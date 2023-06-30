https://ria.ru/20230630/lnr-1881455238.html

В ЛНР заявили о вербовке детей украинскими спецслужбами через видеоигры

В ЛНР заявили о вербовке детей украинскими спецслужбами через видеоигры - РИА Новости, 30.06.2023

В ЛНР заявили о вербовке детей украинскими спецслужбами через видеоигры

Власти ЛНР располагают информацией, что украинская сторона вербует несовершеннолетних детей в регионе через видеоигры, рассказала советник врио главы республики РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T14:24

2023-06-30T14:24

2023-06-30T14:27

украина

луганская народная республика

киев

анна сорока

госдума рф

оон

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Власти ЛНР располагают информацией, что украинская сторона вербует несовершеннолетних детей в регионе через видеоигры, рассказала советник врио главы республики Анна Сорока. О влиянии спецслужб Украины на детей республики Сорока рассказала в пятницу в Госдуме на заседании парламентской комиссии по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны Киева. "Сейчас мы получаем информацию о том, что через компьютерные игры украинская сторона очень продуктивно вербует наших несовершеннолетних детей. Очень много фактов. Есть проработанная доподлинная информация со свидетелями, которая дает нам основание считать, что украинские спецслужбы сейчас очень пагубно влияют на умы нашей молодежи", - сказала советник Пасечника. Она отметила, что для властей сейчас важно работать с международными правовыми актами, однако огромное противостояние отмечается со стороны Запада, который "не видит и не слышит преступлений, совершаемых киевским режимом на протяжении девяти лет". "Мы можем выстраивать свои расследования "постатейно" в соответствии с конвенцией ООН о защите прав ребенка... Мы подготовили уже ряд материалов в соответствии со статьями... По сути огромное количество этих норм международного права, которые Украина ввела, ратифицировала на своих территориях, имплементировала в свои законодательства очень много лет тому назад, в данный момент не соблюдаются, жестоко нарушаются, и все это при поддержке западных кураторов", - рассказала Сорока. Советник врио главы ЛНР подчеркнула, что на данный момент в республике по официально зарегистрированным данным погибли более 58 детей, однако на самом деле их больше, так как пока нет возможности подсчитать погибших на недавно освобожденных территориях - они сильно повреждены и частично заминированы, информацию о них только предстоит собрать. По ее словам, есть информация об украинских военных, которые говорят, что "не хотят знать, куда они стреляют, потому что, если они попадут в школу, например, им потом будет плохо", однако таких людей очень мало, и большинству все равно даже, если они стреляют по объектам гражданской инфраструктуры. "Мы девять лет говорим: мы мечтаем, что наступит справедливость. Говорим, что, зафиксировав все эти преступления, мы найдем каждого, кто отдавал преступный приказ, кто этот приказ исполнял, нажимая на гашетку, посылая в миномет мину и прекрасно понимая, куда стреляют... Поэтому считаю долгом каждого из нас, чтобы каждый преступник был найден, чтобы мы все-таки смогли достучаться до каждой международной площадки", - заключила Сорока.

https://ria.ru/20230620/terroristy-1879426708.html

https://ria.ru/20230424/ukraina-1867349688.html

https://ria.ru/20230322/naemniki-1859703858.html

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луганская народная республика

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

украина, луганская народная республика, киев, анна сорока, госдума рф, оон