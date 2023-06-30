Со стразами и блеском: как прошла презентация одежды сына Филиппа Киркорова

Реализовать идею помогла Аника Керимова. Показ прошел в день рождения Мартина. Ему исполнилось 11 лет.
Реализовать идею помогла Аника Керимова. Показ прошел в день рождения Мартина. Ему исполнилось 11 лет.
Она увидела рисунки наследника короля эстрады и предложила сделать коллаборацию. Цена изделий в ее бутике начинается от 70 тысяч рублей.
Она увидела рисунки наследника короля эстрады и предложила сделать коллаборацию. Цена изделий в ее бутике начинается от 70 тысяч рублей.
На презентацию коллекции пришли звездный папа дебютанта Филипп Киркоров и старшая сестра Алла-Виктория.
На презентацию коллекции пришли звездный папа дебютанта Филипп Киркоров и старшая сестра Алла-Виктория.
Также на показе был и дедушка Мартина – народный артист России Бедрос Киркоров. Он фотографировался с Григорием Лепсом.
Также на показе был и дедушка Мартина – народный артист России Бедрос Киркоров. Он фотографировался с Григорием Лепсом.
Презентацию посетили и звездные друзья Киркоровых. Среди них одна из главных модниц России Яна Рудковская с сыном Александром.
Презентацию посетили и звездные друзья Киркоровых. Среди них одна из главных модниц России Яна Рудковская с сыном Александром.
Телеведущая Алена Водонаева также красовалась на показе.
Телеведущая Алена Водонаева также красовалась на показе.
На звездную вечеринку пришла президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова.
На звездную вечеринку пришла президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова.
Также была Наташа Королева с мамой Людмилой Порывай.
Также была Наташа Королева с мамой Людмилой Порывай.
Актриса, певица и телеведущая Эвелина Бледанс пришла с "солнечным" сыном Семеном.
Актриса, певица и телеведущая Эвелина Бледанс пришла с "солнечным" сыном Семеном.
В нарядах много ручной работы: платья расшиты бисером и стразами.
В нарядах много ручной работы: платья расшиты бисером и стразами.
Мальчик вдохновился фильмом "Круэлла" и начал рисовать эскизы платьев. Музой стала сестра – Алла-Виктория.
Мальчик вдохновился фильмом "Круэлла" и начал рисовать эскизы платьев. Музой стала сестра – Алла-Виктория.
Всего было около 150 моделей. Не только по эскизам Мартина. Также дизайнеры создали наряды по мотивам рисунков Аллы-Виктории.
Всего было около 150 моделей. Не только по эскизам Мартина. Также дизайнеры создали наряды по мотивам рисунков Аллы-Виктории.
По словам Керимовой, презентация обошлась на сумму около 10 миллионов рублей.
По словам Керимовой, презентация обошлась на сумму около 10 миллионов рублей.