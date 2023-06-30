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Житель Бразилии пытался провезти кокаин в Армению в толстой кишке - РИА Новости, 30.06.2023
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14:00 30.06.2023
https://ria.ru/20230630/kokain-1881447295.html
Житель Бразилии пытался провезти кокаин в Армению в толстой кишке
Житель Бразилии пытался провезти кокаин в Армению в толстой кишке - РИА Новости, 30.06.2023
Житель Бразилии пытался провезти кокаин в Армению в толстой кишке
Гражданин Бразилии провез в своем теле в Армению свыше килограмма кокаина, сообщили в пятницу в пресс-службе комитета по госдоходам страны, объединяющего... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T14:00
2023-06-30T14:00
бразилия
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ЕРЕВАН, 30 июн – РИА Новости. Гражданин Бразилии провез в своем теле в Армению свыше килограмма кокаина, сообщили в пятницу в пресс-службе комитета по госдоходам страны, объединяющего таможенную и налоговую службы. Отмечается, что таможенники получили оперативную информацию, что один из пассажиров рейса Сан-Паулу - Париж - Ереван, гражданин Бразилии, возможно, перевозит кокаин. По прибытии в аэропорт "Звартноц" он был подвергнут личному досмотру и сканированию, а затем доставлен в медицинский центр для дальнейшего обследования. "Проведенная в медицинском центре компьютерная томография выявила наличие в его толстой кишке сферических инородных тел, которые были извлечены из организма путем медицинского вмешательства. Было обнаружено 120 капсул овальной формы с веществом похожим на кокаин, общим весом 1216 граммов и рыночной стоимостью свыше 300 тысяч долларов", - отмечается на сайте комитета. Возбуждено уголовное дело по статье "контрабанда наркотических средств", задержанный гражданин Бразилии арестован.
https://ria.ru/20230629/kokain-1881062832.html
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бразилия, армения, сан-паулу (город), в мире
Бразилия, Армения, Сан-Паулу (город), В мире
Житель Бразилии пытался провезти кокаин в Армению в толстой кишке

В Армении арестовали жителя Бразилии, который провез 1216 грамм кокаина в толстой кишке

CC BY-SA 4.0 / Armineaghayan / Zvartnots International Airport / Cropped image Международный аэропорт Звартноц в Ереване
Международный аэропорт Звартноц в Ереване - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
CC BY-SA 4.0 / Armineaghayan / Zvartnots International Airport / Cropped image
Международный аэропорт Звартноц в Ереване. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 30 июн – РИА Новости. Гражданин Бразилии провез в своем теле в Армению свыше килограмма кокаина, сообщили в пятницу в пресс-службе комитета по госдоходам страны, объединяющего таможенную и налоговую службы.
Отмечается, что таможенники получили оперативную информацию, что один из пассажиров рейса Сан-Паулу - Париж - Ереван, гражданин Бразилии, возможно, перевозит кокаин. По прибытии в аэропорт "Звартноц" он был подвергнут личному досмотру и сканированию, а затем доставлен в медицинский центр для дальнейшего обследования.
"Проведенная в медицинском центре компьютерная томография выявила наличие в его толстой кишке сферических инородных тел, которые были извлечены из организма путем медицинского вмешательства. Было обнаружено 120 капсул овальной формы с веществом похожим на кокаин, общим весом 1216 граммов и рыночной стоимостью свыше 300 тысяч долларов", - отмечается на сайте комитета.
Возбуждено уголовное дело по статье "контрабанда наркотических средств", задержанный гражданин Бразилии арестован.
Рефрижераторный контейнер, в котором таможенники обнаружили 50 килограммов кокаина - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
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БразилияАрменияСан-Паулу (город)В мире
 
 
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