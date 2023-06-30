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В Кишиневе задержали мужчину, устроившего стрельбу в аэропорту

В Кишиневе задержали мужчину, устроившего стрельбу в аэропорту - РИА Новости, 30.06.2023

В Кишиневе задержали мужчину, устроившего стрельбу в аэропорту

Иностранец, который в пятницу устроил стрельбу в Международном аэропорту Кишинева, задержан, он был ранен, сообщила пресс-служба МВД республики. РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T18:32

2023-06-30T18:32

2023-06-30T18:39

кишинев

в мире

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КИШИНЕВ, 30 июн - РИА Новости. Иностранец, который в пятницу устроил стрельбу в Международном аэропорту Кишинева, задержан, он был ранен, сообщила пресс-служба МВД республики.Ранее пресс-служба полиции Кишинева сообщила РИА Новости, что неизвестный устроил в аэропорту стрельбу, пассажиры были эвакуированы, вылеты самолетов временно отложены. По данным МВД, стрельбу устроил иностранец, которого не впустили в стран, его действиям привели к появлению двух жертв."Бойцам полицейской бригады особого назначения "Молния" удалось нейтрализовать агрессора, устроившего стрельбу в аэропорту Кишинева. На данный момент опасность устранена. Нападавший получил ранения, ему оказывается медицинская помощь", - говорится в заявлении пресс-службы МВД.

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кишинев, в мире