Рейтинг@Mail.ru
На китайских маркетплейсах анонсировали продажу игрушечной фигурки Кадырова - РИА Новости, 30.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:36 30.06.2023 (обновлено: 14:38 30.06.2023)
https://ria.ru/20230630/kadyrov-1881458270.html
На китайских маркетплейсах анонсировали продажу игрушечной фигурки Кадырова
На китайских маркетплейсах анонсировали продажу игрушечной фигурки Кадырова - РИА Новости, 30.06.2023
На китайских маркетплейсах анонсировали продажу игрушечной фигурки Кадырова
Продажу фигурки главы Чечни Рамзана Кадырова анонсировали на китайских маркетплейсах с коллекционными игрушками, по предварительному заказу она будет стоит... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T14:36
2023-06-30T14:38
рамзан кадыров
китай
ахмед дудаев
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1e/1881457053_0:10:1080:618_1920x0_80_0_0_3c21505d73173da157a1e5d2b6c2641b.jpg
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Продажу фигурки главы Чечни Рамзана Кадырова анонсировали на китайских маркетплейсах с коллекционными игрушками, по предварительному заказу она будет стоит около 12 тысяч рублей. Фигурка лидера Чечни от производителя Wolfking будет изготовлена в масштабе "один к шести". Как говорится в конфигурации модели под артикулом WK89027A на маркетплейсе Mozfigure, корпус игрушечного Кадырова будет подвижным, прическа на голове будет с "изысканной резьбой", в комплект одежды и обмундирования войдут: кепка, пальто, футболка, брюки, тактический ремень, сумка на пояс, сапоги, пистолет, кобура. Выпуск в продажу запланирован на второй-третий квартал 2023 года. Цена по предварительному заказу составляет 135,99 доллара (11 835 рублей по курсу на 30 июня), а после выхода в продажу артефакт будет стоить на 7 долларов дороже. При этом в интернет-магазине "экшен фигурок" с российским доменом, находящим в Самаре, за фигурку Кадырова просят 11 500 рублей. Министр по нацполитике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев считает, что такого рода игрушки в Китае создаются из-за широкой популярности Кадырова в этой стране. "Рамзана Ахматовича во всем мире знают как борца за справедливость с несгибаемым характером. Наш национальный лидер давно стал примером доблести и мужества. Он занимает особое место в сердцах детей и взрослых", - написал Дудаев в своем телеграм-канале.
https://ria.ru/20230517/kon-1872490675.html
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1e/1881457053_122:0:958:627_1920x0_80_0_0_a971e1fdd72bfd8062fb1bfc1e3da47e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
рамзан кадыров, китай, ахмед дудаев, в мире
Рамзан Кадыров, Китай, Ахмед Дудаев, В мире
На китайских маркетплейсах анонсировали продажу игрушечной фигурки Кадырова

На китайских маркетплейсах анонсировали продажу игрушечной фигурки главы Чечни Кадырова

Фигурка Кадырова, выставленная на продажу на китайских маркетплейсах
Фигурка Кадырова, выставленная на продажу на китайских маркетплейсах
Фигурка Кадырова, выставленная на продажу на китайских маркетплейсах. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Продажу фигурки главы Чечни Рамзана Кадырова анонсировали на китайских маркетплейсах с коллекционными игрушками, по предварительному заказу она будет стоит около 12 тысяч рублей.
Фигурка лидера Чечни от производителя Wolfking будет изготовлена в масштабе "один к шести". Как говорится в конфигурации модели под артикулом WK89027A на маркетплейсе Mozfigure, корпус игрушечного Кадырова будет подвижным, прическа на голове будет с "изысканной резьбой", в комплект одежды и обмундирования войдут: кепка, пальто, футболка, брюки, тактический ремень, сумка на пояс, сапоги, пистолет, кобура. Выпуск в продажу запланирован на второй-третий квартал 2023 года.
Фигурка Кадырова, выставленная на продажу на китайских маркетплейсах
Фигурка Кадырова, выставленная на продажу на китайских маркетплейсах
Фигурка Кадырова, выставленная на продажу на китайских маркетплейсах. Архивное фото
Цена по предварительному заказу составляет 135,99 доллара (11 835 рублей по курсу на 30 июня), а после выхода в продажу артефакт будет стоить на 7 долларов дороже. При этом в интернет-магазине "экшен фигурок" с российским доменом, находящим в Самаре, за фигурку Кадырова просят 11 500 рублей.
Министр по нацполитике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев считает, что такого рода игрушки в Китае создаются из-за широкой популярности Кадырова в этой стране. "Рамзана Ахматовича во всем мире знают как борца за справедливость с несгибаемым характером. Наш национальный лидер давно стал примером доблести и мужества. Он занимает особое место в сердцах детей и взрослых", - написал Дудаев в своем телеграм-канале.
Рамзан Кадыров и его конь Зазу. Кадр видео
Кадыров сообщил о возвращении своего коня из Чехии
17 мая, 20:29
 
Рамзан КадыровКитайАхмед ДудаевВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала