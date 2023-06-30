https://ria.ru/20230630/kadyrov-1881458270.html

На китайских маркетплейсах анонсировали продажу игрушечной фигурки Кадырова

На китайских маркетплейсах анонсировали продажу игрушечной фигурки Кадырова - РИА Новости, 30.06.2023

На китайских маркетплейсах анонсировали продажу игрушечной фигурки Кадырова

Продажу фигурки главы Чечни Рамзана Кадырова анонсировали на китайских маркетплейсах с коллекционными игрушками, по предварительному заказу она будет стоит... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T14:36

2023-06-30T14:36

2023-06-30T14:38

рамзан кадыров

китай

ахмед дудаев

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1e/1881457053_0:10:1080:618_1920x0_80_0_0_3c21505d73173da157a1e5d2b6c2641b.jpg

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Продажу фигурки главы Чечни Рамзана Кадырова анонсировали на китайских маркетплейсах с коллекционными игрушками, по предварительному заказу она будет стоит около 12 тысяч рублей. Фигурка лидера Чечни от производителя Wolfking будет изготовлена в масштабе "один к шести". Как говорится в конфигурации модели под артикулом WK89027A на маркетплейсе Mozfigure, корпус игрушечного Кадырова будет подвижным, прическа на голове будет с "изысканной резьбой", в комплект одежды и обмундирования войдут: кепка, пальто, футболка, брюки, тактический ремень, сумка на пояс, сапоги, пистолет, кобура. Выпуск в продажу запланирован на второй-третий квартал 2023 года. Цена по предварительному заказу составляет 135,99 доллара (11 835 рублей по курсу на 30 июня), а после выхода в продажу артефакт будет стоить на 7 долларов дороже. При этом в интернет-магазине "экшен фигурок" с российским доменом, находящим в Самаре, за фигурку Кадырова просят 11 500 рублей. Министр по нацполитике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев считает, что такого рода игрушки в Китае создаются из-за широкой популярности Кадырова в этой стране. "Рамзана Ахматовича во всем мире знают как борца за справедливость с несгибаемым характером. Наш национальный лидер давно стал примером доблести и мужества. Он занимает особое место в сердцах детей и взрослых", - написал Дудаев в своем телеграм-канале.

https://ria.ru/20230517/kon-1872490675.html

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

рамзан кадыров, китай, ахмед дудаев, в мире