На китайских маркетплейсах анонсировали продажу игрушечной фигурки Кадырова
На китайских маркетплейсах анонсировали продажу игрушечной фигурки главы Чечни Кадырова
Фигурка Кадырова, выставленная на продажу на китайских маркетплейсах
Фигурка Кадырова, выставленная на продажу на китайских маркетплейсах. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Продажу фигурки главы Чечни Рамзана Кадырова анонсировали на китайских маркетплейсах с коллекционными игрушками, по предварительному заказу она будет стоит около 12 тысяч рублей.
Фигурка лидера Чечни от производителя Wolfking будет изготовлена в масштабе "один к шести". Как говорится в конфигурации модели под артикулом WK89027A на маркетплейсе Mozfigure, корпус игрушечного Кадырова будет подвижным, прическа на голове будет с "изысканной резьбой", в комплект одежды и обмундирования войдут: кепка, пальто, футболка, брюки, тактический ремень, сумка на пояс, сапоги, пистолет, кобура. Выпуск в продажу запланирован на второй-третий квартал 2023 года.
Фигурка Кадырова, выставленная на продажу на китайских маркетплейсах
Фигурка Кадырова, выставленная на продажу на китайских маркетплейсах. Архивное фото
Цена по предварительному заказу составляет 135,99 доллара (11 835 рублей по курсу на 30 июня), а после выхода в продажу артефакт будет стоить на 7 долларов дороже. При этом в интернет-магазине "экшен фигурок" с российским доменом, находящим в Самаре, за фигурку Кадырова просят 11 500 рублей.
Министр по нацполитике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев считает, что такого рода игрушки в Китае создаются из-за широкой популярности Кадырова в этой стране. "Рамзана Ахматовича во всем мире знают как борца за справедливость с несгибаемым характером. Наш национальный лидер давно стал примером доблести и мужества. Он занимает особое место в сердцах детей и взрослых", - написал Дудаев в своем телеграм-канале.