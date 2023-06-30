https://ria.ru/20230630/magate-1881417146.html

Лавров: МАГАТЭ знает, но не может прямо заявить, кто обстреливает ЗАЭС

Лавров: МАГАТЭ знает, но не может прямо заявить, кто обстреливает ЗАЭС - РИА Новости, 30.06.2023

Лавров: МАГАТЭ знает, но не может прямо заявить, кто обстреливает ЗАЭС

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси прекрасно знает, кто обстреливает Запорожскую АЭС, но на все увещевания России... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T12:23

2023-06-30T12:23

2023-06-30T12:39

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси прекрасно знает, кто обстреливает Запорожскую АЭС, но на все увещевания России агентство говорит, что не может заявить об этом прямо."Эти эксперты, равно как и посещавший Запорожскую АЭС гендиректор МАГАТЭ Гросси, прекрасно знают, кто обстреливает Запорожскую атомную электростанцию", - сказал министр в ходе онлайн-брифинга."В последнее время таких обстрелов стало гораздо меньше, но они были регулярными еще совсем недавно, и они прекрасно знают, что это опасно и это до добра может не довести. На все наши увещевания, чтобы они эту позицию сформулировали официально и доложили о том, что они видят своими глазами на этой Запорожской станции, нам, к сожалению, говорят, что у них в мандате нет функции установления виновных, поэтому они просто пишут – обстрелы", - сообщил министр.Он добавил, что "мы сейчас просим от них, хотя бы указывайте географическое направление - это же не установление виновных".

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, магатэ, россия, запорожская аэс