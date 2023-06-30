https://ria.ru/20230630/kitay-1881379480.html

В МИД Китая призвали США прекратить вооружать Тайвань

В МИД Китая призвали США прекратить вооружать Тайвань - РИА Новости, 30.06.2023

В МИД Китая призвали США прекратить вооружать Тайвань

США должны прекратить продавать оружие Тайбэю и создавать новые факторы напряженности в Тайваньском проливе, заявила на брифинге в пятницу официальный... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T10:50

2023-06-30T10:50

2023-06-30T10:50

в мире

сша

китай

тайвань

нэнси пелоси

министерство обороны сша

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ПЕКИН, 30 июн – РИА Новости. США должны прекратить продавать оружие Тайбэю и создавать новые факторы напряженности в Тайваньском проливе, заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Мао Нин. Ранее Пентагон сообщил, что государственный департамент США одобрил возможную продажу Тайваню боеприпасов и оборудования в рамках двух запросов на общую сумму 440 миллионов долларов. "Позиция Китая о том, что мы решительно выступаем против контактов военных США и Тайваня, а также против продажи острову американского оружия, всегда была четкой и последовательной", - заявила дипломат, комментируя соответствующее решение Вашингтона. Она подчеркнула, что "США должны строго соблюдать принцип "одного Китая" и положения трех совместных американо-китайских коммюнике, прекратить продажу вооружений Тайваню, перестать создавать новые факторы напряженности в Тайваньском проливе и прекратить подвергать опасности мир и стабильность в Тайваньском проливе". Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.

https://ria.ru/20230628/tayvan-1880817195.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сша, китай, тайвань, нэнси пелоси, министерство обороны сша