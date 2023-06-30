https://ria.ru/20230630/kokain-1881447295.html
Житель Бразилии пытался провезти кокаин в Армению в толстой кишке
Житель Бразилии пытался провезти кокаин в Армению в толстой кишке - РИА Новости, 30.06.2023
Житель Бразилии пытался провезти кокаин в Армению в толстой кишке
Гражданин Бразилии провез в своем теле в Армению свыше килограмма кокаина, сообщили в пятницу в пресс-службе комитета по госдоходам страны, объединяющего... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T14:00
2023-06-30T14:00
2023-06-30T14:00
бразилия
армения
сан-паулу (город)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1c/1786011517_1173:0:4814:2048_1920x0_80_0_0_f43ac1d977dcff6df0b530569ae98317.jpg
ЕРЕВАН, 30 июн – РИА Новости. Гражданин Бразилии провез в своем теле в Армению свыше килограмма кокаина, сообщили в пятницу в пресс-службе комитета по госдоходам страны, объединяющего таможенную и налоговую службы. Отмечается, что таможенники получили оперативную информацию, что один из пассажиров рейса Сан-Паулу - Париж - Ереван, гражданин Бразилии, возможно, перевозит кокаин. По прибытии в аэропорт "Звартноц" он был подвергнут личному досмотру и сканированию, а затем доставлен в медицинский центр для дальнейшего обследования. "Проведенная в медицинском центре компьютерная томография выявила наличие в его толстой кишке сферических инородных тел, которые были извлечены из организма путем медицинского вмешательства. Было обнаружено 120 капсул овальной формы с веществом похожим на кокаин, общим весом 1216 граммов и рыночной стоимостью свыше 300 тысяч долларов", - отмечается на сайте комитета. Возбуждено уголовное дело по статье "контрабанда наркотических средств", задержанный гражданин Бразилии арестован.
https://ria.ru/20230629/kokain-1881062832.html
бразилия
армения
сан-паулу (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1c/1786011517_1514:0:4245:2048_1920x0_80_0_0_136a5883791de34599cc372b59021ff0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бразилия, армения, сан-паулу (город), в мире
Бразилия, Армения, Сан-Паулу (город), В мире
Житель Бразилии пытался провезти кокаин в Армению в толстой кишке
В Армении арестовали жителя Бразилии, который провез 1216 грамм кокаина в толстой кишке