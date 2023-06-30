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Лавров: Байден не проявляет интереса к завершению конфликта на Украине
Лавров: Байден не проявляет интереса к завершению конфликта на Украине - РИА Новости, 30.06.2023
Лавров: Байден не проявляет интереса к завершению конфликта на Украине
Президент США Джо Байден не выказывает интереса в завершении конфликта на Украине, заявил в интервью министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T23:12
2023-06-30T23:12
2023-06-30T23:13
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден не выказывает интереса в завершении конфликта на Украине, заявил в интервью министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Я не знаю, насколько президент США Джо Байден в этом заинтересован (в завершении конфликта на Украине - ред.). По крайней мере, он такого интереса не выказывает", - сказал Лавров в интервью медиагруппе "Радио и ТВ Португалии". Он подчеркнул, что всем известно о несамостоятельности Владимира Зеленского, которому "задают линию поведения" и который импровизирует в этой линии "в зависимости от состояния происходящего на конкретный день". "Но разговаривать с ним бессмысленно", - подчеркнул Лавров.
https://ria.ru/20230630/vsu-1881319346.html
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в мире, украина, сша, россия, сергей лавров, джо байден, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Россия, Сергей Лавров, Джо Байден, Владимир Зеленский
Лавров: Байден не проявляет интереса к завершению конфликта на Украине
Глава МИД России Лавров: Байден не проявляет интереса к завершению конфликта на Украине