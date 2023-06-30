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Наместник Киево-Печерской лавры заявил, что следствие предлагало ему сделку - РИА Новости, 30.06.2023
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Религия
 
15:54 30.06.2023
https://ria.ru/20230630/lavra-1881490326.html
Наместник Киево-Печерской лавры заявил, что следствие предлагало ему сделку
Наместник Киево-Печерской лавры заявил, что следствие предлагало ему сделку - РИА Новости, 30.06.2023
Наместник Киево-Печерской лавры заявил, что следствие предлагало ему сделку
Наместник Киево-Печерской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Павел (Лебедь) сообщил, что ему предложили сделку со следствием в... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T15:54
2023-06-30T15:54
религия
киев
в мире
киево-печерская лавра
украина
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Наместник Киево-Печерской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Павел (Лебедь) сообщил, что ему предложили сделку со следствием в обмен на закрытие дела. Ранее в пятницу украинское издание "Страна.ua" сообщило, что Киевский суд продлил митрополиту домашний арест на два месяца. "Мне сказали, что если я не буду выступать против Епифания (главы раскольнической ПЦУ – ред.) и поддержу переход монахов лавры в ПЦУ, все дела в отношении меня будут закрыты", - приводит слова наместника "Страна.ua". В четверг в офисе генерального прокурора сообщили, что митрополит Павел прибыл в главное управление СБУ по городу Киев и Киевской области по вызову следователя для проведения следственных действий, где ему повторно вручили ходатайство о продлении срока действия меры пресечения. Ранее Соломенский районный суд Киева продлил домашний арест митрополиту до 1 июля включительно. Митрополит Павел находился под круглосуточным домашним арестом в селе Вороньков Киевской области. Правоохранительные органы подозревают его в "разжигании межрелигиозной вражды" и "оправдание вооруженной агрессии РФ". Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца.
https://ria.ru/20230626/lavra-1880417705.html
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киев, в мире, киево-печерская лавра, украина, ситуация вокруг упц
Религия, Киев, В мире, Киево-Печерская Лавра, Украина, Ситуация вокруг УПЦ
Наместник Киево-Печерской лавры заявил, что следствие предлагало ему сделку

Митрополит Павел заявил, что ему предлагали переход монахов в ПЦУ в обмен на закрытие дела

© Фото : Украинская православная церковьНаместник Киево-Печерской Лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь)
Наместник Киево-Печерской Лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь) - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© Фото : Украинская православная церковь
Наместник Киево-Печерской Лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь). Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Наместник Киево-Печерской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Павел (Лебедь) сообщил, что ему предложили сделку со следствием в обмен на закрытие дела.
Ранее в пятницу украинское издание "Страна.ua" сообщило, что Киевский суд продлил митрополиту домашний арест на два месяца.
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"Мне сказали, что если я не буду выступать против Епифания (главы раскольнической ПЦУ – ред.) и поддержу переход монахов лавры в ПЦУ, все дела в отношении меня будут закрыты", - приводит слова наместника "Страна.ua".
В четверг в офисе генерального прокурора сообщили, что митрополит Павел прибыл в главное управление СБУ по городу Киев и Киевской области по вызову следователя для проведения следственных действий, где ему повторно вручили ходатайство о продлении срока действия меры пресечения. Ранее Соломенский районный суд Киева продлил домашний арест митрополиту до 1 июля включительно. Митрополит Павел находился под круглосуточным домашним арестом в селе Вороньков Киевской области. Правоохранительные органы подозревают его в "разжигании межрелигиозной вражды" и "оправдание вооруженной агрессии РФ".
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца.
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