https://ria.ru/20230630/kokain-1881447295.html

Житель Бразилии пытался провезти кокаин в Армению в толстой кишке

Житель Бразилии пытался провезти кокаин в Армению в толстой кишке - РИА Новости, 30.06.2023

Житель Бразилии пытался провезти кокаин в Армению в толстой кишке

Гражданин Бразилии провез в своем теле в Армению свыше килограмма кокаина, сообщили в пятницу в пресс-службе комитета по госдоходам страны, объединяющего... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T14:00

2023-06-30T14:00

2023-06-30T14:00

бразилия

армения

сан-паулу (город)

в мире

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ЕРЕВАН, 30 июн – РИА Новости. Гражданин Бразилии провез в своем теле в Армению свыше килограмма кокаина, сообщили в пятницу в пресс-службе комитета по госдоходам страны, объединяющего таможенную и налоговую службы. Отмечается, что таможенники получили оперативную информацию, что один из пассажиров рейса Сан-Паулу - Париж - Ереван, гражданин Бразилии, возможно, перевозит кокаин. По прибытии в аэропорт "Звартноц" он был подвергнут личному досмотру и сканированию, а затем доставлен в медицинский центр для дальнейшего обследования. "Проведенная в медицинском центре компьютерная томография выявила наличие в его толстой кишке сферических инородных тел, которые были извлечены из организма путем медицинского вмешательства. Было обнаружено 120 капсул овальной формы с веществом похожим на кокаин, общим весом 1216 граммов и рыночной стоимостью свыше 300 тысяч долларов", - отмечается на сайте комитета. Возбуждено уголовное дело по статье "контрабанда наркотических средств", задержанный гражданин Бразилии арестован.

https://ria.ru/20230629/kokain-1881062832.html

бразилия

армения

сан-паулу (город)

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бразилия, армения, сан-паулу (город), в мире