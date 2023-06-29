Светский вечер: как прошла премьера "Библиотекаря" с Ефремовым

Главную роль исполнил Никита Ефремов. Он сыграл актера-неудачника Алексея Вязинцева, который возвращается в родной город после смерти отца. Парень хочет продать доставшуюся в наследство квартиру. Но вместо сделки его ждет череда мистических событий.
Главную роль исполнил Никита Ефремов. Он сыграл актера-неудачника Алексея Вязинцева, который возвращается в родной город после смерти отца. Парень хочет продать доставшуюся в наследство квартиру. Но вместо сделки его ждет череда мистических событий.
Местные верят, что у книг забытого советского писателя есть сверхестественные свойства. Читатели поделились на Библиотеки, и Вязинцев попал в одну из них.
Сняли сериал по роману Михаила Елизарова (на фото).
Местные верят, что у книг забытого советского писателя есть сверхестественные свойства. Читатели поделились на Библиотеки, и Вязинцев попал в одну из них.
Сняли сериал по роману Михаила Елизарова (на фото).
Одну из ролей исполнил Михаил Тройник. На премьеру он пришел с возлюбленной — Юлией Пересильд.
Одну из ролей исполнил Михаил Тройник. На премьеру он пришел с возлюбленной — Юлией Пересильд.
Также в сериале снималась Марина Ворожищева.
"Это была не премьера, это был огонь! Огонь сначала из фонариков ваших телефонов, а потом из ваших внимательных глаз", — поедлилась эмоциями от прошедшего события актриса с подписчиками.
Также в сериале снималась Марина Ворожищева.
"Это была не премьера, это был огонь! Огонь сначала из фонариков ваших телефонов, а потом из ваших внимательных глаз", — поедлилась эмоциями от прошедшего события актриса с подписчиками.
Среди гостей вечера был телеведущий и стилист Владислав Лисовец.
Среди гостей вечера был телеведущий и стилист Владислав Лисовец.
Посетила вечер и Юлия Савичева.
Среди первых сериал приехал посмотреть певец и шоумен ("Маска", "Аватар") Вячеслав Макаров.
Среди первых сериал приехал посмотреть певец и шоумен ("Маска", "Аватар") Вячеслав Макаров.
На красной дорожке также появился танцор Дмитрий Красилов.
На красной дорожке также появился танцор Дмитрий Красилов.
Лиза Арзамасова тоже приехала на премьеру "Библиотекаря".
Лиза Арзамасова тоже приехала на премьеру "Библиотекаря".
В "КАРО 11 Октябрь" на светском рауте была и Елена Бирюкова ("Саша+Маша").
В "КАРО 11 Октябрь" на светском рауте была и Елена Бирюкова ("Саша+Маша").
Певица Зара тоже позировали фотографам.
В Сети "Бибилотекарь" выходит 29 июня. Посмотреть проект можно на сервисах more.tv и Wink.
Певица Зара тоже позировали фотографам.
В Сети "Бибилотекарь" выходит 29 июня. Посмотреть проект можно на сервисах more.tv и Wink.