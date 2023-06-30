https://ria.ru/20230630/kitay-1881379480.html
В МИД Китая призвали США прекратить вооружать Тайвань
В МИД Китая призвали США прекратить вооружать Тайвань - РИА Новости, 30.06.2023
В МИД Китая призвали США прекратить вооружать Тайвань
США должны прекратить продавать оружие Тайбэю и создавать новые факторы напряженности в Тайваньском проливе, заявила на брифинге в пятницу официальный... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T10:50
2023-06-30T10:50
2023-06-30T10:50
в мире
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китай
тайвань
нэнси пелоси
министерство обороны сша
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ПЕКИН, 30 июн – РИА Новости. США должны прекратить продавать оружие Тайбэю и создавать новые факторы напряженности в Тайваньском проливе, заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Мао Нин. Ранее Пентагон сообщил, что государственный департамент США одобрил возможную продажу Тайваню боеприпасов и оборудования в рамках двух запросов на общую сумму 440 миллионов долларов. "Позиция Китая о том, что мы решительно выступаем против контактов военных США и Тайваня, а также против продажи острову американского оружия, всегда была четкой и последовательной", - заявила дипломат, комментируя соответствующее решение Вашингтона. Она подчеркнула, что "США должны строго соблюдать принцип "одного Китая" и положения трех совместных американо-китайских коммюнике, прекратить продажу вооружений Тайваню, перестать создавать новые факторы напряженности в Тайваньском проливе и прекратить подвергать опасности мир и стабильность в Тайваньском проливе". Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
https://ria.ru/20230628/tayvan-1880817195.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, китай, тайвань, нэнси пелоси, министерство обороны сша
В мире, США, Китай, Тайвань, Нэнси Пелоси, Министерство обороны США
В МИД Китая призвали США прекратить вооружать Тайвань
МИД: Китай призывает США прекратить создавать новые факторы напряженности вокруг Тайваня