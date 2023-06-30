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В Зеленодольске спустили на воду корабль с ракетным комплексом "Калибр" - РИА Новости, 30.06.2023
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13:23 30.06.2023
https://ria.ru/20230630/korabl-1881439154.html
В Зеленодольске спустили на воду корабль с ракетным комплексом "Калибр"
В Зеленодольске спустили на воду корабль с ракетным комплексом "Калибр" - РИА Новости, 30.06.2023
В Зеленодольске спустили на воду корабль с ракетным комплексом "Калибр"
Спущен на воду малый ракетный корабль "Туча", построенный по проекту 22800 "Каракурт" и вооруженный ракетным комплексом "Калибр", построенный на Зеленодольском... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T13:23
2023-06-30T13:23
россия
зеленодольск
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МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Спущен на воду малый ракетный корабль "Туча", построенный по проекту 22800 "Каракурт" и вооруженный ракетным комплексом "Калибр", построенный на Зеленодольском судостроительном заводе имени Горького для Черноморского флота, сообщили в пятницу в Минобороны России. "Туча" - четвертый корабль проекта "Каракурт", построенный на верфях Судостроительной корпорации "Ак Барс". Он предназначен для Черноморского флота, куда и будет отправлен после достройки и проведения всех испытаний. "Малый ракетный корабль "Туча", построенный на Зеленодольском судостроительном заводе имени А.М. Горького, спущен на воду. Торжественная церемония прошла сегодня", - сообщили в ведомстве. В церемонии принял участие начальник управления кораблестроения ВМФ контр-адмирал Ильяс Шигапов, который от имени главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова поздравил корабелов с произошедшим событием и Днем кораблестроителя.
https://ria.ru/20230414/korabl-1865487182.html
россия
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россия, зеленодольск
Россия, Зеленодольск
В Зеленодольске спустили на воду корабль с ракетным комплексом "Калибр"

Минобороны: в Зеленодольске спустили на воду малый ракетный корабль "Туча" с "Калибрами"

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЦеремония спуска на воду малого ракетного корабля проекта 22800 "Туча"
Церемония спуска на воду малого ракетного корабля проекта 22800 Туча - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Церемония спуска на воду малого ракетного корабля проекта 22800 "Туча". Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Спущен на воду малый ракетный корабль "Туча", построенный по проекту 22800 "Каракурт" и вооруженный ракетным комплексом "Калибр", построенный на Зеленодольском судостроительном заводе имени Горького для Черноморского флота, сообщили в пятницу в Минобороны России.
"Туча" - четвертый корабль проекта "Каракурт", построенный на верфях Судостроительной корпорации "Ак Барс". Он предназначен для Черноморского флота, куда и будет отправлен после достройки и проведения всех испытаний.
"Малый ракетный корабль "Туча", построенный на Зеленодольском судостроительном заводе имени А.М. Горького, спущен на воду. Торжественная церемония прошла сегодня", - сообщили в ведомстве.
В церемонии принял участие начальник управления кораблестроения ВМФ контр-адмирал Ильяс Шигапов, который от имени главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова поздравил корабелов с произошедшим событием и Днем кораблестроителя.
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