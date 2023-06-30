https://ria.ru/20230630/mayot-1881386632.html
В Нижнем Новгороде недовольные зрители выгнали рэпера со сцены
В Нижнем Новгороде недовольные зрители выгнали рэпера со сцены - РИА Новости, 30.06.2023
В Нижнем Новгороде недовольные зрители выгнали рэпера со сцены
Рэперу Mayot (Артем Никитин) пришлось прервать концерт в Нижнем Новгороде и уйти со сцены из-за негативной реакции слушателей в его адрес. Об этом музыкант... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T12:15
2023-06-30T12:15
2023-06-30T12:15
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МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Рэперу Mayot (Артем Никитин) пришлось прервать концерт в Нижнем Новгороде и уйти со сцены из-за негативной реакции слушателей в его адрес. Об этом музыкант рассказал в Telegram-канале творческого объединения Melon Music, в котором участвует. "Я ушел со сцены, когда увидел, что девочка показала средний палец. Мы с ребятами сегодня сидели и говорили, какие злые люди: диджея послали, в TonySouljah (музыкальный исполнитель. – Прим. ред.) воду кидали. Я в любой момент могу прекратить концерт, если люди не хотят меня видеть", – пожаловался артист.Ранее в ряде местных СМИ и пабликах появилась информация о том, что гостей концерта разозлила организация мероприятия, в том числе большое опоздание Mayot. По некоторым данным – на несколько часов. В комментариях зрители написали, что Mayot повел себя "неуважительно по отношению к фанатам". "Пока мы стояли в очереди, он поехал покушать. И его обвинения в нашу сторону неуместны. Какое к нам отношение, такое и к нему", "Организаторы во всем виноваты", "Задержать выступление на 3,5 часа без предупреждения и выступить за 25 минут. Отвратительное отношение к своим фанатам", – возмутились посетители шоу.Хип-хоп-исполнитель подтвердил, что вышел на сцену с задержкой. По словам рэпера, пауза была связана с форматом мероприятия – clubshow. Однако организаторы это не указали. "У меня выход был в девять часов, мы задержались на 40 минут всего. Везде было указано, что это формат clubshow. Узнавайте, что это такое. Это выступление на вечеринке. Оно длится 20-30 минут. Я просил организаторов это указать", – отметил Никитин. Некоторые поклонники музыканта поддержали. "Ты очень хорошо выступил!", "Ты большой умничка!", "Было стыдно за людей", "Как тебя можно не любить?" – отреагировали поклонники Никитина. После недопонимания между Mayot и его слушателями организаторы концерта в Нижнем Новгороде призвали посетителей внимательно смотреть информацию о шоу, а также предложили билеты со скидкой на выступление другого исполнителя.
https://ria.ru/20230614/vasilev-1877972660.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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нижний новгород, музыка, знаменитости, россия
Шоубиз, Нижний Новгород, Музыка, Знаменитости, Россия
В Нижнем Новгороде недовольные зрители выгнали рэпера со сцены
Рэпер Mayot прервал клубный концерт в Нижнем Новгороде из-за негативной реакции зрителей
МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Рэперу Mayot (Артем Никитин) пришлось прервать концерт в Нижнем Новгороде и уйти со сцены из-за негативной реакции слушателей в его адрес. Об этом музыкант рассказал в Telegram-канале творческого объединения Melon Music, в котором участвует.
«
"Я ушел со сцены, когда увидел, что девочка показала средний палец. Мы с ребятами сегодня сидели и говорили, какие злые люди: диджея послали, в TonySouljah (музыкальный исполнитель. – Прим. ред.) воду кидали. Я в любой момент могу прекратить концерт, если люди не хотят меня видеть", – пожаловался артист.
Ранее в ряде местных СМИ и пабликах появилась информация о том, что гостей концерта разозлила организация мероприятия, в том числе большое опоздание Mayot. По некоторым данным – на несколько часов. В комментариях зрители написали, что Mayot повел себя "неуважительно по отношению к фанатам".
«
"Пока мы стояли в очереди, он поехал покушать. И его обвинения в нашу сторону неуместны. Какое к нам отношение, такое и к нему", "Организаторы во всем виноваты", "Задержать выступление на 3,5 часа без предупреждения и выступить за 25 минут. Отвратительное отношение к своим фанатам", – возмутились посетители шоу.
Хип-хоп-исполнитель подтвердил, что вышел на сцену с задержкой. По словам рэпера, пауза была связана с форматом мероприятия – clubshow. Однако организаторы это не указали.
«
"У меня выход был в девять часов, мы задержались на 40 минут всего. Везде было указано, что это формат clubshow. Узнавайте, что это такое. Это выступление на вечеринке. Оно длится 20-30 минут. Я просил организаторов это указать", – отметил Никитин.
Некоторые поклонники музыканта поддержали.
«
"Ты очень хорошо выступил!", "Ты большой умничка!", "Было стыдно за людей", "Как тебя можно не любить?" – отреагировали поклонники Никитина.
После недопонимания между Mayot и его слушателями организаторы концерта в Нижнем Новгороде призвали посетителей внимательно смотреть информацию о шоу, а также предложили билеты со скидкой на выступление другого исполнителя.
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