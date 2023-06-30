https://ria.ru/20230630/liven-1881349166.html
Все службы Биробиджана перевели в режим повышенной готовности из-за ливня
Все службы Биробиджана перевели в режим повышенной готовности из-за ливня - РИА Новости, 30.06.2023
Все службы Биробиджана перевели в режим повышенной готовности из-за ливня
Все городские службы в Биробиджане переведены в режим повышенной готовности для устранения происшествий на фоне непрекращающегося ливня, заявил мэр города... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T07:03
2023-06-30T07:03
2023-06-30T07:03
биробиджан
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811937097_0:355:3010:2048_1920x0_80_0_0_49748d4743d78456f9c3cd6289612c75.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 30 июн - РИА Новости. Все городские службы в Биробиджане переведены в режим повышенной готовности для устранения происшествий на фоне непрекращающегося ливня, заявил мэр города Максим Семенов. С вечера четверга в Биробиджане идет сильный дождь. Ночью часть города осталась без электричества, но, по информации мэрии, к утру авария была устранена. В пятницу жители областного центра публикуют в соцсетях кадры подтопленных улиц, проезжать по которым автомобилистам приходится вброд. "Все службы Биробиджана переведены в режим повышенной готовности. Аварийные бригады энергетиков, управляющих компаний, коммунальные службы города в случае возникновения ЧП будут оперативно устранять последствия непогоды", - приводится заявление Семенова в телеграм-канале мэрии Биробиджана. На тротуарах и дорогах сложилась "непростая ситуация", поскольку ливневые колодцы не могут быстро принять весь объем выпадающих осадков. "Если бы не провели расчистку ливневых колодцев, то ситуация могла быть еще хуже", заметил градоначальник.
https://ria.ru/20230630/pozhary-1881348335.html
биробиджан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811937097_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8809fdd2c2446cfe752e4a41c5da781e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
биробиджан, происшествия
Все службы Биробиджана перевели в режим повышенной готовности из-за ливня
Городские службы Биробиджана перевели в режим повышенной готовности из-за мощного ливня
ВЛАДИВОСТОК, 30 июн - РИА Новости. Все городские службы в Биробиджане переведены в режим повышенной готовности для устранения происшествий на фоне непрекращающегося ливня, заявил мэр города Максим Семенов.
С вечера четверга в Биробиджане идет сильный дождь. Ночью часть города осталась без электричества, но, по информации мэрии, к утру авария была устранена. В пятницу жители областного центра публикуют в соцсетях кадры подтопленных улиц, проезжать по которым автомобилистам приходится вброд.
"Все службы Биробиджана переведены в режим повышенной готовности. Аварийные бригады энергетиков, управляющих компаний, коммунальные службы города в случае возникновения ЧП будут оперативно устранять последствия непогоды", - приводится заявление Семенова в телеграм-канале
мэрии Биробиджана.
На тротуарах и дорогах сложилась "непростая ситуация", поскольку ливневые колодцы не могут быстро принять весь объем выпадающих осадков. "Если бы не провели расчистку ливневых колодцев, то ситуация могла быть еще хуже", заметил градоначальник.
На всей территории Хабаровского края ввели режим ЧС из-за пожаров