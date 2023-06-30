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Шувалов заявил о начале строительства нового кампуса "Сколтеха"
Шувалов заявил о начале строительства нового кампуса "Сколтеха" - РИА Новости, 30.06.2023
Шувалов заявил о начале строительства нового кампуса "Сколтеха"
В Москве приняли решение о строительстве новой очереди кампуса Сколковского института науки и технологий, сообщил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов. РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T20:36
2023-06-30T20:36
2023-06-30T20:36
сколковский институт науки и технологий
сколково
игорь шувалов
россия
развитие инновационного центра "сколково"
фонд "сколково"
вэб.рф (вэб)
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. В Москве приняли решение о строительстве новой очереди кампуса Сколковского института науки и технологий, сообщил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов."Принято решение о строительстве новой очереди кампуса "Сколтеха". Все благодаря вашим успехам. И правительство, и партнеры "Сколтеха" видят, какие в институте великолепные студенты, какие великолепные разработки, какие великолепные лаборатории", - цитирует слова Шувалова пресс-служба ВЭБ.РФ.В настоящий момент на территории инновационного центра "Сколково" идет строительство "Студенческого квартала". Его сдача планируется в 1 квартале 2024 года. Как ожидается, новый кампус "Сколтеха" разместится в части корпусов строящегося комплекса зданий.Кроме того, председатель ВЭБ.РФ анонсировал запуск бакалавриата в "Сколтехе"."Решение о бакалавриате принято. Согласно видению правительства, ВЭБа, сегодня перед "Сколтехом" стоит новая ответственная задача. Мы уверены, что "Сколтех" станет значительно лучше, амбициознее, сильнее", - сказал Шувалов.
https://ria.ru/20221216/skoltekh-1839225269.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сколковский институт науки и технологий, сколково, игорь шувалов, россия, развитие инновационного центра "сколково", фонд "сколково", вэб.рф (вэб)
Сколковский институт науки и технологий, Сколково, Игорь Шувалов, Россия, Развитие инновационного центра "Сколково", Фонд "Сколково", ВЭБ.РФ (ВЭБ)
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. В Москве приняли решение о строительстве новой очереди кампуса Сколковского института науки и технологий, сообщил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.
"Принято решение о строительстве новой очереди кампуса "Сколтеха". Все благодаря вашим успехам. И правительство, и партнеры "Сколтеха" видят, какие в институте великолепные студенты, какие великолепные разработки, какие великолепные лаборатории", - цитирует слова Шувалова пресс-служба ВЭБ.РФ.
В настоящий момент на территории инновационного центра "Сколково
" идет строительство "Студенческого квартала". Его сдача планируется в 1 квартале 2024 года. Как ожидается, новый кампус "Сколтеха" разместится в части корпусов строящегося комплекса зданий.
Кроме того, председатель ВЭБ.РФ анонсировал запуск бакалавриата в "Сколтехе".
"Решение о бакалавриате принято. Согласно видению правительства, ВЭБа, сегодня перед "Сколтехом" стоит новая ответственная задача. Мы уверены, что "Сколтех" станет значительно лучше, амбициознее, сильнее", - сказал Шувалов.
Ученые Сколтеха вошли в мировые научные рейтинги 2022 года