https://ria.ru/20230630/kishinev-1881533296.html

При стрельбе в аэропорту Кишинева погибли два человека

При стрельбе в аэропорту Кишинева погибли два человека - РИА Новости, 30.06.2023

При стрельбе в аэропорту Кишинева погибли два человека

МВД Молдавии сообщает в пятницу о двух жертвах в аэропорту Кишинева в результате стрельбы, которую устроил иностранец. РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T18:18

2023-06-30T18:18

2023-06-30T18:22

молдавия

кишинев

турция

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КИШИНЕВ, 30 июн - РИА Новости. МВД Молдавии сообщает в пятницу о двух жертвах в аэропорту Кишинева в результате стрельбы, которую устроил иностранец.Ранее в пятницу пресс-служба полиции Кишинева сообщила РИА Новости, что неизвестный устроил в аэропорту стрельбу, пассажиры были эвакуированы, вылеты самолетов временно отложены. По данным МВД, стрельбу устроил иностранец, которого не впустили в страну."Власти подтверждают наличие двух жертв. В этот момент на место происшествия прибыла бригада полиции специального назначения "Молния", - говорится в заявлении пресс-службы МВД.По предварительным данным, иностранец прибыл в страну рейсом из Турции. На место происшествия приехали машины скорой помощи.

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молдавия, кишинев, турция