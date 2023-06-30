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В Хабаровском крае будут судить экс-сотрудника интерната для инвалидов
В Хабаровском крае будут судить экс-сотрудника интерната для инвалидов - РИА Новости, 30.06.2023
В Хабаровском крае будут судить экс-сотрудника интерната для инвалидов
Перед судом предстанет бывший главный бухгалтер дома-интерната для престарелых и инвалидов в районе имени Лазо Хабаровского края за хищение почти миллиона... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T04:34
2023-06-30T04:34
2023-06-30T04:34
хабаровский край
россия
происшествия
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ХАБАРОВСК, 30 июн - РИА Новости. Перед судом предстанет бывший главный бухгалтер дома-интерната для престарелых и инвалидов в районе имени Лазо Хабаровского края за хищение почти миллиона бюджетных средств себе на зарплату, сообщает прокуратура региона. По данным надзорного ведомства, с января 2020 по август 2022 года главный бухгалтер КГБУ "Черняевский дом-интернат для престарелых и инвалидов" подписала платежные документы, содержащие ложную информацию о размере своей зарплаты, завысив на сумму 877 тысяч рублей. "Прокурор Хабаровского края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 52-летней жительницы района имени Лазо. Она обвиняется в совершении преступления по части 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере). Уголовное дело будет рассматривать суд района имени Лазо", - говорится в сообщении прокуратуры. Как сообщает СУСК по Хабаровскому краю и Еврейской АО, вину она признала. Чтобы возместить ущерб, на личный автомобиль обвиняемой наложен арест.
https://ria.ru/20230629/arest-1881212392.html
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хабаровский край, россия, происшествия
Хабаровский край, Россия, Происшествия
В Хабаровском крае будут судить экс-сотрудника интерната для инвалидов
В Хабаровском крае будут судить экс-главбуха интерната для инвалидов за хищение средств