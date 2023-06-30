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Лавров: МАГАТЭ знает, но не может прямо заявить, кто обстреливает ЗАЭС - РИА Новости, 30.06.2023
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12:23 30.06.2023 (обновлено: 12:39 30.06.2023)
https://ria.ru/20230630/magate-1881417146.html
Лавров: МАГАТЭ знает, но не может прямо заявить, кто обстреливает ЗАЭС
Лавров: МАГАТЭ знает, но не может прямо заявить, кто обстреливает ЗАЭС - РИА Новости, 30.06.2023
Лавров: МАГАТЭ знает, но не может прямо заявить, кто обстреливает ЗАЭС
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси прекрасно знает, кто обстреливает Запорожскую АЭС, но на все увещевания России... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T12:23
2023-06-30T12:39
в мире
магатэ
россия
специальная военная операция на украине
запорожская аэс
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси прекрасно знает, кто обстреливает Запорожскую АЭС, но на все увещевания России агентство говорит, что не может заявить об этом прямо."Эти эксперты, равно как и посещавший Запорожскую АЭС гендиректор МАГАТЭ Гросси, прекрасно знают, кто обстреливает Запорожскую атомную электростанцию", - сказал министр в ходе онлайн-брифинга."В последнее время таких обстрелов стало гораздо меньше, но они были регулярными еще совсем недавно, и они прекрасно знают, что это опасно и это до добра может не довести. На все наши увещевания, чтобы они эту позицию сформулировали официально и доложили о том, что они видят своими глазами на этой Запорожской станции, нам, к сожалению, говорят, что у них в мандате нет функции установления виновных, поэтому они просто пишут – обстрелы", - сообщил министр.Он добавил, что "мы сейчас просим от них, хотя бы указывайте географическое направление - это же не установление виновных".
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в мире, магатэ, россия, запорожская аэс
В мире, МАГАТЭ, Россия, Специальная военная операция на Украине, Запорожская АЭС
Лавров: МАГАТЭ знает, но не может прямо заявить, кто обстреливает ЗАЭС

Лавров: МАГАТЭ знает, кто обстреливает Запорожскую АЭС, но не может заявить об этом прямо

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкАвтомобили делегации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на территории Запорожской атомной электростанции
Автомобили делегации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Автомобили делегации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на территории Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси прекрасно знает, кто обстреливает Запорожскую АЭС, но на все увещевания России агентство говорит, что не может заявить об этом прямо.
«
"Эти эксперты, равно как и посещавший Запорожскую АЭС гендиректор МАГАТЭ Гросси, прекрасно знают, кто обстреливает Запорожскую атомную электростанцию", - сказал министр в ходе онлайн-брифинга.
"В последнее время таких обстрелов стало гораздо меньше, но они были регулярными еще совсем недавно, и они прекрасно знают, что это опасно и это до добра может не довести. На все наши увещевания, чтобы они эту позицию сформулировали официально и доложили о том, что они видят своими глазами на этой Запорожской станции, нам, к сожалению, говорят, что у них в мандате нет функции установления виновных, поэтому они просто пишут – обстрелы", - сообщил министр.
Он добавил, что "мы сейчас просим от них, хотя бы указывайте географическое направление - это же не установление виновных".
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26 августа 2022, 18:46
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Запорожская атомная электростанцияПосмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреМАГАТЭРоссияЗапорожская АЭС
 
 
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