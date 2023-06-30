https://ria.ru/20230630/moldavia-1881464486.html

Санду выразила сожаление из-за влияния российских СМИ в Гагаузии

Санду выразила сожаление из-за влияния российских СМИ в Гагаузии - РИА Новости, 30.06.2023

Санду выразила сожаление из-за влияния российских СМИ в Гагаузии

Президент Молдавии Майя Санду выразила сожаление, что русскоязычные СМИ занимают ведущую роль в информационном пространстве Гагаузии. Заявление об этом глава... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T14:55

2023-06-30T14:55

2023-06-30T14:55

в мире

молдавия

гагаузия

россия

майя санду

евросоюз

таможенный союз

еврокомиссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853943479_284:119:2981:1636_1920x0_80_0_0_dbc0a02f4904b450ef02cd2228238fb1.jpg

КИШИНЕВ, 30 июн – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду выразила сожаление, что русскоязычные СМИ занимают ведущую роль в информационном пространстве Гагаузии. Заявление об этом глава республики сделала в пятницу на молодежном форуме Moldova Youth Forum 2023 в столице автономии город Комрат. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию. В феврале 2014 года в Гагаузии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики Молдавии. Более 98% его участников высказались за интеграцию республики в Таможенный союз. "В условиях, когда небольшое количество людей говорит на румынском и гагаузском языках, единственными источниками информации становятся российские СМИ, которые заполняют все информационное пространство автономии. У людей должна быть альтернатива, а не только чтобы они слушали единственный источник информации – из Москвы. Нам нужно учить румынский язык, знать и гагаузский (в автономии) и поддерживать производство местного продукта на этих языках", - сказала Санду, отвечая на вопросы студентов о развитии местных СМИ. Выступление президента транслировалось в режиме онлайн на официальных страницах форума в социальных сетях. Глава Молдавии призвала участников форума обратить внимание на евроинтеграционные процессы в стране и не бояться перемен на этом этапе. "В Гагаузии можно услышать от местных властей, из местных СМИ, что Евросоюз — это плохо, всякие вещи, которые только пугают людей. Никто не говорит, что в ЕС всё идеально, проблемы есть везде. Но есть вещи, которые помогают людям жить лучше. И есть другая часть мира - мы видим, что там происходит. Но мы демократичная страна, будет голосование, будут выборы, и люди будут решать, какую Молдавию нам нужно построить. Я был лично хотела, чтобы до 2030 года мы стали членом ЕС. Обратите внимание на евроинтеграционные процессы в нашей стране, не надо боятся перемен. Инициативы также должны исходить и от вас", - сказала Санду. Санду в марте прошлого года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в ЕС. Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в объединение. Согласно соцопросам, большинство жителей Молдавии выступают за сохранение экономических, политических и культурных связей с Россией. Так, Институт маркетинга и социологических опросов (IMAS) республики опубликовал в конце февраля результаты исследования, в котором отмечено, что против разрыва экономических отношений с Россией высказались 69% опрошенных. Против разрыва дипломатических отношений и культурных связей с Россией выступают соответственно 70% и 73%.

https://ria.ru/20230530/moldaviya-1874849489.html

https://ria.ru/20230521/gagauziya-1873295906.html

https://ria.ru/20230304/yazyk-1855770166.html

молдавия

гагаузия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, гагаузия, россия, майя санду, евросоюз, таможенный союз, еврокомиссия