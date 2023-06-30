https://ria.ru/20230630/lavra-1881490326.html

Наместник Киево-Печерской лавры заявил, что следствие предлагало ему сделку

Наместник Киево-Печерской лавры заявил, что следствие предлагало ему сделку - РИА Новости, 30.06.2023

Наместник Киево-Печерской лавры заявил, что следствие предлагало ему сделку

Наместник Киево-Печерской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Павел (Лебедь) сообщил, что ему предложили сделку со следствием в... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T15:54

2023-06-30T15:54

2023-06-30T15:54

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МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Наместник Киево-Печерской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Павел (Лебедь) сообщил, что ему предложили сделку со следствием в обмен на закрытие дела. Ранее в пятницу украинское издание "Страна.ua" сообщило, что Киевский суд продлил митрополиту домашний арест на два месяца. "Мне сказали, что если я не буду выступать против Епифания (главы раскольнической ПЦУ – ред.) и поддержу переход монахов лавры в ПЦУ, все дела в отношении меня будут закрыты", - приводит слова наместника "Страна.ua". В четверг в офисе генерального прокурора сообщили, что митрополит Павел прибыл в главное управление СБУ по городу Киев и Киевской области по вызову следователя для проведения следственных действий, где ему повторно вручили ходатайство о продлении срока действия меры пресечения. Ранее Соломенский районный суд Киева продлил домашний арест митрополиту до 1 июля включительно. Митрополит Павел находился под круглосуточным домашним арестом в селе Вороньков Киевской области. Правоохранительные органы подозревают его в "разжигании межрелигиозной вражды" и "оправдание вооруженной агрессии РФ". Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца.

https://ria.ru/20230626/lavra-1880417705.html

https://ria.ru/20230616/kiev-1878411055.html

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Кирилл Волков

киев, в мире, киево-печерская лавра, украина, ситуация вокруг упц