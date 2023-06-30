https://ria.ru/20230630/informpodderzhka-1881533489.html

Власти Подмосковья рассказали о важном значении сделки Russ Outdoor

Власти Подмосковья рассказали о важном значении сделки Russ Outdoor - РИА Новости, 30.06.2023

Власти Подмосковья рассказали о важном значении сделки Russ Outdoor

Сделка между российским оператором наружной рекламы Russ Outdoor и компанией Gallery поспособствует увеличению информационной поддержки бойцов в зоне СВО,... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T18:19

2023-06-30T18:19

2023-06-30T18:21

специальная военная операция на украине

экономика

московская область (подмосковье)

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857466321_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e86557d0fa1b042a5670dbf23a29465.jpg

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Сделка между российским оператором наружной рекламы Russ Outdoor и компанией Gallery поспособствует увеличению информационной поддержки бойцов в зоне СВО, Московская область поддержала проект Russ Outdoor "Герои России", рассказал РИА Новости первый заместитель министра информационных и социальных коммуникаций Московской области Александр Менчук. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России одобрила покупку крупнейшим российским оператором наружной рекламы Russ Outdoor, основным бенефициаром которого является "Стинн", другого крупного оператора наружной рекламы - компании Gallery. Менчук рассказал, что Московская область поддержала проект "Герои России", осуществляемый Russ Outdoor. "Мы участвовали в федеральных кампаниях Russ, и Russ Outdoor участвует в федеральных кампаниях регионов. Информационной поддержки нашим бойцам в зоне СВО мало точно не будет, сколько бы ее ни было",- сказал Менчук. По его словам, Russ Outdoor взял на себя обязательства, которые позволят "успокоить рынок относительно его будущего". "Это исключительно нормальный бизнес-процесс. Две компании приняли решение, видимо, взаимовыгодное, я так предполагаю, иначе они бы не нашли общего языка. Я называю это дружественным слиянием или поглощением, как хотите. Второй момент, насколько это соответствует законодательству: здесь у нас есть ФАС, которая дает свое заключение на сделку и одобряет сделку, подчеркивая и утверждая, что не сегментированный рынок рекламы и монополии, в данном случае, у Russ Outdoor не будет. Пока все строго в соответствии бизнеса и бизнес-логики, и законодательства действующего", - указал Менчук. Группа Russ Outdoor, согласно информации на ее сайте, является крупнейшим оператором наружной рекламы в России и управляет рекламными конструкциями в ряде городов России, размещает рекламу в метро и наземном транспорте Москвы, поездах и вокзалах РЖД и аэропортах. Gallery работает в сфере наружной рекламы с 1994 года, а с 2018 года входит в группу "Медиа-1 Аутдор". Компания представлена более чем в 30 городах России и осуществляет полный комплекс услуг по размещению наружной рекламы - от изготовления макетов до реализации спецпроектов.

https://ria.ru/20230317/fond-1858479710.html

https://ria.ru/20230623/prokuratura-1879948754.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, московская область (подмосковье), федеральная антимонопольная служба (фас россии)