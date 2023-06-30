https://ria.ru/20230630/kino-1881422091.html

Появились первые кадры фильма с Акиньшиной об изменившемся муже

Появились первые кадры фильма с Акиньшиной об изменившемся муже - РИА Новости, 30.06.2023

Появились первые кадры фильма с Акиньшиной об изменившемся муже

Появились первые кадры психологического триллера "Синдром", сообщает пресс-служба проекта. РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T19:07

2023-06-30T19:07

2023-06-30T19:07

культура

новости культуры

кино и сериалы

оксана акиньшина

знаменитости

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МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Появились первые кадры психологического триллера "Синдром", сообщает пресс-служба проекта. В главных ролях Оксана Акиньшина и Кирилл Кяро. Они сыграли супргуов Машу и Кирилла. Персонажи попали в серьезную аварию. Маша пострадала сильнее мужа. Ей трудно понять, что и почему после ДТП произошло с мужем. Он заметно изменился, стал "пугающе идеальным". Женщина пытается разобраться, в чем дело. Мучает ли Кирилла вина, или это игра разума."Проект привлек меня историей, темой, на которую редко кто высказывается в нашем кино. Моя героиня - сложный, неоднозначный персонаж, отношение к ней у зрителя будет меняться по мере развития сюжета", – сказала Акиньшина.Режиссер – Антон Борматов ("Чужая", "Подкидыш", "Околофутбола"). На больших экранах "Синдром" появится 14 сентября.Ранее сообщалось о премьере сериала "Библиотекарь". Главную роль в городском фэнтези исполнил Никита Ефремов.

https://ria.ru/20230629/serial-1881171084.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, оксана акиньшина, знаменитости