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Со стразами и блеском: как прошла презентация одежды сына Филиппа Киркорова - РИА Новости, 30.06.2023
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Культура
 
18:37 30.06.2023 (обновлено: 18:38 30.06.2023)
https://ria.ru/20230630/moda-1881408544.html
Со стразами и блеском: как прошла презентация одежды сына Филиппа Киркорова
Со стразами и блеском: как прошла презентация одежды сына Филиппа Киркорова - РИА Новости, 30.06.2023
Со стразами и блеском: как прошла презентация одежды сына Филиппа Киркорова
На Рублевке в Москве прошла презентация коллекции, в создании которой участвовал сын Филиппа Киркорова Мартин. Подробнее о событии – в фотоленте РИА Новости. РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T18:37
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фото
культура
стиль жизни
филипп киркоров
бедрос киркоров
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. На Рублевке в Москве прошла презентация коллекции, в создании которой участвовал сын Филиппа Киркорова Мартин. Подробнее о событии – в фотоленте РИА Новости.
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фото, фото, стиль жизни, филипп киркоров, бедрос киркоров, яна рудковская, григорий лепс, наташа королева (наталия порывай)
Фото, Культура, Стиль жизни, Филипп Киркоров, Бедрос Киркоров, Яна Рудковская, Григорий Лепс, Наташа Королева (Наталия Порывай)

Со стразами и блеском: как прошла презентация одежды сына Филиппа Киркорова

Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. На Рублевке в Москве прошла презентация коллекции, в создании которой участвовал сын Филиппа Киркорова Мартин. Подробнее о событии – в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Реализовать идею помогла Аника Керимова. Показ прошел в день рождения Мартина. Ему исполнилось 11 лет.

Дизайнер Аника Керимова с сыном Филиппа Киркорова Мартином выступают в финале показа новой коллекции одежды Дома моды Аники Керимовой в коллаборации с Мартином Киркоровым в БЦ Резиденция на Рублевке в Москве

Реализовать идею помогла Аника Керимова. Показ прошел в день рождения Мартина. Ему исполнилось 11 лет.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Она увидела рисунки наследника короля эстрады и предложила сделать коллаборацию. Цена изделий в ее бутике начинается от 70 тысяч рублей.

Модель демонстрирует одежду из новой коллекции Дома моды Аники Керимовой в коллаборации с Мартином Киркоровым в БЦ Резиденция на Рублевке в Москве

Она увидела рисунки наследника короля эстрады и предложила сделать коллаборацию. Цена изделий в ее бутике начинается от 70 тысяч рублей.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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2 из 13
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

На презентацию коллекции пришли звездный папа дебютанта Филипп Киркоров и старшая сестра Алла-Виктория.

Певец Филипп Киркоров с дочерью Аллой-Викторией и сыном Мартином перед показом новой коллекции одежды Дома моды Аники Керимовой в коллаборации с Мартином Киркоровым в БЦ Резиденция на Рублевке в Москве

На презентацию коллекции пришли звездный папа дебютанта Филипп Киркоров и старшая сестра Алла-Виктория.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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3 из 13
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Также на показе был и дедушка Мартина – народный артист России Бедрос Киркоров. Он фотографировался с Григорием Лепсом.

Народный артист РФ Бедрос Киркоров и певец Григорий Лепс перед показом новой коллекции одежды Дома моды Аники Керимовой в коллаборации с Мартином Киркоровым в БЦ Резиденция на Рублевке в Москве

Также на показе был и дедушка Мартина – народный артист России Бедрос Киркоров. Он фотографировался с Григорием Лепсом.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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4 из 13
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Презентацию посетили и звездные друзья Киркоровых. Среди них одна из главных модниц России Яна Рудковская с сыном Александром.

Продюсер Яна Рудковская с сыном Арсением и сыном Филиппа Киркорова Мартином перед показом новой коллекции одежды Дома моды Аники Керимовой в коллаборации с Мартином Киркоровым в БЦ Резиденция на Рублевке в Москве

Презентацию посетили и звездные друзья Киркоровых. Среди них одна из главных модниц России Яна Рудковская с сыном Александром.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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5 из 13
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Телеведущая Алена Водонаева также красовалась на показе.

Телеведущая Алена Водонаева перед показом новой коллекции одежды Дома моды Аники Керимовой в коллаборации с Мартином Киркоровым в БЦ Резиденция на Рублевке в Москве

Телеведущая Алена Водонаева также красовалась на показе.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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6 из 13
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

На звездную вечеринку пришла президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова.

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова после показа новой коллекции одежды Дома моды Аники Керимовой в коллаборации с Мартином Киркоровым в БЦ Резиденция на Рублевке в Москве

На звездную вечеринку пришла президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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7 из 13
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Также была Наташа Королева с мамой Людмилой Порывай.

Певица Наташа Королева с мамой Людмилой Порывай перед показом новой коллекции одежды Дома моды Аники Керимовой в коллаборации с Мартином Киркоровым в БЦ Резиденция на Рублевке в Москве

Также была Наташа Королева с мамой Людмилой Порывай.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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8 из 13
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Актриса, певица и телеведущая Эвелина Бледанс пришла с "солнечным" сыном Семеном.

Актриса, певица и телеведущая Эвелина Бледанс с сыном Семеном перед показом новой коллекции одежды Дома моды Аники Керимовой в коллаборации с Мартином Киркоровым в БЦ Резиденция на Рублевке в Москве

Актриса, певица и телеведущая Эвелина Бледанс пришла с "солнечным" сыном Семеном.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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9 из 13
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

В нарядах много ручной работы: платья расшиты бисером и стразами.

Модель демонстрирует одежду из новой коллекции Дома моды Аники Керимовой в коллаборации с Мартином Киркоровым в БЦ Резиденция на Рублевке в Москве

В нарядах много ручной работы: платья расшиты бисером и стразами.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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10 из 13
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Мальчик вдохновился фильмом "Круэлла" и начал рисовать эскизы платьев. Музой стала сестра – Алла-Виктория.

Модель демонстрирует одежду из новой коллекции Дома моды Аники Керимовой в коллаборации с Мартином Киркоровым в БЦ Резиденция на Рублевке в Москве

Мальчик вдохновился фильмом "Круэлла" и начал рисовать эскизы платьев. Музой стала сестра – Алла-Виктория.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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11 из 13
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Всего было около 150 моделей. Не только по эскизам Мартина. Также дизайнеры создали наряды по мотивам рисунков Аллы-Виктории.

Модель демонстрирует одежду из новой коллекции Дома моды Аники Керимовой в коллаборации с Мартином Киркоровым в БЦ Резиденция на Рублевке в Москве

Всего было около 150 моделей. Не только по эскизам Мартина. Также дизайнеры создали наряды по мотивам рисунков Аллы-Виктории.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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12 из 13
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

По словам Керимовой, презентация обошлась на сумму около 10 миллионов рублей.

Модель демонстрирует одежду из новой коллекции Дома моды Аники Керимовой в коллаборации с Мартином Киркоровым в БЦ Резиденция на Рублевке в Москве

По словам Керимовой, презентация обошлась на сумму около 10 миллионов рублей.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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