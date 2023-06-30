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При стрельбе в аэропорту Кишинева погибли два человека
При стрельбе в аэропорту Кишинева погибли два человека - РИА Новости, 30.06.2023
При стрельбе в аэропорту Кишинева погибли два человека
МВД Молдавии сообщает в пятницу о двух жертвах в аэропорту Кишинева в результате стрельбы, которую устроил иностранец. РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T18:18
2023-06-30T18:18
2023-06-30T18:22
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КИШИНЕВ, 30 июн - РИА Новости. МВД Молдавии сообщает в пятницу о двух жертвах в аэропорту Кишинева в результате стрельбы, которую устроил иностранец.Ранее в пятницу пресс-служба полиции Кишинева сообщила РИА Новости, что неизвестный устроил в аэропорту стрельбу, пассажиры были эвакуированы, вылеты самолетов временно отложены. По данным МВД, стрельбу устроил иностранец, которого не впустили в страну."Власти подтверждают наличие двух жертв. В этот момент на место происшествия прибыла бригада полиции специального назначения "Молния", - говорится в заявлении пресс-службы МВД.По предварительным данным, иностранец прибыл в страну рейсом из Турции. На место происшествия приехали машины скорой помощи.
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молдавия, кишинев, турция
Молдавия, Кишинев, Турция
При стрельбе в аэропорту Кишинева погибли два человека
МВД Молдавии сообщило о двух погибших при стрельбе в аэропорту Кишинева
КИШИНЕВ, 30 июн - РИА Новости. МВД Молдавии сообщает в пятницу о двух жертвах в аэропорту Кишинева в результате стрельбы, которую устроил иностранец.
Ранее в пятницу пресс-служба полиции Кишинева сообщила РИА Новости, что неизвестный устроил в аэропорту стрельбу, пассажиры были эвакуированы, вылеты самолетов временно отложены. По данным МВД, стрельбу устроил иностранец, которого не впустили в страну.
"Власти подтверждают наличие двух жертв. В этот момент на место происшествия прибыла бригада полиции специального назначения "Молния", - говорится в заявлении пресс-службы МВД.
По предварительным данным, иностранец прибыл в страну рейсом из Турции
. На место происшествия приехали машины скорой помощи.