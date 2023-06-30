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Ливень затопил улицы в Махачкале - РИА Новости, 30.06.2023
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22:35 30.06.2023
https://ria.ru/20230630/liven-1881581254.html
Ливень затопил улицы в Махачкале
Ливень затопил улицы в Махачкале - РИА Новости, 30.06.2023
Ливень затопил улицы в Махачкале
Ряд улиц в Махачкале, в том числе в центральной части города, в пятницу оказались затоплены в результате сильного дождя, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T22:35
2023-06-30T22:35
происшествия
махачкала
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МАХАЧКАЛА, 30 июн - РИА Новости. Ряд улиц в Махачкале, в том числе в центральной части города, в пятницу оказались затоплены в результате сильного дождя, передает корреспондент РИА Новости. Автомобили с трудом передвигаются по залитым водой дорогам, а некоторые местные жители предпочитают идти по затопленным улицам, сняв обувь. Между тем горожане публикуют в социальных сетях и телеграм-каналах фото и видео, на которых запечатлены последствия непогоды. На кадрах видны потоки воды на улицах и дорогах в различных частях города. Пресс-служба администрации Махачкалы сообщает, что городские службы переведены на усиленный режим работы. Всего в городе работает 14 бригад, которые устраняют подтопления на улицах и распиливают упавшие деревья.
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происшествия, махачкала
Происшествия, Махачкала
Ливень затопил улицы в Махачкале

Ливень затопил улицы в Махачкале, автомобильное движение затруднено

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкАвтомобили во время дождя
Автомобили во время дождя - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Автомобили во время дождя. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 30 июн - РИА Новости. Ряд улиц в Махачкале, в том числе в центральной части города, в пятницу оказались затоплены в результате сильного дождя, передает корреспондент РИА Новости.
Автомобили с трудом передвигаются по залитым водой дорогам, а некоторые местные жители предпочитают идти по затопленным улицам, сняв обувь.
Между тем горожане публикуют в социальных сетях и телеграм-каналах фото и видео, на которых запечатлены последствия непогоды. На кадрах видны потоки воды на улицах и дорогах в различных частях города.
Пресс-служба администрации Махачкалы сообщает, что городские службы переведены на усиленный режим работы. Всего в городе работает 14 бригад, которые устраняют подтопления на улицах и распиливают упавшие деревья.
 
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