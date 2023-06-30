https://ria.ru/20230630/leopard-1881429730.html

Залужный сделал признание насчет поставленных ВСУ танков Leopard

Залужный сделал признание насчет поставленных ВСУ танков Leopard - РИА Новости, 30.06.2023

Залужный сделал признание насчет поставленных ВСУ танков Leopard

Главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил в интервью газете Washington Post, что некоторые танки, в частности Leopard, и боевые... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T12:51

2023-06-30T12:51

2023-06-30T13:39

специальная военная операция на украине

киев

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил в интервью газете Washington Post, что некоторые танки, в частности Leopard, и боевые машины, которые были задействованы в контрнаступлении, уже уничтожены."Танки и боевые машины появились на поле боя, когда началось контрнаступление в начале этого месяца. Некоторые уже были уничтожены, признал Залужный", - пишет газета.Главком ВСУ заявил в интервью, что танки Leopard "не разъезжали на парадах и с ними не фотографировались политики или знаменитости"."Они приехали сюда на войну. А на поле боя Leopard — это не Leopard, а мишень", - отметил Залужный.Украинское наступление на Южно-Донецком, Запорожском, Артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на Запорожском участке. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе танками Leopard.Кадры с дымящимися украинскими танками немецкого производства впоследствии вызвали большой резонанс на Западе. Во вторник президент РФ Владимир Путин заявил, что Киев потерял 259 танков и 780 бронемашин "с начала так называемого контрнаступления". Ранее он отмечал, что украинские войска в ходе наступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении.

https://ria.ru/20230619/leopard-1879173218.html

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

киев, вооруженные силы украины