Рейтинг@Mail.ru
Врач оценила шансы Мадонны на выздоровление - РИА Новости, 30.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
00:28 30.06.2023
https://ria.ru/20230630/madonna-1881273108.html
Врач оценила шансы Мадонны на выздоровление
Врач оценила шансы Мадонны на выздоровление - РИА Новости, 30.06.2023
Врач оценила шансы Мадонны на выздоровление
Врач и медицинский корреспондент Натали Азар рассказала о шансах певицы Мадонны на выздоровление после госпитализации с острой бактериальной инфекцией, сообщает РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T00:28
2023-06-30T00:28
шоубиз
мадонна
нью-йорк (город)
знаменитости
здоровье
сша
музыка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571936908_200:0:2661:1385_1920x0_80_0_0_93b9e5f173e5d52a78152f79c9dd21a0.jpg
МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Врач и медицинский корреспондент Натали Азар рассказала о шансах певицы Мадонны на выздоровление после госпитализации с острой бактериальной инфекцией, сообщает Today. "Выздоровление может занять от пары недель до месяца, но она здоровая женщина, лечение начато вовремя, наверняка все будет хорошо", – рассказала Азар. Она отметила, что в большинстве случаев бактерии поражают мочевыделительную систему, желудочно-кишечный тракт, легкие и кожу. По словам специалиста, у знаменитости мог развиться сепсис. &quot;Обычно врачи помещают человека в реанимацию в случае, если у пациента развился или может развиться сепсис. Это угрожающее жизни состояние, когда иммунитет чрезвычайно остро реагирует на инфекцию&quot;, – уточнила врач.Ранее менеджер певицы Гай Осири сообщил, что Мадонну нашли без сознания в своей квартире в Нью-Йорке 24 июня. Ее госпитализировали с острой бактериальной инфекцией. Артистка провела несколько дней в отделении интенсивной терапии и уже пошла на поправку. Осири добавил, что мировое турне Мадонны Celebration, приуроченное к 40-летию ее карьеры, придется перенести. Он пообещал назвать новые даты концертов позже.
https://ria.ru/20230629/madonna-1881068019.html
нью-йорк (город)
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Александра Липатова
Александра Липатова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571936908_108:0:2805:2023_1920x0_80_0_0_7da953b4fff8672d937f98bcae9a0cb6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мадонна, нью-йорк (город), знаменитости, здоровье, сша, музыка
Шоубиз, Мадонна, Нью-Йорк (город), Знаменитости, Здоровье, США, Музыка
Врач оценила шансы Мадонны на выздоровление

Врач оценила шансы Мадонны на выздоровление после перенесенной бактериальной инфекции

© AP Photo / Invision/John ShearerМадонна выступает на 57-й ежегодной премии Грэмми в Лос-Анджелесе
Мадонна выступает на 57-й ежегодной премии Грэмми в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© AP Photo / Invision/John Shearer
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Врач и медицинский корреспондент Натали Азар рассказала о шансах певицы Мадонны на выздоровление после госпитализации с острой бактериальной инфекцией, сообщает Today.
«
"Выздоровление может занять от пары недель до месяца, но она здоровая женщина, лечение начато вовремя, наверняка все будет хорошо", – рассказала Азар.
Она отметила, что в большинстве случаев бактерии поражают мочевыделительную систему, желудочно-кишечный тракт, легкие и кожу. По словам специалиста, у знаменитости мог развиться сепсис.
«

"Обычно врачи помещают человека в реанимацию в случае, если у пациента развился или может развиться сепсис. Это угрожающее жизни состояние, когда иммунитет чрезвычайно остро реагирует на инфекцию", – уточнила врач.

Ранее менеджер певицы Гай Осири сообщил, что Мадонну нашли без сознания в своей квартире в Нью-Йорке 24 июня. Ее госпитализировали с острой бактериальной инфекцией. Артистка провела несколько дней в отделении интенсивной терапии и уже пошла на поправку.
Осири добавил, что мировое турне Мадонны Celebration, приуроченное к 40-летию ее карьеры, придется перенести. Он пообещал назвать новые даты концертов позже.
Мадонна на премии MTV Video Music Awards - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
"Могли потерять": родственник Мадонны рассказал, что произошло с певицей
Вчера, 13:32
 
ШоубизМадоннаНью-Йорк (город)ЗнаменитостиЗдоровьеСШАМузыка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала