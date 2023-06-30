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В Молдавии возбудили уголовное дело после стрельбы в аэропорту Кишинева - РИА Новости, 30.06.2023
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18:55 30.06.2023 (обновлено: 19:00 30.06.2023)
https://ria.ru/20230630/moldavia-1881544037.html
В Молдавии возбудили уголовное дело после стрельбы в аэропорту Кишинева
В Молдавии возбудили уголовное дело после стрельбы в аэропорту Кишинева - РИА Новости, 30.06.2023
В Молдавии возбудили уголовное дело после стрельбы в аэропорту Кишинева
Прокуратура Молдавии возбудила уголовное дело по факту теракта в аэропорту Кишинева, сообщила пресс-служба министерства внутренних дел Молдавии. РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T18:55
2023-06-30T19:00
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кишинев
в мире
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КИШИНЕВ, 30 июн - РИА Новости. Прокуратура Молдавии возбудила уголовное дело по факту теракта в аэропорту Кишинева, сообщила пресс-служба министерства внутренних дел Молдавии.Ранее пресс-служба полиции Кишинева сообщила РИА Новости, что неизвестный устроил в аэропорту стрельбу, пассажиры были эвакуированы, вылеты самолетов временно отложены. По данным МВД, стрельбу устроил иностранец, которого не впустили в страну, в результате его действий погибли два сотрудника правоохранительных органов. Иностранец был задержан, при этом он пострадал, ему потребовалась медицинская помощь."Агрессор будет привлечен к ответственности правоохранительными органами, которые возбудили уголовное дело по данному делу. Расследование уже начато Генеральной прокуратурой по статье 278 часть 4 уголовного кодекса Молдавии (Террористический акт, совершенный путем убийства человека или группы лиц - ред.)", - сообщили журналистам в пресс-службе МВД.Согласно местному законодательству, виновному грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение в тюрьме.
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молдавия, кишинев, в мире
Молдавия, Кишинев, В мире
В Молдавии возбудили уголовное дело после стрельбы в аэропорту Кишинева

Прокуратура Молдавии возбудила уголовное дело после стрельбы в аэропорту Кишинева

© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкЛюди у аэропорта Кишинева
Люди у аэропорта Кишинева - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© Sputnik / Родион Прока
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Люди у аэропорта Кишинева
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КИШИНЕВ, 30 июн - РИА Новости. Прокуратура Молдавии возбудила уголовное дело по факту теракта в аэропорту Кишинева, сообщила пресс-служба министерства внутренних дел Молдавии.
Ранее пресс-служба полиции Кишинева сообщила РИА Новости, что неизвестный устроил в аэропорту стрельбу, пассажиры были эвакуированы, вылеты самолетов временно отложены. По данным МВД, стрельбу устроил иностранец, которого не впустили в страну, в результате его действий погибли два сотрудника правоохранительных органов. Иностранец был задержан, при этом он пострадал, ему потребовалась медицинская помощь.
"Агрессор будет привлечен к ответственности правоохранительными органами, которые возбудили уголовное дело по данному делу. Расследование уже начато Генеральной прокуратурой по статье 278 часть 4 уголовного кодекса Молдавии (Террористический акт, совершенный путем убийства человека или группы лиц - ред.)", - сообщили журналистам в пресс-службе МВД.
Согласно местному законодательству, виновному грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение в тюрьме.
 
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