая. Шестая премия досталась кларнетисту Се Цзунлинь из Китая. В категории "Скрипка" награды получили Ким Ке Хи (первая премия) из Южной Кореи, Ислямов Равиль из России (вторая премия), Ло Чаовэнь из Китая, Коган Даниил из Россия, Таросян Елена из России, Цзян Иин из Китая (четвертая премия).В номинации "Фортепиано" победили Давыдченко Сергей из России (первая премия), а также Харлионо Джордж из Великобритании, Малинин Валентин из России, Вонг Энджел Станислав из США (вторая премия). Третью премию присудили Папояну Илье и Корчагину Станиславу из России. Четвертую премию получили Мао Сюаньи из Китая и Ё Соа из Южной Кореи. Международный конкурс имени Чайковского проводится с 1958 года один раз в четыре года и стал одним из наиболее масштабных и авторитетных профессиональных музыкальных смотров в мире. В разные годы соревнование дало возможность представителям творческой молодежи из разных стран получить мировую известность, стать звездами мирового музыкального искусства. Среди них – пианисты Денис Мацуев, Ван Клиберн, Владимир Крайнев, Михаил Плетнев, Барри Дуглас, Владимир Ашкенази, скрипачи Виктор Третьяков, Гидон Кремер, Владимир Спиваков, вокалисты Елена Образцова, Тамара Синявская, Хибла Герзмава. С 2011 года художественный руководитель конкурса Валерий Гергиев.Ранее сообщалось, что в Иванове стартует Международный кинофестиваль имени Андрея Тарковского.

https://ria.ru/20230626/festival-1880467157.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, музыка, международный конкурс имени чайковского