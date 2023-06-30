https://ria.ru/20230630/festival-1880965395.html
В Иванове стартует Международный кинофестиваль имени Андрея Тарковского
В Иванове стартует Международный кинофестиваль имени Андрея Тарковского - РИА Новости, 30.06.2023
В Иванове стартует Международный кинофестиваль имени Андрея Тарковского
В Иванове стартует XVII Международный кинофестиваль имени Андрея Тарковского "Зеркало", сообщает пресс-служба проекта. РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T06:00
2023-06-30T06:00
2023-06-30T06:00
культура
новости культуры
кино и сериалы
андрей тарковский
кинофестиваль "зеркало"
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. В Иванове стартует XVII Международный кинофестиваль имени Андрея Тарковского "Зеркало", сообщает пресс-служба проекта. Фильм открытия — "Боже! Чувствую приближение твое!" Николая Бурляева и Дмитрия Чернецова. Закроет смотр победитель Каннского фестиваля "Анатомия падения" Жюстин Трие.В конкурсе — восемь картин, в производстве которых участвовали 12 стран. Победителя выберут среди лент "Брайтон 4", "Ветер расскажет", Висента Б", "Вы видели эту женщину?", "Ниша", "Соколиное озеро", "Фремонт", "Шивамма". Есть параллельные программы. К 80-летию со дня рождения Олега Янквоского подготовили ретроспективу фильмов с участием актера. Ее первую часть покажут в 2023, а вторую — в 2024-м. "Все показы пройдут с пленки 35 мм в уникальном пространстве ивановского ж/д вокзала", — уточнили в пресс-службе. Заявлены авторская программа художника по костюмам Надежды Васильевой и секция "История(и) кино", в ходе которой сстоятся презентации книг киноведов и показы фильмов о деятелях культуры. "Программа "Переплетения" исследует границы кинематографа, искусства и дизайна, и включает фильмы, созданные на стыке жанров и форм", — рассказали в пресс-службе. Будут и спецпоказы. Гости увидять ленты "Мать" Глеба Панфилова памяти первого президента фестиваля актрисы Инны Чуриковой и "НЕМАЯ ЖИЗНЬ: История Женщины в Чёрном" Влада Козлова.Также зрители увидят картины жюри и отечественную анимацию. Международный кинофестиваль имени Андрея Тарковского "Зеркало" завершится 5 июля. РИА Новости - генеральный информационный партнер фестиваля.
https://ria.ru/20230625/kino-1880373843.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, андрей тарковский, кинофестиваль "зеркало"
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Андрей Тарковский, Кинофестиваль "Зеркало"
В Иванове стартует Международный кинофестиваль имени Андрея Тарковского
В Иванове стартует XVII Международный кинофестиваль имени Андрея Тарковского "Зеркало"
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. В Иванове стартует XVII Международный кинофестиваль имени Андрея Тарковского "Зеркало", сообщает пресс-служба проекта.
Фильм открытия — "Боже! Чувствую приближение твое!" Николая Бурляева и Дмитрия Чернецова. Закроет смотр победитель Каннского фестиваля "Анатомия падения" Жюстин Трие.
В конкурсе — восемь картин, в производстве которых участвовали 12 стран. Победителя выберут среди лент "Брайтон 4", "Ветер расскажет", Висента Б", "Вы видели эту женщину?", "Ниша", "Соколиное озеро", "Фремонт", "Шивамма".
Есть параллельные программы. К 80-летию со дня рождения Олега Янквоского подготовили ретроспективу фильмов с участием актера. Ее первую часть покажут в 2023, а вторую — в 2024-м. "Все показы пройдут с пленки 35 мм в уникальном пространстве ивановского ж/д вокзала", — уточнили в пресс-службе.
Заявлены авторская программа художника по костюмам Надежды Васильевой и секция "История(и) кино", в ходе которой сстоятся презентации книг киноведов и показы фильмов о деятелях культуры.
«
"Программа "Переплетения" исследует границы кинематографа, искусства и дизайна, и включает фильмы, созданные на стыке жанров и форм", — рассказали в пресс-службе.
Будут и спецпоказы. Гости увидять ленты "Мать" Глеба Панфилова памяти первого президента фестиваля актрисы Инны Чуриковой и "НЕМАЯ ЖИЗНЬ: История Женщины в Чёрном" Влада Козлова.
Также зрители увидят картины жюри и отечественную анимацию.
Международный кинофестиваль имени Андрея Тарковского "Зеркало" завершится 5 июля.
РИА Новости - генеральный информационный партнер фестиваля.
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