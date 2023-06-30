Врач оценила шансы Мадонны на выздоровление
Врач оценила шансы Мадонны на выздоровление после перенесенной бактериальной инфекции
© AP Photo / Invision/John ShearerМадонна выступает на 57-й ежегодной премии Грэмми в Лос-Анджелесе
© AP Photo / Invision/John Shearer
МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Врач и медицинский корреспондент Натали Азар рассказала о шансах певицы Мадонны на выздоровление после госпитализации с острой бактериальной инфекцией, сообщает Today.
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"Выздоровление может занять от пары недель до месяца, но она здоровая женщина, лечение начато вовремя, наверняка все будет хорошо", – рассказала Азар.
Она отметила, что в большинстве случаев бактерии поражают мочевыделительную систему, желудочно-кишечный тракт, легкие и кожу. По словам специалиста, у знаменитости мог развиться сепсис.
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"Обычно врачи помещают человека в реанимацию в случае, если у пациента развился или может развиться сепсис. Это угрожающее жизни состояние, когда иммунитет чрезвычайно остро реагирует на инфекцию", – уточнила врач.
Ранее менеджер певицы Гай Осири сообщил, что Мадонну нашли без сознания в своей квартире в Нью-Йорке 24 июня. Ее госпитализировали с острой бактериальной инфекцией. Артистка провела несколько дней в отделении интенсивной терапии и уже пошла на поправку.
Осири добавил, что мировое турне Мадонны Celebration, приуроченное к 40-летию ее карьеры, придется перенести. Он пообещал назвать новые даты концертов позже.