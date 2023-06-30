https://ria.ru/20230630/moskva-1881441633.html

В Сети осудили выбор новой "Мисс Москва"

В Сети осудили выбор новой "Мисс Москва" - РИА Новости, 30.06.2023

В Сети осудили выбор новой "Мисс Москва"

В этот четверг в столице прошел конкурс красоты "Мисс Москва – 2023", на котором победила уроженка Саратова, 25-летняя модель Ангелина Бреженская. В Сети сразу... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T14:21

2023-06-30T14:21

2023-06-30T14:21

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МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. В этот четверг в столице прошел конкурс красоты "Мисс Москва – 2023", на котором победила уроженка Саратова, 25-летняя модель Ангелина Бреженская. В Сети сразу стали критиковать обладательницу короны и жюри, выбравшую ее. В пабликах и соцсетях пользователи написали, что блондинка выглядит неестественно, и чересчур увлекается пластическими операциями и уколами красоты. "Ее косметологу надо было премию давать", "Один силикон", "Ничего своего нет", "Сейчас мода такая пластическими операциями мериться?", "Все же хочется увидеть естественную красоту", "Мисс пластика" – возмутились комментаторы.Победительница "Мисс Москва – 2023" на критику в свой адрес пока не отреагировала, как и организаторы конкурса. В конкурсе могли участвовать девушки из разных городов России. Ангелина Бреженская обошла в финале 32 претенденток и получила право представлять столицу на конкурсе "Краса России" в Сочи.В "Мисс Москва" соревновались девушки в возрасте от 18 до 32 лет. Конкурсанток отбирали по определенным внешним параметрам. Например, их рост должен быть не ниже 168 см.

https://ria.ru/20230606/konkurs-1876514168.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

саратов, россия, сочи, новости шоу-бизнеса