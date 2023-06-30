https://ria.ru/20230630/matvienko-1881346938.html

Матвиенко поздравила экс-главу Туркмении с днем рождения

Матвиенко поздравила экс-главу Туркмении с днем рождения - РИА Новости, 30.06.2023

Матвиенко поздравила экс-главу Туркмении с днем рождения

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко поздравила по телефону председателя Халк Маслахаты (Народного Совета) Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T06:02

2023-06-30T06:02

2023-06-30T06:02

валентина матвиенко

совет федерации рф

гурбангулы бердымухамедов

саудовская аравия

россия

туркмения

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АШХАБАД, 30 июн - РИА Новости. Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко поздравила по телефону председателя Халк Маслахаты (Народного Совета) Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова с днем рождения и открытием города Аркадаг (Опора), названного в честь экс-главы государства, сообщает в пятницу русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан". Газета отмечает, что Гурбангулы Бердымухамедов в настоящее время находится с визитом в Королевстве Саудовская Аравия для совершения обрядов хаджа. Спикер верхней палаты парламента России поздравила Героя-­Аркадага (Гурбангулы Бердымухамедова) с днём рождения и с вводом в строй объектов первой очереди города Аркадаг, подчеркивает "Нейтральный Туркменистан". В ходе телефонного разговора стороны отметили необходимость укрепления межпарламентского сотрудничества, выступающего важным фактором сближения и взаимопонимания между двумя государствами и народами. По мнению сторон, особое внимание также необходимо уделить взаимодействию в области образования, здравоохранения, науки и культуры. Туркменский экс-президент в ходе разговора подчеркнул, что в Туркменистане высоко ценят личный вклад Валентины Матвиенко в развитие туркмено-российских отношений. Гурбангулы Бердымухамедову 29 июня исполнилось 66 лет.

https://ria.ru/20230612/turkmeniya-1877590827.html

https://ria.ru/20230628/arkadag-1880816268.html

саудовская аравия

россия

туркмения

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валентина матвиенко, совет федерации рф, гурбангулы бердымухамедов, саудовская аравия, россия, туркмения