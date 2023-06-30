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Появились первые кадры фильма с Акиньшиной об изменившемся муже
Появились первые кадры фильма с Акиньшиной об изменившемся муже - РИА Новости, 30.06.2023
Появились первые кадры фильма с Акиньшиной об изменившемся муже
Появились первые кадры психологического триллера "Синдром", сообщает пресс-служба проекта. РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T19:07
2023-06-30T19:07
2023-06-30T19:07
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оксана акиньшина
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МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Появились первые кадры психологического триллера "Синдром", сообщает пресс-служба проекта. В главных ролях Оксана Акиньшина и Кирилл Кяро. Они сыграли супргуов Машу и Кирилла. Персонажи попали в серьезную аварию. Маша пострадала сильнее мужа. Ей трудно понять, что и почему после ДТП произошло с мужем. Он заметно изменился, стал "пугающе идеальным". Женщина пытается разобраться, в чем дело. Мучает ли Кирилла вина, или это игра разума."Проект привлек меня историей, темой, на которую редко кто высказывается в нашем кино. Моя героиня - сложный, неоднозначный персонаж, отношение к ней у зрителя будет меняться по мере развития сюжета", – сказала Акиньшина.Режиссер – Антон Борматов ("Чужая", "Подкидыш", "Околофутбола"). На больших экранах "Синдром" появится 14 сентября.Ранее сообщалось о премьере сериала "Библиотекарь". Главную роль в городском фэнтези исполнил Никита Ефремов.
https://ria.ru/20230629/serial-1881171084.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, оксана акиньшина, знаменитости
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Оксана Акиньшина, Знаменитости
Появились первые кадры фильма с Акиньшиной об изменившемся муже
Появились кадры психологического триллера "Синдром" с Акиньшиной об изменившемся муже
МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Появились первые кадры психологического триллера "Синдром", сообщает пресс-служба проекта.
В главных ролях Оксана Акиньшина и Кирилл Кяро. Они сыграли супргуов Машу и Кирилла. Персонажи попали в серьезную аварию. Маша пострадала сильнее мужа. Ей трудно понять, что и почему после ДТП произошло с мужем. Он заметно изменился, стал "пугающе идеальным". Женщина пытается разобраться, в чем дело. Мучает ли Кирилла вина, или это игра разума.
«
"Проект привлек меня историей, темой, на которую редко кто высказывается в нашем кино. Моя героиня - сложный, неоднозначный персонаж, отношение к ней у зрителя будет меняться по мере развития сюжета", – сказала Акиньшина.
Режиссер – Антон Борматов ("Чужая", "Подкидыш", "Околофутбола").
На больших экранах "Синдром" появится 14 сентября.
Ранее сообщалось
о премьере сериала "Библиотекарь". Главную роль в городском фэнтези исполнил Никита Ефремов.
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