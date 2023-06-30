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Курс евро поднялся до 97 рублей впервые с марта 2022 года
Курс евро поднялся до 97 рублей впервые с марта 2022 года - РИА Новости, 30.06.2023
Курс евро поднялся до 97 рублей впервые с марта 2022 года
Курс евро на Московской бирже поднялся выше 97 рублей впервые с 29 марта 2022 года, следует из данных торгов на Московской бирже. РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T15:41
2023-06-30T15:41
2023-06-30T15:58
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Курс евро на Московской бирже поднялся выше 97 рублей впервые с 29 марта 2022 года, следует из данных торгов на Московской бирже.Курс евро расчетами "завтра" на 15.40 мск рос на 2 рубля, до 97,1 рубля. Курс доллара повышался на 1,68 рубля, до 89,25 рубля, юаня - на 20 копеек, до 12,26 рубля.
https://ria.ru/20230629/rubl-1880901908.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, московская биржа, курс рубля, россия
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Московская биржа, Курс рубля, Россия
Курс евро поднялся до 97 рублей впервые с марта 2022 года
Курс евро на Московской бирже вырос до 97,1 рубля впервые с марта 2022 года