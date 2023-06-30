https://ria.ru/20230630/lekarstva-1881507113.html
Путин поручил ускорить упрощение регистрации лекарств
Путин поручил ускорить упрощение регистрации лекарств - РИА Новости, 30.06.2023
Путин поручил ускорить упрощение регистрации лекарств
Президент России Владимир Путин поручил ускорить внесение изменений в правила регистрации лекарственных средств для получения для них регистрационных... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T16:57
2023-06-30T16:57
2023-06-30T16:57
здоровье - общество
россия
владимир путин
евразийский экономический союз
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил ускорить внесение изменений в правила регистрации лекарственных средств для получения для них регистрационных удостоверений в соответствии с правом ЕАЭС, говорится в поручениях главы государства, опубликованных на сайте Кремля. "Минздраву России совместно с Минэкономразвития России ускорить внесение в правила регистрации и экспертизы лекарственных средств для медицинского применения изменений, предусматривающих упрощение процедуры приведения регистрационных досье зарегистрированных в Российской Федерации лекарственных препаратов в соответствие с правом ЕАЭС", - говорится в сообщении. Доложить о работе нужно до 1 октября. Поручение дано после встречи главы государства с членами "Деловой России". На этой встрече было предложено ускорить внесение изменений в правила регистрации лекарственных средств, которые предусматривают упрощение приведения регистрационных удостоверений в соответствие с правом ЕАЭС. По мнению предпринимателей, упрощение должно предполагать снижение количества документов, подаваемых заявителем для всех типов регистрационных процедур, снижение объёма экспертизы таких документов, а также отмену необходимости их нотариального заверения. Это, как ожидается, позволит высвободить кадровые и финансовые ресурсы, и ускорит вывод на рынок доступных лекарственных средств.
https://ria.ru/20230614/lekarstva-1878039266.html
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здоровье - общество, россия, владимир путин, евразийский экономический союз, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Здоровье - Общество, Россия, Владимир Путин, Евразийский экономический союз, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Путин поручил ускорить упрощение регистрации лекарств
Путин поручил ускорить упрощение регистрации лекарств в соответствии с правом ЕАЭС