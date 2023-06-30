https://ria.ru/20230630/mts-1881348623.html

В МТС сообщили о снижении количества спам-звонков своим абонентам

В МТС сообщили о снижении количества спам-звонков своим абонентам - РИА Новости, 30.06.2023

В МТС сообщили о снижении количества спам-звонков своим абонентам

Количество спам-звонков абонентам МТС за первые пять месяцев 2023 года снизилось в 2,4 раза в сравнении с аналогичным периодом 2022 года, при этом средняя... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T06:42

2023-06-30T06:42

2023-06-30T06:42

мтс

общество

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Количество спам-звонков абонентам МТС за первые пять месяцев 2023 года снизилось в 2,4 раза в сравнении с аналогичным периодом 2022 года, при этом средняя длительность звонка выросла в 1,5 раза, подсчитали аналитики центра инноваций Future Crew МТС RED, результаты исследования есть у РИА Новости. "Количество спам-звонков абонентам МТС в текущем году заметно снизилось: с января по май 2023 года было зафиксировано в общей сложности 123 млн спам-звонков, тогда как за тот же период 2022 года - 295 млн звонков, а в январе-мае 2021 года - 219 млн", - говорится в исследовании. Аналитики отмечают, что такая динамика связана с тем, что оператор постоянно обновляет базы спам-номеров и блокирует их. "Легитимные звонки отличают от спам-звонков по таким параметрам, как средняя длительность звонков, средняя длительность перерыва между звонками или частота набора, среднее количество сбросов за выбранный период, соотношение входящих и исходящих вызовов со стороны спамера, скорость обновления круга контактов и по ряду других показателей", - объяснили аналитики. В январе-мае 2023 года средняя длительность спам-звонков выросла до 33 секунд, в 2022 году этот показатель был равен 22 секундам. Так, 26% от общего числа спам-звонков длились более 30 секунд, а 15% спам-звонков длились от 15 до 30 секунд. При этом дольше всего со спамерами общаются люди старше 50 лет. Спам-звонки составляли 6% от общего объема всех звонков на сети МТС в январе-мае 2023 года. Ежемесячно 34,7 тысячи спамеров пытаются дозвониться до абонентов оператора, в среднем с одного спам-номера совершается 711 звонков в месяц. При этом активность спамеров в праздничные дни снижается: так, в 2023 году на майские праздники россиянам в среднем поступило на 30% меньше "мусорных" звонков, чем в рабочие дни, а в новогодние праздники – в 6 раз меньше. "Эксперты прогнозируют дальнейшее снижение объема спам-звонков, поскольку спамеры осознают, что прямой спам уже не дает результатов. Абоненты стали более подкованными в вопросах киберграмотности. В будущем стоит ожидать появления более изобретательных схем донесения спам-сообщений до абонентов", - отметили в компании.

https://ria.ru/20230630/svyaz-1881346614.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

мтс, общество