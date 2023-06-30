https://ria.ru/20230630/moda-1881408544.html

Со стразами и блеском: как прошла презентация одежды сына Филиппа Киркорова

Со стразами и блеском: как прошла презентация одежды сына Филиппа Киркорова - РИА Новости, 30.06.2023

Со стразами и блеском: как прошла презентация одежды сына Филиппа Киркорова

На Рублевке в Москве прошла презентация коллекции, в создании которой участвовал сын Филиппа Киркорова Мартин. Подробнее о событии – в фотоленте РИА Новости. РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T18:37

2023-06-30T18:37

2023-06-30T18:38

фото

культура

стиль жизни

филипп киркоров

бедрос киркоров

яна рудковская

григорий лепс

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. На Рублевке в Москве прошла презентация коллекции, в создании которой участвовал сын Филиппа Киркорова Мартин. Подробнее о событии – в фотоленте РИА Новости.

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