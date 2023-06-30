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Залужный сделал признание насчет поставленных ВСУ танков Leopard - РИА Новости, 30.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:51 30.06.2023 (обновлено: 13:39 30.06.2023)
https://ria.ru/20230630/leopard-1881429730.html
Залужный сделал признание насчет поставленных ВСУ танков Leopard
Залужный сделал признание насчет поставленных ВСУ танков Leopard - РИА Новости, 30.06.2023
Залужный сделал признание насчет поставленных ВСУ танков Leopard
Главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил в интервью газете Washington Post, что некоторые танки, в частности Leopard, и боевые... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T12:51
2023-06-30T13:39
специальная военная операция на украине
киев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил в интервью газете Washington Post, что некоторые танки, в частности Leopard, и боевые машины, которые были задействованы в контрнаступлении, уже уничтожены."Танки и боевые машины появились на поле боя, когда началось контрнаступление в начале этого месяца. Некоторые уже были уничтожены, признал Залужный", - пишет газета.Главком ВСУ заявил в интервью, что танки Leopard "не разъезжали на парадах и с ними не фотографировались политики или знаменитости"."Они приехали сюда на войну. А на поле боя Leopard — это не Leopard, а мишень", - отметил Залужный.Украинское наступление на Южно-Донецком, Запорожском, Артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на Запорожском участке. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе танками Leopard.Кадры с дымящимися украинскими танками немецкого производства впоследствии вызвали большой резонанс на Западе. Во вторник президент РФ Владимир Путин заявил, что Киев потерял 259 танков и 780 бронемашин "с начала так называемого контрнаступления". Ранее он отмечал, что украинские войска в ходе наступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении.
https://ria.ru/20230619/leopard-1879173218.html
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киев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Киев, Вооруженные силы Украины
Залужный сделал признание насчет поставленных ВСУ танков Leopard

WP: Залужный признал, что часть поставленных Западом Киеву танков уже уничтожили

Кадры уничтоженных западных танков ВСУ
Кадры уничтоженных западных танков ВСУ
Кадры уничтоженных западных танков ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил в интервью газете Washington Post, что некоторые танки, в частности Leopard, и боевые машины, которые были задействованы в контрнаступлении, уже уничтожены.
«
"Танки и боевые машины появились на поле боя, когда началось контрнаступление в начале этого месяца. Некоторые уже были уничтожены, признал Залужный", - пишет газета.
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Главком ВСУ заявил в интервью, что танки Leopard "не разъезжали на парадах и с ними не фотографировались политики или знаменитости".
«
"Они приехали сюда на войну. А на поле боя Leopard — это не Leopard, а мишень", - отметил Залужный.
Украинское наступление на Южно-Донецком, Запорожском, Артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на Запорожском участке. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе танками Leopard.
Кадры с дымящимися украинскими танками немецкого производства впоследствии вызвали большой резонанс на Западе. Во вторник президент РФ Владимир Путин заявил, что Киев потерял 259 танков и 780 бронемашин "с начала так называемого контрнаступления". Ранее он отмечал, что украинские войска в ходе наступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении.
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Специальная военная операция на УкраинеКиевВооруженные силы Украины
 
 
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