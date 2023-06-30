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Шувалов заявил о начале строительства нового кампуса "Сколтеха"

Шувалов заявил о начале строительства нового кампуса "Сколтеха" - РИА Новости, 30.06.2023

Шувалов заявил о начале строительства нового кампуса "Сколтеха"

В Москве приняли решение о строительстве новой очереди кампуса Сколковского института науки и технологий, сообщил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов. РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T20:36

2023-06-30T20:36

2023-06-30T20:36

сколковский институт науки и технологий

сколково

игорь шувалов

россия

развитие инновационного центра "сколково"

фонд "сколково"

вэб.рф (вэб)

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. В Москве приняли решение о строительстве новой очереди кампуса Сколковского института науки и технологий, сообщил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов."Принято решение о строительстве новой очереди кампуса "Сколтеха". Все благодаря вашим успехам. И правительство, и партнеры "Сколтеха" видят, какие в институте великолепные студенты, какие великолепные разработки, какие великолепные лаборатории", - цитирует слова Шувалова пресс-служба ВЭБ.РФ.В настоящий момент на территории инновационного центра "Сколково" идет строительство "Студенческого квартала". Его сдача планируется в 1 квартале 2024 года. Как ожидается, новый кампус "Сколтеха" разместится в части корпусов строящегося комплекса зданий.Кроме того, председатель ВЭБ.РФ анонсировал запуск бакалавриата в "Сколтехе"."Решение о бакалавриате принято. Согласно видению правительства, ВЭБа, сегодня перед "Сколтехом" стоит новая ответственная задача. Мы уверены, что "Сколтех" станет значительно лучше, амбициознее, сильнее", - сказал Шувалов.

https://ria.ru/20221216/skoltekh-1839225269.html

россия

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

сколковский институт науки и технологий, сколково, игорь шувалов, россия, развитие инновационного центра "сколково", фонд "сколково", вэб.рф (вэб)