https://ria.ru/20230630/moskva-1881498780.html
Синоптик "Фобоса" предсказал июль в Москве теплее нормы
Синоптик "Фобоса" предсказал июль в Москве теплее нормы - РИА Новости, 30.06.2023
Синоптик "Фобоса" предсказал июль в Москве теплее нормы
"Морковный" июль ожидается в Москве, он будет теплее нормы, с большим количеством солнечных дней, во второй половине месяца воздух в отдельные дни может... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T16:28
2023-06-30T16:28
2023-06-30T16:51
общество
москва
евгений тишковец
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. "Морковный" июль ожидается в Москве, он будет теплее нормы, с большим количеством солнечных дней, во второй половине месяца воздух в отдельные дни может разогреваться до 30-градусной жары, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."В отличие от своего младшего брата, в июле ожидаемая среднемесячная температура воздуха превысит норму на 1,5-2 градуса. Это означает, что в зависимости погодных условий по ночам столбики термометров в среднем будут колебаться от плюс 13 до плюс 18, а в дневные часы воздух стабильно сумеет прогреваться до 23-28 градусов тепла", - рассказал Тишковец. Он отметил, что такой диапазон значений температуры соответствует зоне летнего комфорта, которая будет простираться от южного побережья Белого моря до западных отрогов Кавказского хребта и южной оконечности Уральских гор на юго-востоке."Наиболее ярко положительная аномалия температуры проявит себя во второй половине месяца, когда воздух в отдельные дни может разогреваться до 30-градусной жары", - добавил синоптик.По его словам, в июле в Центральной России осадкомеры не доберут до 20% небесной влаги. Для Москвы норма составляет 84 миллиметра."Таким образом, грядущий июль ожидается вполне теплым и с большим, чем положено количеством солнечных дней, приходящихся на макушку лета. Июль будет "морковный". И тайных смыслов здесь искать не стоит. Просто цветовая палитра аномалии температуры и осадков на долгосрочной карте напоминает цвет моркови", - заключил метеоролог.
https://ria.ru/20230629/dozhdi-1881032011.html
https://ria.ru/20230628/iyul-1880804400.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, евгений тишковец
Общество, Москва, Евгений Тишковец
Синоптик "Фобоса" предсказал июль в Москве теплее нормы
Синоптик "Фобоса" Тишковец: в июле в Москве ожидается много солнечных и жарких дней
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. "Морковный" июль ожидается в Москве, он будет теплее нормы, с большим количеством солнечных дней, во второй половине месяца воздух в отдельные дни может разогреваться до 30-градусной жары, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В отличие от своего младшего брата, в июле ожидаемая среднемесячная температура воздуха превысит норму на 1,5-2 градуса. Это означает, что в зависимости погодных условий по ночам столбики термометров в среднем будут колебаться от плюс 13 до плюс 18, а в дневные часы воздух стабильно сумеет прогреваться до 23-28 градусов тепла", - рассказал Тишковец. Он отметил, что такой диапазон значений температуры соответствует зоне летнего комфорта, которая будет простираться от южного побережья Белого моря
до западных отрогов Кавказского хребта и южной оконечности Уральских гор на юго-востоке.
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"Наиболее ярко положительная аномалия температуры проявит себя во второй половине месяца, когда воздух в отдельные дни может разогреваться до 30-градусной жары", - добавил синоптик.
По его словам, в июле в Центральной России осадкомеры не доберут до 20% небесной влаги. Для Москвы норма составляет 84 миллиметра.
"Таким образом, грядущий июль ожидается вполне теплым и с большим, чем положено количеством солнечных дней, приходящихся на макушку лета. Июль будет "морковный". И тайных смыслов здесь искать не стоит. Просто цветовая палитра аномалии температуры и осадков на долгосрочной карте напоминает цвет моркови", - заключил метеоролог.
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