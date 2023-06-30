https://ria.ru/20230630/korabl-1881439154.html
В Зеленодольске спустили на воду корабль с ракетным комплексом "Калибр"
В Зеленодольске спустили на воду корабль с ракетным комплексом "Калибр" - РИА Новости, 30.06.2023
В Зеленодольске спустили на воду корабль с ракетным комплексом "Калибр"
Спущен на воду малый ракетный корабль "Туча", построенный по проекту 22800 "Каракурт" и вооруженный ракетным комплексом "Калибр", построенный на Зеленодольском... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T13:23
2023-06-30T13:23
2023-06-30T13:23
россия
зеленодольск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1e/1881436715_0:87:3074:1816_1920x0_80_0_0_af2a68509111ed04e7a63cded737e154.jpg
МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Спущен на воду малый ракетный корабль "Туча", построенный по проекту 22800 "Каракурт" и вооруженный ракетным комплексом "Калибр", построенный на Зеленодольском судостроительном заводе имени Горького для Черноморского флота, сообщили в пятницу в Минобороны России. "Туча" - четвертый корабль проекта "Каракурт", построенный на верфях Судостроительной корпорации "Ак Барс". Он предназначен для Черноморского флота, куда и будет отправлен после достройки и проведения всех испытаний. "Малый ракетный корабль "Туча", построенный на Зеленодольском судостроительном заводе имени А.М. Горького, спущен на воду. Торжественная церемония прошла сегодня", - сообщили в ведомстве. В церемонии принял участие начальник управления кораблестроения ВМФ контр-адмирал Ильяс Шигапов, который от имени главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова поздравил корабелов с произошедшим событием и Днем кораблестроителя.
https://ria.ru/20230414/korabl-1865487182.html
россия
зеленодольск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1e/1881436715_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_5ca9ba6f374a2f8d00cee71e77c4aff7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, зеленодольск
В Зеленодольске спустили на воду корабль с ракетным комплексом "Калибр"
Минобороны: в Зеленодольске спустили на воду малый ракетный корабль "Туча" с "Калибрами"
МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Спущен на воду малый ракетный корабль "Туча", построенный по проекту 22800 "Каракурт" и вооруженный ракетным комплексом "Калибр", построенный на Зеленодольском судостроительном заводе имени Горького для Черноморского флота, сообщили в пятницу в Минобороны России.
"Туча" - четвертый корабль проекта "Каракурт", построенный на верфях Судостроительной корпорации "Ак Барс". Он предназначен для Черноморского флота, куда и будет отправлен после достройки и проведения всех испытаний.
"Малый ракетный корабль "Туча", построенный на Зеленодольском судостроительном заводе имени А.М. Горького, спущен на воду. Торжественная церемония прошла сегодня", - сообщили в ведомстве.
В церемонии принял участие начальник управления кораблестроения ВМФ контр-адмирал Ильяс Шигапов, который от имени главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова поздравил корабелов с произошедшим событием и Днем кораблестроителя.
В Петербурге спустили на воду корабль противоминной обороны "Лев Чернавин"