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Курс доллара поднялся выше 89 рублей впервые с марта 2022 года - РИА Новости, 30.06.2023
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
14:15 30.06.2023 (обновлено: 15:30 30.06.2023)
https://ria.ru/20230630/kurs-1881453732.html
Курс доллара поднялся выше 89 рублей впервые с марта 2022 года
Курс доллара поднялся выше 89 рублей впервые с марта 2022 года - РИА Новости, 30.06.2023
Курс доллара поднялся выше 89 рублей впервые с марта 2022 года
Курс доллара на Московской бирже поднялся выше 89 рублей впервые с 29 марта 2022 года, следует из данных торгов. РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T14:15
2023-06-30T15:30
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
московская биржа
экономика
россия
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Курс доллара на Московской бирже поднялся выше 89 рублей впервые с 29 марта 2022 года, следует из данных торгов.Курс американской валюты расчетами "завтра" на 14:15 мск рос на 1,62 рубля, до 89,19 рубля. Китайский юань прибавил к рублю 18 копеек, до 12,23 рубля, евро дорожал на 1,71 рубля, до 96,81 рубля.
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московская биржа, экономика, россия
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Московская биржа, Экономика, Россия
Курс доллара поднялся выше 89 рублей впервые с марта 2022 года

Курс доллара на Мосбирже поднялся до 89,19 рубля впервые с марта 2022 года

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗнак доллара на одном из пунктов обмена валют
Знак доллара на одном из пунктов обмена валют - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Знак доллара на одном из пунктов обмена валют. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Курс доллара на Московской бирже поднялся выше 89 рублей впервые с 29 марта 2022 года, следует из данных торгов.
Курс американской валюты расчетами "завтра" на 14:15 мск рос на 1,62 рубля, до 89,19 рубля.
Китайский юань прибавил к рублю 18 копеек, до 12,23 рубля, евро дорожал на 1,71 рубля, до 96,81 рубля.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьМосковская биржаЭкономикаРоссия
 
 
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