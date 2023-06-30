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Синоптик "Фобоса" предсказал июль в Москве теплее нормы - РИА Новости, 30.06.2023
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16:28 30.06.2023 (обновлено: 16:51 30.06.2023)
https://ria.ru/20230630/moskva-1881498780.html
Синоптик "Фобоса" предсказал июль в Москве теплее нормы
Синоптик "Фобоса" предсказал июль в Москве теплее нормы - РИА Новости, 30.06.2023
Синоптик "Фобоса" предсказал июль в Москве теплее нормы
"Морковный" июль ожидается в Москве, он будет теплее нормы, с большим количеством солнечных дней, во второй половине месяца воздух в отдельные дни может... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T16:28
2023-06-30T16:51
общество
москва
евгений тишковец
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. "Морковный" июль ожидается в Москве, он будет теплее нормы, с большим количеством солнечных дней, во второй половине месяца воздух в отдельные дни может разогреваться до 30-градусной жары, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."В отличие от своего младшего брата, в июле ожидаемая среднемесячная температура воздуха превысит норму на 1,5-2 градуса. Это означает, что в зависимости погодных условий по ночам столбики термометров в среднем будут колебаться от плюс 13 до плюс 18, а в дневные часы воздух стабильно сумеет прогреваться до 23-28 градусов тепла", - рассказал Тишковец. Он отметил, что такой диапазон значений температуры соответствует зоне летнего комфорта, которая будет простираться от южного побережья Белого моря до западных отрогов Кавказского хребта и южной оконечности Уральских гор на юго-востоке."Наиболее ярко положительная аномалия температуры проявит себя во второй половине месяца, когда воздух в отдельные дни может разогреваться до 30-градусной жары", - добавил синоптик.По его словам, в июле в Центральной России осадкомеры не доберут до 20% небесной влаги. Для Москвы норма составляет 84 миллиметра."Таким образом, грядущий июль ожидается вполне теплым и с большим, чем положено количеством солнечных дней, приходящихся на макушку лета. Июль будет "морковный". И тайных смыслов здесь искать не стоит. Просто цветовая палитра аномалии температуры и осадков на долгосрочной карте напоминает цвет моркови", - заключил метеоролог.
https://ria.ru/20230629/dozhdi-1881032011.html
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общество, москва, евгений тишковец
Общество, Москва, Евгений Тишковец
Синоптик "Фобоса" предсказал июль в Москве теплее нормы

Синоптик "Фобоса" Тишковец: в июле в Москве ожидается много солнечных и жарких дней

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЛюди катаются на катамаранах в Парке Горького
Люди катаются на катамаранах в Парке Горького - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Люди катаются на катамаранах в Парке Горького. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. "Морковный" июль ожидается в Москве, он будет теплее нормы, с большим количеством солнечных дней, во второй половине месяца воздух в отдельные дни может разогреваться до 30-градусной жары, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В отличие от своего младшего брата, в июле ожидаемая среднемесячная температура воздуха превысит норму на 1,5-2 градуса. Это означает, что в зависимости погодных условий по ночам столбики термометров в среднем будут колебаться от плюс 13 до плюс 18, а в дневные часы воздух стабильно сумеет прогреваться до 23-28 градусов тепла", - рассказал Тишковец. Он отметил, что такой диапазон значений температуры соответствует зоне летнего комфорта, которая будет простираться от южного побережья Белого моря до западных отрогов Кавказского хребта и южной оконечности Уральских гор на юго-востоке.
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"Наиболее ярко положительная аномалия температуры проявит себя во второй половине месяца, когда воздух в отдельные дни может разогреваться до 30-градусной жары", - добавил синоптик.
По его словам, в июле в Центральной России осадкомеры не доберут до 20% небесной влаги. Для Москвы норма составляет 84 миллиметра.
"Таким образом, грядущий июль ожидается вполне теплым и с большим, чем положено количеством солнечных дней, приходящихся на макушку лета. Июль будет "морковный". И тайных смыслов здесь искать не стоит. Просто цветовая палитра аномалии температуры и осадков на долгосрочной карте напоминает цвет моркови", - заключил метеоролог.
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