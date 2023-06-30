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Матвиенко поздравила экс-главу Туркмении с днем рождения - РИА Новости, 30.06.2023
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06:02 30.06.2023
https://ria.ru/20230630/matvienko-1881346938.html
Матвиенко поздравила экс-главу Туркмении с днем рождения
Матвиенко поздравила экс-главу Туркмении с днем рождения - РИА Новости, 30.06.2023
Матвиенко поздравила экс-главу Туркмении с днем рождения
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко поздравила по телефону председателя Халк Маслахаты (Народного Совета) Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T06:02
2023-06-30T06:02
валентина матвиенко
совет федерации рф
гурбангулы бердымухамедов
саудовская аравия
россия
туркмения
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АШХАБАД, 30 июн - РИА Новости. Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко поздравила по телефону председателя Халк Маслахаты (Народного Совета) Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова с днем рождения и открытием города Аркадаг (Опора), названного в честь экс-главы государства, сообщает в пятницу русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан". Газета отмечает, что Гурбангулы Бердымухамедов в настоящее время находится с визитом в Королевстве Саудовская Аравия для совершения обрядов хаджа. Спикер верхней палаты парламента России поздравила Героя-­Аркадага (Гурбангулы Бердымухамедова) с днём рождения и с вводом в строй объектов первой очереди города Аркадаг, подчеркивает "Нейтральный Туркменистан". В ходе телефонного разговора стороны отметили необходимость укрепления межпарламентского сотрудничества, выступающего важным фактором сближения и взаимопонимания между двумя государствами и народами. По мнению сторон, особое внимание также необходимо уделить взаимодействию в области образования, здравоохранения, науки и культуры. Туркменский экс-президент в ходе разговора подчеркнул, что в Туркменистане высоко ценят личный вклад Валентины Матвиенко в развитие туркмено-российских отношений. Гурбангулы Бердымухамедову 29 июня исполнилось 66 лет.
https://ria.ru/20230612/turkmeniya-1877590827.html
https://ria.ru/20230628/arkadag-1880816268.html
саудовская аравия
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валентина матвиенко, совет федерации рф, гурбангулы бердымухамедов, саудовская аравия, россия, туркмения
Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, Гурбангулы Бердымухамедов, Саудовская Аравия, Россия, Туркмения
Матвиенко поздравила экс-главу Туркмении с днем рождения

Матвиенко поздравила экс-главу Туркмении с днем рождения и открытием Аркадага

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЭкс-глава Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов
Экс-глава Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Экс-глава Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов. Архивное фото
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АШХАБАД, 30 июн - РИА Новости. Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко поздравила по телефону председателя Халк Маслахаты (Народного Совета) Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова с днем рождения и открытием города Аркадаг (Опора), названного в честь экс-главы государства, сообщает в пятницу русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан".
Газета отмечает, что Гурбангулы Бердымухамедов в настоящее время находится с визитом в Королевстве Саудовская Аравия для совершения обрядов хаджа.
Ашхабад - столица Туркменистана - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
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Спикер верхней палаты парламента России поздравила Героя-­Аркадага (Гурбангулы Бердымухамедова) с днём рождения и с вводом в строй объектов первой очереди города Аркадаг, подчеркивает "Нейтральный Туркменистан".
В ходе телефонного разговора стороны отметили необходимость укрепления межпарламентского сотрудничества, выступающего важным фактором сближения и взаимопонимания между двумя государствами и народами. По мнению сторон, особое внимание также необходимо уделить взаимодействию в области образования, здравоохранения, науки и культуры.
Туркменский экс-президент в ходе разговора подчеркнул, что в Туркменистане высоко ценят личный вклад Валентины Матвиенко в развитие туркмено-российских отношений.
Гурбангулы Бердымухамедову 29 июня исполнилось 66 лет.
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Валентина МатвиенкоСовет Федерации РФГурбангулы БердымухамедовСаудовская АравияРоссияТуркмения
 
 
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