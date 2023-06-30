https://ria.ru/20230630/koran-1881556290.html
В Багдаде тысячи иракцев вышли на акцию против сожжения Корана в Швеции
В Багдаде тысячи иракцев вышли на акцию против сожжения Корана в Швеции - РИА Новости, 30.06.2023
В Багдаде тысячи иракцев вышли на акцию против сожжения Корана в Швеции
Несколько тысяч иракцев собрались около посольства Швеции в столице Ирака Багдаде, протестуя в связи с сожжением экземпляра Корана в Стокгольме, передает... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T19:47
2023-06-30T19:47
2023-06-30T19:47
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БАГДАД, 30 июн - РИА Новости. Несколько тысяч иракцев собрались около посольства Швеции в столице Ирака Багдаде, протестуя в связи с сожжением экземпляра Корана в Стокгольме, передает корреспондент РИА Новости. Собравшиеся выкрикивают лозунги в поддержку Корана и ислама и держат в руках портреты иракского шиитского лидера Муктады ас-Садра и ряда других религиозных деятелей. Протестующие также сожгли радужный флаг и вывесили плакат, на котором написано: "Священный Коран в сердцах". Осквернение и сожжение Корана в Стокгольме во время празднования Курбан-байрама вызвало широкий отклик во многих странах мира. Ирак потребовал от властей Швеции выдачи иммигранта, совершившего акцию, для проведения суда над ним, при этом в четверг десятки иракцев собрались на акцию протеста возле посольства страны в Багдаде. Произошедшее также осудили Алжир, Афганистан, Египет, Индонезия, Ливан, Сирия, Турция, Узбекистан, генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт и генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) Джасем аль-Будайве. Министерства иностранных дел Иордании и ОАЭ вызвали послов Швеции для вручения им ноты протеста. МИД России заявил, что безнаказанность участников этого инцидента может привести к непредсказуемым катастрофическим последствиям, мировое сообщество должно противостоять таким противоправным действиям. Президент РФ Владимир Путин в ходе посещения старинной Джума-мечети в Дербенте заявил, что в России неуважение к Корану является преступлением, в отличие от некоторых других стран. Глава государства подчеркнул, что Россия всегда будет придерживаться этих законодательных правил.
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в мире, россия, ахмед абуль гейт, муктада ас-садр, швеция, владимир путин, лига арабских государств, багдад (город)
В мире, Россия, Ахмед Абуль Гейт, Муктада ас-Садр, Швеция, Владимир Путин, Лига арабских государств, Багдад (город)
В Багдаде тысячи иракцев вышли на акцию против сожжения Корана в Швеции
У посольства Швеции в Багдаде тысячи иракцев устроили акцию против сожжения Корана
БАГДАД, 30 июн - РИА Новости. Несколько тысяч иракцев собрались около посольства Швеции в столице Ирака Багдаде, протестуя в связи с сожжением экземпляра Корана в Стокгольме, передает корреспондент РИА Новости.
Собравшиеся выкрикивают лозунги в поддержку Корана и ислама и держат в руках портреты иракского шиитского лидера Муктады ас-Садра и ряда других религиозных деятелей.
Протестующие также сожгли радужный флаг и вывесили плакат, на котором написано: "Священный Коран в сердцах".
Осквернение и сожжение Корана в Стокгольме во время празднования Курбан-байрама вызвало широкий отклик во многих странах мира. Ирак потребовал от властей Швеции выдачи иммигранта, совершившего акцию, для проведения суда над ним, при этом в четверг десятки иракцев собрались на акцию протеста возле посольства страны в Багдаде. Произошедшее также осудили Алжир, Афганистан, Египет, Индонезия, Ливан, Сирия, Турция, Узбекистан, генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт и генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) Джасем аль-Будайве. Министерства иностранных дел Иордании и ОАЭ вызвали послов Швеции для вручения им ноты протеста.
МИД России заявил, что безнаказанность участников этого инцидента может привести к непредсказуемым катастрофическим последствиям, мировое сообщество должно противостоять таким противоправным действиям. Президент РФ Владимир Путин в ходе посещения старинной Джума-мечети в Дербенте заявил, что в России неуважение к Корану является преступлением, в отличие от некоторых других стран. Глава государства подчеркнул, что Россия всегда будет придерживаться этих законодательных правил.
В Тегеране прошла акция протеста против сожжения Корана в Швеции