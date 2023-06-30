Рейтинг@Mail.ru
Залужный заявил, что его "бесят" слова о медленных темпах контрнаступления - РИА Новости, 30.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:47 30.06.2023 (обновлено: 15:14 30.06.2023)
https://ria.ru/20230630/kontrnastuplenie-1881443669.html
Залужный заявил, что его "бесят" слова о медленных темпах контрнаступления
Залужный заявил, что его "бесят" слова о медленных темпах контрнаступления - РИА Новости, 30.06.2023
Залужный заявил, что его "бесят" слова о медленных темпах контрнаступления
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью газете Washington Post заявил, что его бесят слова о медленных темпах контрнаступления. РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T13:47
2023-06-30T15:14
специальная военная операция на украине
в мире
украина
валерий залужный
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/15/1873271840_0:192:3299:2048_1920x0_80_0_0_60deddc80cedb12ec1576ee689f9f553.jpg
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью газете Washington Post заявил, что его бесят слова о медленных темпах контрнаступления."Это меня бесит", - заявил Залужный на фоне замечаний ряда западных чиновников, военных аналитиков, а также Владимира Зеленского о том, что украинское наступление началось медленнее, чем ожидалось. Ранее Зеленский в интервью британским СМИ признал, что украинское контрнаступление продвигается "медленнее, чем хотелось бы". Зеленский заявил, что многие видят в украинском контрнаступлении голливудский фильм и ждут немедленных результатов. "Это не шоу, за которым наблюдает весь мир и делает ставки, или что-то в этом роде. Каждый день, каждый метр дается нам кровью", - приводит Washington Post слова Залужного. По его словам, успешное и быстрое контрнаступление невозможно без дополнительных поставок вооружения Киеву. "Без полного обеспечения (оружием) эти планы вообще неосуществимы. Но они выполняются. Да, может быть, не так быстро, как хотелось бы участникам шоу, наблюдателям, но это их проблема", - добавил он. Ранее другое американское издание New York Times писало, что украинские военнослужащие признали "медленный прогресс" наступления Украины и факт мощной обороны ВС РФ. По мнению опрошенных, украинские СМИ дают слишком оптимистичную картину ситуации на фронте для ВСУ. Украинское наступление на южнодонецком, запорожском, артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке фронта. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе Leopard. На встрече с военкорами 13 июня Путин сообщил, что украинские войска в ходе наступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении. Кадры с дымящимися Leopard тогда вызвали большой резонанс на Западе. На этой неделе президент Путин заявил, что Киев утратил 259 танков и 780 бронемашин с начала так называемого контрнаступления, а на ореховском направлении только за последнюю неделю - 41 танк и 102 бронемашины.
https://ria.ru/20230630/vsu-1881319346.html
https://ria.ru/20230630/ukraina-1880926810.html
https://ria.ru/20230622/shansy-1879829841.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/15/1873271840_370:0:3101:2048_1920x0_80_0_0_e77a3345427c8bc4eb8ea0d0cbc2f2a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, валерий залужный, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Залужный заявил, что его "бесят" слова о медленных темпах контрнаступления

Главком ВСУ Залужный заявил WP, что его бесят упреки в медленном контрнаступлении

© AP Photo / Efrem LukatskyГлавнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью газете Washington Post заявил, что его бесят слова о медленных темпах контрнаступления.
"Это меня бесит", - заявил Залужный на фоне замечаний ряда западных чиновников, военных аналитиков, а также Владимира Зеленского о том, что украинское наступление началось медленнее, чем ожидалось.
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой Народной Республике - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
Катастрофа за один день: ВСУ и Запад посыпались
Вчера, 08:00
Ранее Зеленский в интервью британским СМИ признал, что украинское контрнаступление продвигается "медленнее, чем хотелось бы". Зеленский заявил, что многие видят в украинском контрнаступлении голливудский фильм и ждут немедленных результатов.
"Это не шоу, за которым наблюдает весь мир и делает ставки, или что-то в этом роде. Каждый день, каждый метр дается нам кровью", - приводит Washington Post слова Залужного.
По его словам, успешное и быстрое контрнаступление невозможно без дополнительных поставок вооружения Киеву. "Без полного обеспечения (оружием) эти планы вообще неосуществимы. Но они выполняются. Да, может быть, не так быстро, как хотелось бы участникам шоу, наблюдателям, но это их проблема", - добавил он.
Подбитый танк ВСУ в селе Цуповка в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
Надежд не осталось. К чему привело контрнаступление Украины
Вчера, 08:00
Ранее другое американское издание New York Times писало, что украинские военнослужащие признали "медленный прогресс" наступления Украины и факт мощной обороны ВС РФ. По мнению опрошенных, украинские СМИ дают слишком оптимистичную картину ситуации на фронте для ВСУ.
Украинское наступление на южнодонецком, запорожском, артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке фронта. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе Leopard. На встрече с военкорами 13 июня Путин сообщил, что украинские войска в ходе наступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении. Кадры с дымящимися Leopard тогда вызвали большой резонанс на Западе. На этой неделе президент Путин заявил, что Киев утратил 259 танков и 780 бронемашин с начала так называемого контрнаступления, а на ореховском направлении только за последнюю неделю - 41 танк и 102 бронемашины.
Самоходная артиллерийская установка (САУ) Мста-С на Херсонском направлении - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
Шансов нет: Западу и Киеву не поможет уже ничего
22 июня, 16:38
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВалерий ЗалужныйВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала