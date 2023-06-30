https://ria.ru/20230630/madonna-1881273108.html

Врач оценила шансы Мадонны на выздоровление

Врач оценила шансы Мадонны на выздоровление - РИА Новости, 30.06.2023

Врач оценила шансы Мадонны на выздоровление

Врач и медицинский корреспондент Натали Азар рассказала о шансах певицы Мадонны на выздоровление после госпитализации с острой бактериальной инфекцией, сообщает РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T00:28

2023-06-30T00:28

2023-06-30T00:28

шоубиз

мадонна

нью-йорк (город)

знаменитости

здоровье

сша

музыка

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МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Врач и медицинский корреспондент Натали Азар рассказала о шансах певицы Мадонны на выздоровление после госпитализации с острой бактериальной инфекцией, сообщает Today. "Выздоровление может занять от пары недель до месяца, но она здоровая женщина, лечение начато вовремя, наверняка все будет хорошо", – рассказала Азар. Она отметила, что в большинстве случаев бактерии поражают мочевыделительную систему, желудочно-кишечный тракт, легкие и кожу. По словам специалиста, у знаменитости мог развиться сепсис. "Обычно врачи помещают человека в реанимацию в случае, если у пациента развился или может развиться сепсис. Это угрожающее жизни состояние, когда иммунитет чрезвычайно остро реагирует на инфекцию", – уточнила врач.Ранее менеджер певицы Гай Осири сообщил, что Мадонну нашли без сознания в своей квартире в Нью-Йорке 24 июня. Ее госпитализировали с острой бактериальной инфекцией. Артистка провела несколько дней в отделении интенсивной терапии и уже пошла на поправку. Осири добавил, что мировое турне Мадонны Celebration, приуроченное к 40-летию ее карьеры, придется перенести. Он пообещал назвать новые даты концертов позже.

https://ria.ru/20230629/madonna-1881068019.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

мадонна, нью-йорк (город), знаменитости, здоровье, сша, музыка