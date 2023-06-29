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Светский вечер: как прошла премьера "Библиотекаря" с Ефремовым - РИА Новости, 29.06.2023
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Культура
 
16:13 29.06.2023
https://ria.ru/20230629/premera-1881113441.html
Светский вечер: как прошла премьера "Библиотекаря" с Ефремовым
Светский вечер: как прошла премьера "Библиотекаря" с Ефремовым - РИА Новости, 29.06.2023
Светский вечер: как прошла премьера "Библиотекаря" с Ефремовым
В московском кинотеатре "КАРО 11 Октябрь" прошла звездная премьера сериала "Библиотекарь". Кто из знаменитостей в числе первых посмотрел новое городское фэнтези РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T16:13
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. В московском кинотеатре "КАРО 11 Октябрь" прошла звездная премьера сериала "Библиотекарь". Кто из знаменитостей в числе первых посмотрел новое городское фэнтези — в фотоленте РИА Новости.
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новости культуры, фото, кино и сериалы, книги, что посмотреть , фото
Культура, Новости культуры, Фото, Кино и сериалы, Книги, что посмотреть

Светский вечер: как прошла премьера "Библиотекаря" с Ефремовым

Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. В московском кинотеатре "КАРО 11 Октябрь" прошла звездная премьера сериала "Библиотекарь". Кто из знаменитостей в числе первых посмотрел новое городское фэнтези — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Главную роль исполнил Никита Ефремов. Он сыграл актера-неудачника Алексея Вязинцева, который возвращается в родной город после смерти отца. Парень хочет продать доставшуюся в наследство квартиру. Но вместо сделки его ждет череда мистических событий.

Актеры и члены съемочной группы на премьере сериала Библиотекарь в московском кинотеатре КАРО 11 Октябрь

Главную роль исполнил Никита Ефремов. Он сыграл актера-неудачника Алексея Вязинцева, который возвращается в родной город после смерти отца. Парень хочет продать доставшуюся в наследство квартиру. Но вместо сделки его ждет череда мистических событий.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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1 из 11
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Местные верят, что у книг забытого советского писателя есть сверхестественные свойства. Читатели поделились на Библиотеки, и Вязинцев попал в одну из них.

Сняли сериал по роману Михаила Елизарова (на фото).

Писатель Михаил Елизаров (автор романа Библиотекарь) на премьере сериала Библиотекарь в московском кинотеатре КАРО 11 Октябрь

Местные верят, что у книг забытого советского писателя есть сверхестественные свойства. Читатели поделились на Библиотеки, и Вязинцев попал в одну из них.

Сняли сериал по роману Михаила Елизарова (на фото).

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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2 из 11
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Одну из ролей исполнил Михаил Тройник. На премьеру он пришел с возлюбленной — Юлией Пересильд.

Актеры Юлия Пересильд и Михаил Тройник на премьере сериала Библиотекарь в московском кинотеатре КАРО 11 Октябрь

Одну из ролей исполнил Михаил Тройник. На премьеру он пришел с возлюбленной — Юлией Пересильд.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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3 из 11
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Также в сериале снималась Марина Ворожищева.

"Это была не премьера, это был огонь! Огонь сначала из фонариков ваших телефонов, а потом из ваших внимательных глаз", — поедлилась эмоциями от прошедшего события актриса с подписчиками.

Актриса Марина Ворожищева на премьере сериала Библиотекарь в московском кинотеатре КАРО 11 Октябрь

Также в сериале снималась Марина Ворожищева.

"Это была не премьера, это был огонь! Огонь сначала из фонариков ваших телефонов, а потом из ваших внимательных глаз", — поедлилась эмоциями от прошедшего события актриса с подписчиками.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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4 из 11
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Среди гостей вечера был телеведущий и стилист Владислав Лисовец.

Телеведущий, стилист Владислав Лисовец на премьере сериала Библиотекарь в московском кинотеатре КАРО 11 Октябрь

Среди гостей вечера был телеведущий и стилист Владислав Лисовец.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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5 из 11
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Посетила вечер и Юлия Савичева.

Певица Юлия Савичева на премьере сериала Библиотекарь в московском кинотеатре КАРО 11 Октябрь

Посетила вечер и Юлия Савичева.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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6 из 11
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Среди первых сериал приехал посмотреть певец и шоумен ("Маска", "Аватар") Вячеслав Макаров.

Музыкант, актер, телеведущий, шоумен Вячеслав Макаров на премьере сериала Библиотекарь в московском кинотеатре КАРО 11 Октябрь

Среди первых сериал приехал посмотреть певец и шоумен ("Маска", "Аватар") Вячеслав Макаров.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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7 из 11
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

На красной дорожке также появился танцор Дмитрий Красилов.

Актер и танцор Дмитрий Красилов на премьере сериала Библиотекарь в московском кинотеатре КАРО 11 Октябрь

На красной дорожке также появился танцор Дмитрий Красилов.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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8 из 11
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Лиза Арзамасова тоже приехала на премьеру "Библиотекаря".

Актриса Лиза Арзамасова на премьере сериала Библиотекарь в московском кинотеатре КАРО 11 Октябрь

Лиза Арзамасова тоже приехала на премьеру "Библиотекаря".

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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9 из 11
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

В "КАРО 11 Октябрь" на светском рауте была и Елена Бирюкова ("Саша+Маша").

Актриса Елена Бирюкова на премьере сериала Библиотекарь в московском кинотеатре КАРО 11 Октябрь

В "КАРО 11 Октябрь" на светском рауте была и Елена Бирюкова ("Саша+Маша").

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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10 из 11
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Певица Зара тоже позировали фотографам.

В Сети "Бибилотекарь" выходит 29 июня. Посмотреть проект можно на сервисах more.tv и Wink.

Певица Зара на премьере сериала Библиотекарь в московском кинотеатре КАРО 11 Октябрь

Певица Зара тоже позировали фотографам.

В Сети "Бибилотекарь" выходит 29 июня. Посмотреть проект можно на сервисах more.tv и Wink.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
11 из 11
 
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