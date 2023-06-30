https://ria.ru/20230630/metro-1881540609.html

Во Франции сократят время работы метро из-за беспорядков

Во Франции сократят время работы метро из-за беспорядков - РИА Новости, 30.06.2023

Во Франции сократят время работы метро из-за беспорядков

Часы работы метро в Парижском регионе будут сокращены в пятницу и субботу вечером по требованию властей из-за массовых беспорядков, вспыхнувших после убийства... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T18:41

2023-06-30T18:41

2023-06-30T18:41

в мире

франция

париж

жеральд дарманен

беспорядки во франции после убийства подростка в нантере

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ПАРИЖ, 30 июн - РИА Новости. Часы работы метро в Парижском регионе будут сокращены в пятницу и субботу вечером по требованию властей из-за массовых беспорядков, вспыхнувших после убийства полицейским 17-летнего подростка, сообщило в пятницу управление IDF Mobilités, которое контролирует и координирует транспортные компании в регионе. "По требованию префектуры полиции сообщение метро сегодня и завтра вечером прекратится в те же часы, что и на неделе. Оно не будет продлено на час, как обычно в выходные", - говорится в сообщении организации в Twitter. Ранее сообщалось, что движение наземного общественного транспорта в столичном регионе Франции будет прекращаться ежедневно после 21 часов до дальнейших распоряжений из-за массовых беспорядков в стране. Позднее стало известно, что глава французского МВД Жеральд Дарманен потребовал от местных властей остановить движение автобусов и трамваев после 21 часа по всей стране. Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере - пригороде к западу от Парижа - застрелили 17-летнего подростка, который, по информации полицейских, отказался выполнять их требования. В результате в ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и властей. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты.

https://ria.ru/20230630/frantsiya-1881518385.html

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в мире, франция, париж, жеральд дарманен, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере