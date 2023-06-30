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Во Франции сократят время работы метро из-за беспорядков - РИА Новости, 30.06.2023
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18:41 30.06.2023
https://ria.ru/20230630/metro-1881540609.html
Во Франции сократят время работы метро из-за беспорядков
Во Франции сократят время работы метро из-за беспорядков - РИА Новости, 30.06.2023
Во Франции сократят время работы метро из-за беспорядков
Часы работы метро в Парижском регионе будут сокращены в пятницу и субботу вечером по требованию властей из-за массовых беспорядков, вспыхнувших после убийства... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T18:41
2023-06-30T18:41
в мире
франция
париж
жеральд дарманен
беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
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ПАРИЖ, 30 июн - РИА Новости. Часы работы метро в Парижском регионе будут сокращены в пятницу и субботу вечером по требованию властей из-за массовых беспорядков, вспыхнувших после убийства полицейским 17-летнего подростка, сообщило в пятницу управление IDF Mobilités, которое контролирует и координирует транспортные компании в регионе. "По требованию префектуры полиции сообщение метро сегодня и завтра вечером прекратится в те же часы, что и на неделе. Оно не будет продлено на час, как обычно в выходные", - говорится в сообщении организации в Twitter. Ранее сообщалось, что движение наземного общественного транспорта в столичном регионе Франции будет прекращаться ежедневно после 21 часов до дальнейших распоряжений из-за массовых беспорядков в стране. Позднее стало известно, что глава французского МВД Жеральд Дарманен потребовал от местных властей остановить движение автобусов и трамваев после 21 часа по всей стране. Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере - пригороде к западу от Парижа - застрелили 17-летнего подростка, который, по информации полицейских, отказался выполнять их требования. В результате в ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и властей. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты.
https://ria.ru/20230630/frantsiya-1881518385.html
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в мире, франция, париж, жеральд дарманен, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
В мире, Франция, Париж, Жеральд Дарманен, Беспорядки во Франции после убийства подростка в Нантере
Во Франции сократят время работы метро из-за беспорядков

В столичном регионе Франции сократят время работы метро из-за беспорядков

© AFP 2023 / Patrick KovarickСтанция метро в Париже
Станция метро в Париже - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© AFP 2023 / Patrick Kovarick
Станция метро в Париже. Архивное фото
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ПАРИЖ, 30 июн - РИА Новости. Часы работы метро в Парижском регионе будут сокращены в пятницу и субботу вечером по требованию властей из-за массовых беспорядков, вспыхнувших после убийства полицейским 17-летнего подростка, сообщило в пятницу управление IDF Mobilités, которое контролирует и координирует транспортные компании в регионе.
"По требованию префектуры полиции сообщение метро сегодня и завтра вечером прекратится в те же часы, что и на неделе. Оно не будет продлено на час, как обычно в выходные", - говорится в сообщении организации в Twitter.
Ранее сообщалось, что движение наземного общественного транспорта в столичном регионе Франции будет прекращаться ежедневно после 21 часов до дальнейших распоряжений из-за массовых беспорядков в стране. Позднее стало известно, что глава французского МВД Жеральд Дарманен потребовал от местных властей остановить движение автобусов и трамваев после 21 часа по всей стране.
Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере - пригороде к западу от Парижа - застрелили 17-летнего подростка, который, по информации полицейских, отказался выполнять их требования. В результате в ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и властей. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты.
Сотрудники полиции во время беспорядков во французском Нантере - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
МВД потребовало запретить во Франции продажу петард и канистр с бензином
Вчера, 17:34
 
В миреФранцияПарижЖеральд ДарманенБеспорядки во Франции после убийства подростка в Нантере
 
 
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