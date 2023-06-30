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Ливень затопил улицы в Махачкале

Ливень затопил улицы в Махачкале - РИА Новости, 30.06.2023

Ливень затопил улицы в Махачкале

Ряд улиц в Махачкале, в том числе в центральной части города, в пятницу оказались затоплены в результате сильного дождя, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T22:35

2023-06-30T22:35

2023-06-30T22:35

происшествия

махачкала

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МАХАЧКАЛА, 30 июн - РИА Новости. Ряд улиц в Махачкале, в том числе в центральной части города, в пятницу оказались затоплены в результате сильного дождя, передает корреспондент РИА Новости. Автомобили с трудом передвигаются по залитым водой дорогам, а некоторые местные жители предпочитают идти по затопленным улицам, сняв обувь. Между тем горожане публикуют в социальных сетях и телеграм-каналах фото и видео, на которых запечатлены последствия непогоды. На кадрах видны потоки воды на улицах и дорогах в различных частях города. Пресс-служба администрации Махачкалы сообщает, что городские службы переведены на усиленный режим работы. Всего в городе работает 14 бригад, которые устраняют подтопления на улицах и распиливают упавшие деревья.

махачкала

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, махачкала