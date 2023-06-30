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Санду выразила сожаление из-за влияния российских СМИ в Гагаузии - РИА Новости, 30.06.2023
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14:55 30.06.2023
https://ria.ru/20230630/moldavia-1881464486.html
Санду выразила сожаление из-за влияния российских СМИ в Гагаузии
Санду выразила сожаление из-за влияния российских СМИ в Гагаузии - РИА Новости, 30.06.2023
Санду выразила сожаление из-за влияния российских СМИ в Гагаузии
Президент Молдавии Майя Санду выразила сожаление, что русскоязычные СМИ занимают ведущую роль в информационном пространстве Гагаузии. Заявление об этом глава... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T14:55
2023-06-30T14:55
в мире
молдавия
гагаузия
россия
майя санду
евросоюз
таможенный союз
еврокомиссия
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КИШИНЕВ, 30 июн – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду выразила сожаление, что русскоязычные СМИ занимают ведущую роль в информационном пространстве Гагаузии. Заявление об этом глава республики сделала в пятницу на молодежном форуме Moldova Youth Forum 2023 в столице автономии город Комрат. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию. В феврале 2014 года в Гагаузии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики Молдавии. Более 98% его участников высказались за интеграцию республики в Таможенный союз. "В условиях, когда небольшое количество людей говорит на румынском и гагаузском языках, единственными источниками информации становятся российские СМИ, которые заполняют все информационное пространство автономии. У людей должна быть альтернатива, а не только чтобы они слушали единственный источник информации – из Москвы. Нам нужно учить румынский язык, знать и гагаузский (в автономии) и поддерживать производство местного продукта на этих языках", - сказала Санду, отвечая на вопросы студентов о развитии местных СМИ. Выступление президента транслировалось в режиме онлайн на официальных страницах форума в социальных сетях. Глава Молдавии призвала участников форума обратить внимание на евроинтеграционные процессы в стране и не бояться перемен на этом этапе. "В Гагаузии можно услышать от местных властей, из местных СМИ, что Евросоюз — это плохо, всякие вещи, которые только пугают людей. Никто не говорит, что в ЕС всё идеально, проблемы есть везде. Но есть вещи, которые помогают людям жить лучше. И есть другая часть мира - мы видим, что там происходит. Но мы демократичная страна, будет голосование, будут выборы, и люди будут решать, какую Молдавию нам нужно построить. Я был лично хотела, чтобы до 2030 года мы стали членом ЕС. Обратите внимание на евроинтеграционные процессы в нашей стране, не надо боятся перемен. Инициативы также должны исходить и от вас", - сказала Санду. Санду в марте прошлого года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в ЕС. Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в объединение. Согласно соцопросам, большинство жителей Молдавии выступают за сохранение экономических, политических и культурных связей с Россией. Так, Институт маркетинга и социологических опросов (IMAS) республики опубликовал в конце февраля результаты исследования, в котором отмечено, что против разрыва экономических отношений с Россией высказались 69% опрошенных. Против разрыва дипломатических отношений и культурных связей с Россией выступают соответственно 70% и 73%.
https://ria.ru/20230530/moldaviya-1874849489.html
https://ria.ru/20230521/gagauziya-1873295906.html
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в мире, молдавия, гагаузия, россия, майя санду, евросоюз, таможенный союз, еврокомиссия
В мире, Молдавия, Гагаузия, Россия, Майя Санду, Евросоюз, Таможенный союз, Еврокомиссия
Санду выразила сожаление из-за влияния российских СМИ в Гагаузии

Санду выразила сожаление из-за преобладающего влияния российских СМИ в Гагаузии

© AP Photo / Yoan Valat/PoolПрезидент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© AP Photo / Yoan Valat/Pool
Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 30 июн – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду выразила сожаление, что русскоязычные СМИ занимают ведущую роль в информационном пространстве Гагаузии. Заявление об этом глава республики сделала в пятницу на молодежном форуме Moldova Youth Forum 2023 в столице автономии город Комрат.
Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию. В феврале 2014 года в Гагаузии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики Молдавии. Более 98% его участников высказались за интеграцию республики в Таможенный союз.
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"В условиях, когда небольшое количество людей говорит на румынском и гагаузском языках, единственными источниками информации становятся российские СМИ, которые заполняют все информационное пространство автономии. У людей должна быть альтернатива, а не только чтобы они слушали единственный источник информации – из Москвы. Нам нужно учить румынский язык, знать и гагаузский (в автономии) и поддерживать производство местного продукта на этих языках", - сказала Санду, отвечая на вопросы студентов о развитии местных СМИ.
Выступление президента транслировалось в режиме онлайн на официальных страницах форума в социальных сетях.
Глава Молдавии призвала участников форума обратить внимание на евроинтеграционные процессы в стране и не бояться перемен на этом этапе. "В Гагаузии можно услышать от местных властей, из местных СМИ, что Евросоюз — это плохо, всякие вещи, которые только пугают людей. Никто не говорит, что в ЕС всё идеально, проблемы есть везде. Но есть вещи, которые помогают людям жить лучше. И есть другая часть мира - мы видим, что там происходит. Но мы демократичная страна, будет голосование, будут выборы, и люди будут решать, какую Молдавию нам нужно построить. Я был лично хотела, чтобы до 2030 года мы стали членом ЕС. Обратите внимание на евроинтеграционные процессы в нашей стране, не надо боятся перемен. Инициативы также должны исходить и от вас", - сказала Санду.
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Санду в марте прошлого года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в ЕС. Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в объединение.
Согласно соцопросам, большинство жителей Молдавии выступают за сохранение экономических, политических и культурных связей с Россией. Так, Институт маркетинга и социологических опросов (IMAS) республики опубликовал в конце февраля результаты исследования, в котором отмечено, что против разрыва экономических отношений с Россией высказались 69% опрошенных. Против разрыва дипломатических отношений и культурных связей с Россией выступают соответственно 70% и 73%.
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