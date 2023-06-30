Рейтинг@Mail.ru
В МИД Китая призвали США прекратить вооружать Тайвань - РИА Новости, 30.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:50 30.06.2023
https://ria.ru/20230630/kitay-1881379480.html
В МИД Китая призвали США прекратить вооружать Тайвань
В МИД Китая призвали США прекратить вооружать Тайвань - РИА Новости, 30.06.2023
В МИД Китая призвали США прекратить вооружать Тайвань
США должны прекратить продавать оружие Тайбэю и создавать новые факторы напряженности в Тайваньском проливе, заявила на брифинге в пятницу официальный... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T10:50
2023-06-30T10:50
в мире
сша
китай
тайвань
нэнси пелоси
министерство обороны сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/18/1854113781_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_55de232adb5d447851d5625052f04aef.jpg
ПЕКИН, 30 июн – РИА Новости. США должны прекратить продавать оружие Тайбэю и создавать новые факторы напряженности в Тайваньском проливе, заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Мао Нин. Ранее Пентагон сообщил, что государственный департамент США одобрил возможную продажу Тайваню боеприпасов и оборудования в рамках двух запросов на общую сумму 440 миллионов долларов. "Позиция Китая о том, что мы решительно выступаем против контактов военных США и Тайваня, а также против продажи острову американского оружия, всегда была четкой и последовательной", - заявила дипломат, комментируя соответствующее решение Вашингтона. Она подчеркнула, что "США должны строго соблюдать принцип "одного Китая" и положения трех совместных американо-китайских коммюнике, прекратить продажу вооружений Тайваню, перестать создавать новые факторы напряженности в Тайваньском проливе и прекратить подвергать опасности мир и стабильность в Тайваньском проливе". Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
https://ria.ru/20230628/tayvan-1880817195.html
сша
китай
тайвань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/18/1854113781_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cce28e17e098f587452f81bd274f2e26.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, китай, тайвань, нэнси пелоси, министерство обороны сша
В мире, США, Китай, Тайвань, Нэнси Пелоси, Министерство обороны США
В МИД Китая призвали США прекратить вооружать Тайвань

МИД: Китай призывает США прекратить создавать новые факторы напряженности вокруг Тайваня

© РИА Новости / Анна Раткогло | Перейти в медиабанкМинистерство иностранных дел Китая
Министерство иностранных дел Китая - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© РИА Новости / Анна Раткогло
Перейти в медиабанк
Министерство иностранных дел Китая. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 30 июн – РИА Новости. США должны прекратить продавать оружие Тайбэю и создавать новые факторы напряженности в Тайваньском проливе, заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
Ранее Пентагон сообщил, что государственный департамент США одобрил возможную продажу Тайваню боеприпасов и оборудования в рамках двух запросов на общую сумму 440 миллионов долларов.
"Позиция Китая о том, что мы решительно выступаем против контактов военных США и Тайваня, а также против продажи острову американского оружия, всегда была четкой и последовательной", - заявила дипломат, комментируя соответствующее решение Вашингтона.
Она подчеркнула, что "США должны строго соблюдать принцип "одного Китая" и положения трех совместных американо-китайских коммюнике, прекратить продажу вооружений Тайваню, перестать создавать новые факторы напряженности в Тайваньском проливе и прекратить подвергать опасности мир и стабильность в Тайваньском проливе".
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Военнослужащие с флагом Тайваня - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
Тайвань отследил два российских фрегата вблизи острова
28 июня, 06:38
 
В миреСШАКитайТайваньНэнси ПелосиМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала