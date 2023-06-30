https://ria.ru/20230630/lavra-1881469355.html

СМИ: на Украине продлили домашний арест наместнику Киево-Печерской лавры

СМИ: на Украине продлили домашний арест наместнику Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 30.06.2023

СМИ: на Украине продлили домашний арест наместнику Киево-Печерской лавры

Киевский суд продлил на два месяца меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста наместнику Киево-Печерской лавры канонической Украинской православной РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T15:06

2023-06-30T15:06

2023-06-30T15:16

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МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Киевский суд продлил на два месяца меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста наместнику Киево-Печерской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополиту Павлу (Лебедю), сообщает украинское издание "Страна.ua"."Соломенский районный суд Киева продлил меру пресечения на два месяца в виде круглосуточного домашнего ареста наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу", - говорится в сообщении издания в телеграм-канале.В четверг в офисе генерального прокурора сообщили, что митрополит Павел прибыл в главное управление СБУ по городу Киев и Киевской области по вызову следователя для проведения следственных действий, где ему повторно вручили ходатайство о продлении срока действия меры пресечения.Ранее Соломенский районный суд Киева продлил домашний арест митрополиту до 1 июля включительно. Митрополит Павел находился под круглосуточным домашним арестом в селе Вороньков Киевской области. Правоохранительные органы подозревают его в "разжигании межрелигиозной вражды" и "оправдание вооруженной агрессии РФ".Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца.

https://ria.ru/20230626/lavra-1880417705.html

https://ria.ru/20230616/kiev-1878411055.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, киев, ситуация вокруг упц, киево-печерская лавра, в мире