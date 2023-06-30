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Курс доллара поднялся выше 89 рублей впервые с марта 2022 года
Курс доллара поднялся выше 89 рублей впервые с марта 2022 года - РИА Новости, 30.06.2023
Курс доллара поднялся выше 89 рублей впервые с марта 2022 года
Курс доллара на Московской бирже поднялся выше 89 рублей впервые с 29 марта 2022 года, следует из данных торгов. РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T14:15
2023-06-30T14:15
2023-06-30T15:30
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
московская биржа
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Курс доллара на Московской бирже поднялся выше 89 рублей впервые с 29 марта 2022 года, следует из данных торгов.Курс американской валюты расчетами "завтра" на 14:15 мск рос на 1,62 рубля, до 89,19 рубля. Китайский юань прибавил к рублю 18 копеек, до 12,23 рубля, евро дорожал на 1,71 рубля, до 96,81 рубля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская биржа, экономика, россия
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Московская биржа, Экономика, Россия
Курс доллара поднялся выше 89 рублей впервые с марта 2022 года
Курс доллара на Мосбирже поднялся до 89,19 рубля впервые с марта 2022 года