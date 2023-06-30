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В Сети осудили выбор новой "Мисс Москва" - РИА Новости, 30.06.2023
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Шоубиз
 
14:21 30.06.2023
https://ria.ru/20230630/moskva-1881441633.html
В Сети осудили выбор новой "Мисс Москва"
В Сети осудили выбор новой "Мисс Москва" - РИА Новости, 30.06.2023
В Сети осудили выбор новой "Мисс Москва"
В этот четверг в столице прошел конкурс красоты "Мисс Москва – 2023", на котором победила уроженка Саратова, 25-летняя модель Ангелина Бреженская. В Сети сразу... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T14:21
2023-06-30T14:21
шоубиз
саратов
россия
сочи
новости шоу-бизнеса
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МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. В этот четверг в столице прошел конкурс красоты "Мисс Москва – 2023", на котором победила уроженка Саратова, 25-летняя модель Ангелина Бреженская. В Сети сразу стали критиковать обладательницу короны и жюри, выбравшую ее. В пабликах и соцсетях пользователи написали, что блондинка выглядит неестественно, и чересчур увлекается пластическими операциями и уколами красоты. &quot;Ее косметологу надо было премию давать&quot;, &quot;Один силикон&quot;, &quot;Ничего своего нет&quot;, &quot;Сейчас мода такая пластическими операциями мериться?&quot;, &quot;Все же хочется увидеть естественную красоту&quot;, &quot;Мисс пластика&quot; – возмутились комментаторы.Победительница "Мисс Москва – 2023" на критику в свой адрес пока не отреагировала, как и организаторы конкурса. В конкурсе могли участвовать девушки из разных городов России. Ангелина Бреженская обошла в финале 32 претенденток и получила право представлять столицу на конкурсе "Краса России" в Сочи.В "Мисс Москва" соревновались девушки в возрасте от 18 до 32 лет. Конкурсанток отбирали по определенным внешним параметрам. Например, их рост должен быть не ниже 168 см.
https://ria.ru/20230606/konkurs-1876514168.html
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саратов, россия, сочи, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Саратов, Россия, Сочи, Новости шоу-бизнеса
В Сети осудили выбор новой "Мисс Москва"

В Сети осудили победительницу "Мисс Москва – 2023" из-за ее неестественной внешности

© Фото : @brejenskayaАнгелина Бреженская
Ангелина Бреженская - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© Фото : @brejenskaya
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. В этот четверг в столице прошел конкурс красоты "Мисс Москва – 2023", на котором победила уроженка Саратова, 25-летняя модель Ангелина Бреженская. В Сети сразу стали критиковать обладательницу короны и жюри, выбравшую ее.
В пабликах и соцсетях пользователи написали, что блондинка выглядит неестественно, и чересчур увлекается пластическими операциями и уколами красоты.
«

"Ее косметологу надо было премию давать", "Один силикон", "Ничего своего нет", "Сейчас мода такая пластическими операциями мериться?", "Все же хочется увидеть естественную красоту", "Мисс пластика" – возмутились комментаторы.

Победительница "Мисс Москва – 2023" на критику в свой адрес пока не отреагировала, как и организаторы конкурса.
В конкурсе могли участвовать девушки из разных городов России. Ангелина Бреженская обошла в финале 32 претенденток и получила право представлять столицу на конкурсе "Краса России" в Сочи.
В "Мисс Москва" соревновались девушки в возрасте от 18 до 32 лет. Конкурсанток отбирали по определенным внешним параметрам. Например, их рост должен быть не ниже 168 см.
Наталья Оскар - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
В Сети возмутились выбором новой "Миссис Россия"
6 июня, 16:29
 
ШоубизСаратовРоссияСочиНовости шоу-бизнеса
 
 
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