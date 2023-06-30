https://ria.ru/20230630/koran-1881556290.html

В Багдаде тысячи иракцев вышли на акцию против сожжения Корана в Швеции

В Багдаде тысячи иракцев вышли на акцию против сожжения Корана в Швеции - РИА Новости, 30.06.2023

В Багдаде тысячи иракцев вышли на акцию против сожжения Корана в Швеции

Несколько тысяч иракцев собрались около посольства Швеции в столице Ирака Багдаде, протестуя в связи с сожжением экземпляра Корана в Стокгольме, передает... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T19:47

2023-06-30T19:47

2023-06-30T19:47

в мире

россия

ахмед абуль гейт

муктада ас-садр

швеция

владимир путин

лига арабских государств

багдад (город)

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БАГДАД, 30 июн - РИА Новости. Несколько тысяч иракцев собрались около посольства Швеции в столице Ирака Багдаде, протестуя в связи с сожжением экземпляра Корана в Стокгольме, передает корреспондент РИА Новости. Собравшиеся выкрикивают лозунги в поддержку Корана и ислама и держат в руках портреты иракского шиитского лидера Муктады ас-Садра и ряда других религиозных деятелей. Протестующие также сожгли радужный флаг и вывесили плакат, на котором написано: "Священный Коран в сердцах". Осквернение и сожжение Корана в Стокгольме во время празднования Курбан-байрама вызвало широкий отклик во многих странах мира. Ирак потребовал от властей Швеции выдачи иммигранта, совершившего акцию, для проведения суда над ним, при этом в четверг десятки иракцев собрались на акцию протеста возле посольства страны в Багдаде. Произошедшее также осудили Алжир, Афганистан, Египет, Индонезия, Ливан, Сирия, Турция, Узбекистан, генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт и генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) Джасем аль-Будайве. Министерства иностранных дел Иордании и ОАЭ вызвали послов Швеции для вручения им ноты протеста. МИД России заявил, что безнаказанность участников этого инцидента может привести к непредсказуемым катастрофическим последствиям, мировое сообщество должно противостоять таким противоправным действиям. Президент РФ Владимир Путин в ходе посещения старинной Джума-мечети в Дербенте заявил, что в России неуважение к Корану является преступлением, в отличие от некоторых других стран. Глава государства подчеркнул, что Россия всегда будет придерживаться этих законодательных правил.

https://ria.ru/20230630/koran-1881498332.html

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швеция

багдад (город)

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в мире, россия, ахмед абуль гейт, муктада ас-садр, швеция, владимир путин, лига арабских государств, багдад (город)