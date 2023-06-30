Санду выразила сожаление из-за влияния российских СМИ в Гагаузии
Санду выразила сожаление из-за преобладающего влияния российских СМИ в Гагаузии
© AP Photo / Yoan Valat/PoolПрезидент Молдавии Майя Санду
© AP Photo / Yoan Valat/Pool
Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
КИШИНЕВ, 30 июн – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду выразила сожаление, что русскоязычные СМИ занимают ведущую роль в информационном пространстве Гагаузии. Заявление об этом глава республики сделала в пятницу на молодежном форуме Moldova Youth Forum 2023 в столице автономии город Комрат.
Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию. В феврале 2014 года в Гагаузии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики Молдавии. Более 98% его участников высказались за интеграцию республики в Таможенный союз.
"В условиях, когда небольшое количество людей говорит на румынском и гагаузском языках, единственными источниками информации становятся российские СМИ, которые заполняют все информационное пространство автономии. У людей должна быть альтернатива, а не только чтобы они слушали единственный источник информации – из Москвы. Нам нужно учить румынский язык, знать и гагаузский (в автономии) и поддерживать производство местного продукта на этих языках", - сказала Санду, отвечая на вопросы студентов о развитии местных СМИ.
Выступление президента транслировалось в режиме онлайн на официальных страницах форума в социальных сетях.
Глава Молдавии призвала участников форума обратить внимание на евроинтеграционные процессы в стране и не бояться перемен на этом этапе. "В Гагаузии можно услышать от местных властей, из местных СМИ, что Евросоюз — это плохо, всякие вещи, которые только пугают людей. Никто не говорит, что в ЕС всё идеально, проблемы есть везде. Но есть вещи, которые помогают людям жить лучше. И есть другая часть мира - мы видим, что там происходит. Но мы демократичная страна, будет голосование, будут выборы, и люди будут решать, какую Молдавию нам нужно построить. Я был лично хотела, чтобы до 2030 года мы стали членом ЕС. Обратите внимание на евроинтеграционные процессы в нашей стране, не надо боятся перемен. Инициативы также должны исходить и от вас", - сказала Санду.
Санду в марте прошлого года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в ЕС. Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в объединение.
Согласно соцопросам, большинство жителей Молдавии выступают за сохранение экономических, политических и культурных связей с Россией. Так, Институт маркетинга и социологических опросов (IMAS) республики опубликовал в конце февраля результаты исследования, в котором отмечено, что против разрыва экономических отношений с Россией высказались 69% опрошенных. Против разрыва дипломатических отношений и культурных связей с Россией выступают соответственно 70% и 73%.