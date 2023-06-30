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"Роскосмос" предложил странам Африки создание национальных модулей для РОС - РИА Новости, 30.06.2023
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Наука
 
20:23 30.06.2023 (обновлено: 20:27 30.06.2023)
https://ria.ru/20230630/moduli-1881562484.html
"Роскосмос" предложил странам Африки создание национальных модулей для РОС
"Роскосмос" предложил странам Африки создание национальных модулей для РОС - РИА Новости, 30.06.2023
"Роскосмос" предложил странам Африки создание национальных модулей для РОС
"Роскосмос" предложил африканским странам строительство национальных модулей для будущей Российской орбитальной станции (РОС), заявил глава космической... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T20:23
2023-06-30T20:27
африка
россия
юрий борисов (роскосмос)
владимир путин
роскосмос
наука
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. "Роскосмос" предложил африканским странам строительство национальных модулей для будущей Российской орбитальной станции (РОС), заявил глава космической госкорпорации Юрий Борисов. "Роскосмос" провел встречи с руководителями космических агентств ряда африканских стран, сообщил Борисов в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в пятницу в Кремле. "Поговорили ... о пилотируемом космосе. Я предложил участие в Российской орбитальной станции. Не просто подготовка космонавтов, а вплоть до строительства национальных модулей. Скажу, что интерес к нашим предложениям очень высокий", - сказал глава "Роскосмоса".
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африка, россия, юрий борисов (роскосмос), владимир путин, роскосмос
Африка, Россия, Юрий Борисов (Роскосмос), Владимир Путин, Роскосмос, Наука
"Роскосмос" предложил странам Африки создание национальных модулей для РОС

Борисов: Роскосмос предложил странам Африки создание национальных модулей для будущей РОС

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМакет новой российской орбитальной станции
Макет новой российской орбитальной станции - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Макет новой российской орбитальной станции. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. "Роскосмос" предложил африканским странам строительство национальных модулей для будущей Российской орбитальной станции (РОС), заявил глава космической госкорпорации Юрий Борисов.
"Роскосмос" провел встречи с руководителями космических агентств ряда африканских стран, сообщил Борисов в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в пятницу в Кремле.
"Поговорили ... о пилотируемом космосе. Я предложил участие в Российской орбитальной станции. Не просто подготовка космонавтов, а вплоть до строительства национальных модулей. Скажу, что интерес к нашим предложениям очень высокий", - сказал глава "Роскосмоса".
Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности Роскосмос Юрий Борисов - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
Путин предложил Борисову обсудить развитие низкоорбитальной группировки
Вчера, 19:58
 
НаукаАфрикаРоссияЮрий Борисов (Роскосмос)Владимир ПутинРоскосмос
 
 
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