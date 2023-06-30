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Модель из Саратова стала победительницей конкурса "Мисс Москва – 2023" - РИА Новости, 30.06.2023
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Шоубиз
 
13:34 30.06.2023 (обновлено: 13:37 30.06.2023)
https://ria.ru/20230630/moskva-1881431572.html
Модель из Саратова стала победительницей конкурса "Мисс Москва – 2023"
Модель из Саратова стала победительницей конкурса "Мисс Москва – 2023" - РИА Новости, 30.06.2023
Модель из Саратова стала победительницей конкурса "Мисс Москва – 2023"
Победительницей конкурса красоты "Мисс Москва – 2023" стала уроженка Саратова, 25-летняя Ангелина Бреженская. Об этом сообщили на странице проекта в соцсети. РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T13:34
2023-06-30T13:37
шоубиз
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красота
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МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Победительницей конкурса красоты "Мисс Москва – 2023" стала уроженка Саратова, 25-летняя Ангелина Бреженская. Об этом сообщили на странице проекта в соцсети. Бреженская работает телеведущей и профессиональной моделью. Ранее она уже участвовала во многих конкурсах красоты, в том числе международных. В 2020 году она получила титул "Красавица Саратова", а позже вышла в финал "Красы России". Победа в "Мисс Москва" стала для нее самой значимой. Благодаря ей в октябре Бреженская представит столицу на "Красе России" в Сочи. За звание "Мисс Москва" боролись 33 участницы из разных городов России в возрасте от 18 до 32 лет. Конкурсанток отбирали по определенным параметрам. Например, их рост должен быть не ниже 168 см.
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Шоубиз, Саратов, Сочи, Россия, Общество, Красота, стиль, Новости шоу-бизнеса
Модель из Саратова стала победительницей конкурса "Мисс Москва – 2023"

Победительницей конкурса "Мисс Москва – 2023" стала модель из Саратова Ангелина Бреженская

© Фото : @brejenskayaАнгелина Бреженская
Ангелина Бреженская - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© Фото : @brejenskaya
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Победительницей конкурса красоты "Мисс Москва – 2023" стала уроженка Саратова, 25-летняя Ангелина Бреженская. Об этом сообщили на странице проекта в соцсети.
Бреженская работает телеведущей и профессиональной моделью. Ранее она уже участвовала во многих конкурсах красоты, в том числе международных. В 2020 году она получила титул "Красавица Саратова", а позже вышла в финал "Красы России".
Победа в "Мисс Москва" стала для нее самой значимой. Благодаря ей в октябре Бреженская представит столицу на "Красе России" в Сочи.
За звание "Мисс Москва" боролись 33 участницы из разных городов России в возрасте от 18 до 32 лет. Конкурсанток отбирали по определенным параметрам. Например, их рост должен быть не ниже 168 см.
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