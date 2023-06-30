СМИ: на Украине продлили домашний арест наместнику Киево-Печерской лавры
СМИ: на Украине продлили домашний арест наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкНаместник Киево-Печерской лавры митрополит УПЦ МП Павел
Наместник Киево-Печерской лавры митрополит УПЦ МП Павел. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Киевский суд продлил на два месяца меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста наместнику Киево-Печерской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополиту Павлу (Лебедю), сообщает украинское издание "Страна.ua".
"Соломенский районный суд Киева продлил меру пресечения на два месяца в виде круглосуточного домашнего ареста наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу", - говорится в сообщении издания в телеграм-канале.
В четверг в офисе генерального прокурора сообщили, что митрополит Павел прибыл в главное управление СБУ по городу Киев и Киевской области по вызову следователя для проведения следственных действий, где ему повторно вручили ходатайство о продлении срока действия меры пресечения.
Ранее Соломенский районный суд Киева продлил домашний арест митрополиту до 1 июля включительно. Митрополит Павел находился под круглосуточным домашним арестом в селе Вороньков Киевской области. Правоохранительные органы подозревают его в "разжигании межрелигиозной вражды" и "оправдание вооруженной агрессии РФ".
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца.