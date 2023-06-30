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Все службы Биробиджана перевели в режим повышенной готовности из-за ливня - РИА Новости, 30.06.2023
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07:03 30.06.2023
https://ria.ru/20230630/liven-1881349166.html
Все службы Биробиджана перевели в режим повышенной готовности из-за ливня
Все службы Биробиджана перевели в режим повышенной готовности из-за ливня - РИА Новости, 30.06.2023
Все службы Биробиджана перевели в режим повышенной готовности из-за ливня
Все городские службы в Биробиджане переведены в режим повышенной готовности для устранения происшествий на фоне непрекращающегося ливня, заявил мэр города... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T07:03
2023-06-30T07:03
биробиджан
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 30 июн - РИА Новости. Все городские службы в Биробиджане переведены в режим повышенной готовности для устранения происшествий на фоне непрекращающегося ливня, заявил мэр города Максим Семенов. С вечера четверга в Биробиджане идет сильный дождь. Ночью часть города осталась без электричества, но, по информации мэрии, к утру авария была устранена. В пятницу жители областного центра публикуют в соцсетях кадры подтопленных улиц, проезжать по которым автомобилистам приходится вброд. "Все службы Биробиджана переведены в режим повышенной готовности. Аварийные бригады энергетиков, управляющих компаний, коммунальные службы города в случае возникновения ЧП будут оперативно устранять последствия непогоды", - приводится заявление Семенова в телеграм-канале мэрии Биробиджана. На тротуарах и дорогах сложилась "непростая ситуация", поскольку ливневые колодцы не могут быстро принять весь объем выпадающих осадков. "Если бы не провели расчистку ливневых колодцев, то ситуация могла быть еще хуже", заметил градоначальник.
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биробиджан, происшествия
Биробиджан, Происшествия
Все службы Биробиджана перевели в режим повышенной готовности из-за ливня

Городские службы Биробиджана перевели в режим повышенной готовности из-за мощного ливня

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкНашивка сотрудника МЧС РФ
Нашивка сотрудника МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ВЛАДИВОСТОК, 30 июн - РИА Новости. Все городские службы в Биробиджане переведены в режим повышенной готовности для устранения происшествий на фоне непрекращающегося ливня, заявил мэр города Максим Семенов.
С вечера четверга в Биробиджане идет сильный дождь. Ночью часть города осталась без электричества, но, по информации мэрии, к утру авария была устранена. В пятницу жители областного центра публикуют в соцсетях кадры подтопленных улиц, проезжать по которым автомобилистам приходится вброд.
"Все службы Биробиджана переведены в режим повышенной готовности. Аварийные бригады энергетиков, управляющих компаний, коммунальные службы города в случае возникновения ЧП будут оперативно устранять последствия непогоды", - приводится заявление Семенова в телеграм-канале мэрии Биробиджана.
На тротуарах и дорогах сложилась "непростая ситуация", поскольку ливневые колодцы не могут быстро принять весь объем выпадающих осадков. "Если бы не провели расчистку ливневых колодцев, то ситуация могла быть еще хуже", заметил градоначальник.
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