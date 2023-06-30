https://ria.ru/20230630/korabl-1881439154.html

В Зеленодольске спустили на воду корабль с ракетным комплексом "Калибр"

В Зеленодольске спустили на воду корабль с ракетным комплексом "Калибр" - РИА Новости, 30.06.2023

В Зеленодольске спустили на воду корабль с ракетным комплексом "Калибр"

Спущен на воду малый ракетный корабль "Туча", построенный по проекту 22800 "Каракурт" и вооруженный ракетным комплексом "Калибр", построенный на Зеленодольском... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T13:23

2023-06-30T13:23

2023-06-30T13:23

россия

зеленодольск

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МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Спущен на воду малый ракетный корабль "Туча", построенный по проекту 22800 "Каракурт" и вооруженный ракетным комплексом "Калибр", построенный на Зеленодольском судостроительном заводе имени Горького для Черноморского флота, сообщили в пятницу в Минобороны России. "Туча" - четвертый корабль проекта "Каракурт", построенный на верфях Судостроительной корпорации "Ак Барс". Он предназначен для Черноморского флота, куда и будет отправлен после достройки и проведения всех испытаний. "Малый ракетный корабль "Туча", построенный на Зеленодольском судостроительном заводе имени А.М. Горького, спущен на воду. Торжественная церемония прошла сегодня", - сообщили в ведомстве. В церемонии принял участие начальник управления кораблестроения ВМФ контр-адмирал Ильяс Шигапов, который от имени главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова поздравил корабелов с произошедшим событием и Днем кораблестроителя.

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россия, зеленодольск