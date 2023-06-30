https://ria.ru/20230630/kontrnastuplenie-1881443669.html

Залужный заявил, что его "бесят" слова о медленных темпах контрнаступления

Залужный заявил, что его "бесят" слова о медленных темпах контрнаступления - РИА Новости, 30.06.2023

Залужный заявил, что его "бесят" слова о медленных темпах контрнаступления

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью газете Washington Post заявил, что его бесят слова о медленных темпах контрнаступления. РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T13:47

2023-06-30T13:47

2023-06-30T15:14

специальная военная операция на украине

в мире

украина

валерий залужный

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью газете Washington Post заявил, что его бесят слова о медленных темпах контрнаступления."Это меня бесит", - заявил Залужный на фоне замечаний ряда западных чиновников, военных аналитиков, а также Владимира Зеленского о том, что украинское наступление началось медленнее, чем ожидалось. Ранее Зеленский в интервью британским СМИ признал, что украинское контрнаступление продвигается "медленнее, чем хотелось бы". Зеленский заявил, что многие видят в украинском контрнаступлении голливудский фильм и ждут немедленных результатов. "Это не шоу, за которым наблюдает весь мир и делает ставки, или что-то в этом роде. Каждый день, каждый метр дается нам кровью", - приводит Washington Post слова Залужного. По его словам, успешное и быстрое контрнаступление невозможно без дополнительных поставок вооружения Киеву. "Без полного обеспечения (оружием) эти планы вообще неосуществимы. Но они выполняются. Да, может быть, не так быстро, как хотелось бы участникам шоу, наблюдателям, но это их проблема", - добавил он. Ранее другое американское издание New York Times писало, что украинские военнослужащие признали "медленный прогресс" наступления Украины и факт мощной обороны ВС РФ. По мнению опрошенных, украинские СМИ дают слишком оптимистичную картину ситуации на фронте для ВСУ. Украинское наступление на южнодонецком, запорожском, артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке фронта. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе Leopard. На встрече с военкорами 13 июня Путин сообщил, что украинские войска в ходе наступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении. Кадры с дымящимися Leopard тогда вызвали большой резонанс на Западе. На этой неделе президент Путин заявил, что Киев утратил 259 танков и 780 бронемашин с начала так называемого контрнаступления, а на ореховском направлении только за последнюю неделю - 41 танк и 102 бронемашины.

https://ria.ru/20230630/vsu-1881319346.html

https://ria.ru/20230630/ukraina-1880926810.html

https://ria.ru/20230622/shansy-1879829841.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, валерий залужный, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр