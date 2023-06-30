https://ria.ru/20230630/kurs-1881485250.html

Курс евро поднялся до 97 рублей впервые с марта 2022 года

Курс евро поднялся до 97 рублей впервые с марта 2022 года - РИА Новости, 30.06.2023

Курс евро поднялся до 97 рублей впервые с марта 2022 года

Курс евро на Московской бирже поднялся выше 97 рублей впервые с 29 марта 2022 года, следует из данных торгов на Московской бирже. РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T15:41

2023-06-30T15:41

2023-06-30T15:58

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Курс евро на Московской бирже поднялся выше 97 рублей впервые с 29 марта 2022 года, следует из данных торгов на Московской бирже.Курс евро расчетами "завтра" на 15.40 мск рос на 2 рубля, до 97,1 рубля. Курс доллара повышался на 1,68 рубля, до 89,25 рубля, юаня - на 20 копеек, до 12,26 рубля.

https://ria.ru/20230629/rubl-1880901908.html

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, московская биржа, курс рубля, россия