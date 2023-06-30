https://ria.ru/20230630/moduli-1881562484.html

"Роскосмос" предложил странам Африки создание национальных модулей для РОС

"Роскосмос" предложил странам Африки создание национальных модулей для РОС - РИА Новости, 30.06.2023

"Роскосмос" предложил странам Африки создание национальных модулей для РОС

"Роскосмос" предложил африканским странам строительство национальных модулей для будущей Российской орбитальной станции (РОС), заявил глава космической... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T20:23

2023-06-30T20:23

2023-06-30T20:27

африка

россия

юрий борисов (роскосмос)

владимир путин

роскосмос

наука

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. "Роскосмос" предложил африканским странам строительство национальных модулей для будущей Российской орбитальной станции (РОС), заявил глава космической госкорпорации Юрий Борисов. "Роскосмос" провел встречи с руководителями космических агентств ряда африканских стран, сообщил Борисов в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в пятницу в Кремле. "Поговорили ... о пилотируемом космосе. Я предложил участие в Российской орбитальной станции. Не просто подготовка космонавтов, а вплоть до строительства национальных модулей. Скажу, что интерес к нашим предложениям очень высокий", - сказал глава "Роскосмоса".

https://ria.ru/20230630/razvitie-1881557826.html

африка

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африка, россия, юрий борисов (роскосмос), владимир путин, роскосмос