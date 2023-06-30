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"Катастрофа надвигается": в Европе забили тревогу из-за Украины - РИА Новости, 30.06.2023
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06:02 30.06.2023 (обновлено: 10:52 30.06.2023)
https://ria.ru/20230630/katastrofa-1881347094.html
"Катастрофа надвигается": в Европе забили тревогу из-за Украины
"Катастрофа надвигается": в Европе забили тревогу из-за Украины - РИА Новости, 30.06.2023
"Катастрофа надвигается": в Европе забили тревогу из-за Украины
Восточноевропейским фермерам грозит катастрофа из-за наплыва зерна и другой сельскохозяйственной продукции с Украины, пишет издание Parlamentní listy. РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T06:02
2023-06-30T10:52
в мире
украина
европа
россия
владимир путин
дмитрий песков
евросоюз
оон
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Восточноевропейским фермерам грозит катастрофа из-за наплыва зерна и другой сельскохозяйственной продукции с Украины, пишет издание Parlamentní listy."Приближается жатва. А вместе с ней и возможная катастрофа. Фермеры и политики по-прежнему обеспокоены тем, что происходит на Украине. Существует риск того, что соглашение с Россией об экспорте зерна прекратится, и Украина снова станет житницей Европы", — говорится в статье.В случае отсутствия соглашения по продлению зерновой сделки украинскую пшеницу направят либо через, либо прямо в Европу, при этом второй вариант не устраивает остальных европейских аграриев, указывает издание. Хотя Польша, Словакия, Венгрия, Болгария и Румыния добились, чтобы украинское зерно не продавалось на европейском рынке, но при этом оставалась возможность экспортировать его на мировой рынок, но запрет пока действует только до середины сентября.Аграрии опасаются, что проблема с наплывом украинского зерна останется. "Сегодня мы, по сути, не знаем, что нам выращивать, чтобы потом это можно было продать", — пожаловался фермер Вислав Грын, указав, что сейчас распадаются давно выстроенные отношения в цепочке поставщиков.По словам президента Аграрной палаты Чехии Яна Долежала, через несколько недель в Европе начнется уборка урожая, при этом расходы на топливо и удобрения были высокими, а закупочные цены, напротив, остаются низкими. "Украинский урожай уже более полугода скапливается в регионе, и состояние запасов перед новым урожаем определенно не соответствует предыдущим годам. У аграриев в Центральной и Восточной Европе не лучшие перспективы", — указал Долежал.Кроме того, запрет на импорт украинской продукции — лишь временное решение, при этом никакие ограничения на уровне ЕС, таможенные сборы или квоты, так и не были введены, отметил он."Я не питаю иллюзий насчет того, что наше правительство, которое относится к лидерам в том, что касается помощи Украине, тоже что-то компенсирует отечественным фермерам. До выборов далеко, да и фермеры правительство все равно особо не интересуют", — посетовал президент палаты.Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Президент Владимир Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Как отмечают в Москве, часть пакетной договоренности, предусматривающей разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, до сих пор не выполняется.В прошлую среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что предпосылок к продлению зерновой сделки, которая на данный момент действует до 18 июля, со стороны России нет.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230630/sdelka-1881341968.html
https://ria.ru/20230628/sdelka-1880833993.html
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в мире, украина, европа, россия, владимир путин, дмитрий песков, евросоюз, оон
В мире, Украина, Европа, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Евросоюз, ООН
"Катастрофа надвигается": в Европе забили тревогу из-за Украины

Parlamentní listy: восточноевропейским фермерам грозит катастрофа из-за зерна с Украины

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Восточноевропейским фермерам грозит катастрофа из-за наплыва зерна и другой сельскохозяйственной продукции с Украины, пишет издание Parlamentní listy.
"Приближается жатва. А вместе с ней и возможная катастрофа. Фермеры и политики по-прежнему обеспокоены тем, что происходит на Украине. Существует риск того, что соглашение с Россией об экспорте зерна прекратится, и Украина снова станет житницей Европы", — говорится в статье.
Погрузка зерна в порту Измаила, Украина - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
Лидеры ЕС призвали активизировать "зерновую сделку"
Вчера, 03:27
В случае отсутствия соглашения по продлению зерновой сделки украинскую пшеницу направят либо через, либо прямо в Европу, при этом второй вариант не устраивает остальных европейских аграриев, указывает издание. Хотя Польша, Словакия, Венгрия, Болгария и Румыния добились, чтобы украинское зерно не продавалось на европейском рынке, но при этом оставалась возможность экспортировать его на мировой рынок, но запрет пока действует только до середины сентября.
Аграрии опасаются, что проблема с наплывом украинского зерна останется. "Сегодня мы, по сути, не знаем, что нам выращивать, чтобы потом это можно было продать", — пожаловался фермер Вислав Грын, указав, что сейчас распадаются давно выстроенные отношения в цепочке поставщиков.
По словам президента Аграрной палаты Чехии Яна Долежала, через несколько недель в Европе начнется уборка урожая, при этом расходы на топливо и удобрения были высокими, а закупочные цены, напротив, остаются низкими. "Украинский урожай уже более полугода скапливается в регионе, и состояние запасов перед новым урожаем определенно не соответствует предыдущим годам. У аграриев в Центральной и Восточной Европе не лучшие перспективы", — указал Долежал.
Разгрузка зерна в порту в Измаиле, Украина - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
Источник назвал вероятность выхода России из зерновой сделки высокой
28 июня, 10:11
Кроме того, запрет на импорт украинской продукции — лишь временное решение, при этом никакие ограничения на уровне ЕС, таможенные сборы или квоты, так и не были введены, отметил он.
"Я не питаю иллюзий насчет того, что наше правительство, которое относится к лидерам в том, что касается помощи Украине, тоже что-то компенсирует отечественным фермерам. До выборов далеко, да и фермеры правительство все равно особо не интересуют", — посетовал президент палаты.
Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Президент Владимир Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Как отмечают в Москве, часть пакетной договоренности, предусматривающей разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, до сих пор не выполняется.
В прошлую среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что предпосылок к продлению зерновой сделки, которая на данный момент действует до 18 июля, со стороны России нет.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
ООН призвала снять все препятствия для продления действия зерновой сделки
23 июня, 17:24
 
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