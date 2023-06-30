https://ria.ru/20230630/liniya-1881389650.html

Горячую линию открыли в Красноярском крае, где ищут вооруженного детдомовца

Горячую линию открыли в Красноярском крае, где ищут вооруженного детдомовца - РИА Новости, 30.06.2023

Горячую линию открыли в Красноярском крае, где ищут вооруженного детдомовца

Полиция открыла горячую линию в связи пропажей и розыском, предположительно, вооруженного 17-летнего воспитанника детского дома города Бородино Красноярского... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T11:12

2023-06-30T11:12

2023-06-30T11:12

происшествия

красноярский край

бородино

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОЯРСК, 30 июн – РИА Новости. Полиция открыла горячую линию в связи пропажей и розыском, предположительно, вооруженного 17-летнего воспитанника детского дома города Бородино Красноярского края, сообщает в Telegram-канале краевой главк МВД РФ. Ранее в СК сообщили, что 25 июня подросток ушел из детского дома к отцу своего знакомого, проживающего по улице Нагорная в Бородино, чтобы покормить животных и больше его там не видели. После его визита из сейфа хозяина дома пропало две единицы огнестрельного оружия и несколько патронов к нему. По данным прокуратуры, ранее он состоял на учете в органах за грабеж и кражу. "В связи с продолжающимся розыском несовершеннолетнего, совершившего кражу огнестрельного оружия, запускаем телефон горячей линии для граждан, которые обладают любой информацией о его возможном местонахождении. Полицейские обращаются к гражданам, которые обладают какой-либо информацией о местоположении разыскиваемого - сообщите об этом по телефону горячей линии 8-913-839-92-59 или 102", - говорится в сообщении. В ГСУ СК региона сообщили, что по факту безвестного исчезновения юноши возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Ранее по требованию прокурора было возбуждено уголовное дело о хищении оружия и боеприпасов.

https://ria.ru/20220721/retsidivist-1804098208.html

красноярский край

бородино

россия

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происшествия, красноярский край, бородино, россия, следственный комитет россии (ск рф)