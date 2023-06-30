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Власти Подмосковья рассказали о важном значении сделки Russ Outdoor - РИА Новости, 30.06.2023
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18:19 30.06.2023 (обновлено: 18:21 30.06.2023)
https://ria.ru/20230630/informpodderzhka-1881533489.html
Власти Подмосковья рассказали о важном значении сделки Russ Outdoor
Власти Подмосковья рассказали о важном значении сделки Russ Outdoor - РИА Новости, 30.06.2023
Власти Подмосковья рассказали о важном значении сделки Russ Outdoor
Сделка между российским оператором наружной рекламы Russ Outdoor и компанией Gallery поспособствует увеличению информационной поддержки бойцов в зоне СВО,... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T18:19
2023-06-30T18:21
специальная военная операция на украине
экономика
московская область (подмосковье)
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Сделка между российским оператором наружной рекламы Russ Outdoor и компанией Gallery поспособствует увеличению информационной поддержки бойцов в зоне СВО, Московская область поддержала проект Russ Outdoor "Герои России", рассказал РИА Новости первый заместитель министра информационных и социальных коммуникаций Московской области Александр Менчук. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России одобрила покупку крупнейшим российским оператором наружной рекламы Russ Outdoor, основным бенефициаром которого является "Стинн", другого крупного оператора наружной рекламы - компании Gallery. Менчук рассказал, что Московская область поддержала проект "Герои России", осуществляемый Russ Outdoor. "Мы участвовали в федеральных кампаниях Russ, и Russ Outdoor участвует в федеральных кампаниях регионов. Информационной поддержки нашим бойцам в зоне СВО мало точно не будет, сколько бы ее ни было",- сказал Менчук. По его словам, Russ Outdoor взял на себя обязательства, которые позволят "успокоить рынок относительно его будущего". "Это исключительно нормальный бизнес-процесс. Две компании приняли решение, видимо, взаимовыгодное, я так предполагаю, иначе они бы не нашли общего языка. Я называю это дружественным слиянием или поглощением, как хотите. Второй момент, насколько это соответствует законодательству: здесь у нас есть ФАС, которая дает свое заключение на сделку и одобряет сделку, подчеркивая и утверждая, что не сегментированный рынок рекламы и монополии, в данном случае, у Russ Outdoor не будет. Пока все строго в соответствии бизнеса и бизнес-логики, и законодательства действующего", - указал Менчук. Группа Russ Outdoor, согласно информации на ее сайте, является крупнейшим оператором наружной рекламы в России и управляет рекламными конструкциями в ряде городов России, размещает рекламу в метро и наземном транспорте Москвы, поездах и вокзалах РЖД и аэропортах. Gallery работает в сфере наружной рекламы с 1994 года, а с 2018 года входит в группу "Медиа-1 Аутдор". Компания представлена более чем в 30 городах России и осуществляет полный комплекс услуг по размещению наружной рекламы - от изготовления макетов до реализации спецпроектов.
https://ria.ru/20230317/fond-1858479710.html
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экономика, московская область (подмосковье), федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Специальная военная операция на Украине, Экономика, Московская область (Подмосковье), Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
Власти Подмосковья рассказали о важном значении сделки Russ Outdoor

Власти Подмосковья: сделка Russ Outdoor поспособствует информподдержке бойцов СВО

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Сделка между российским оператором наружной рекламы Russ Outdoor и компанией Gallery поспособствует увеличению информационной поддержки бойцов в зоне СВО, Московская область поддержала проект Russ Outdoor "Герои России", рассказал РИА Новости первый заместитель министра информационных и социальных коммуникаций Московской области Александр Менчук.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России одобрила покупку крупнейшим российским оператором наружной рекламы Russ Outdoor, основным бенефициаром которого является "Стинн", другого крупного оператора наружной рекламы - компании Gallery. Менчук рассказал, что Московская область поддержала проект "Герои России", осуществляемый Russ Outdoor.
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"Мы участвовали в федеральных кампаниях Russ, и Russ Outdoor участвует в федеральных кампаниях регионов. Информационной поддержки нашим бойцам в зоне СВО мало точно не будет, сколько бы ее ни было",- сказал Менчук.
По его словам, Russ Outdoor взял на себя обязательства, которые позволят "успокоить рынок относительно его будущего".
"Это исключительно нормальный бизнес-процесс. Две компании приняли решение, видимо, взаимовыгодное, я так предполагаю, иначе они бы не нашли общего языка. Я называю это дружественным слиянием или поглощением, как хотите. Второй момент, насколько это соответствует законодательству: здесь у нас есть ФАС, которая дает свое заключение на сделку и одобряет сделку, подчеркивая и утверждая, что не сегментированный рынок рекламы и монополии, в данном случае, у Russ Outdoor не будет. Пока все строго в соответствии бизнеса и бизнес-логики, и законодательства действующего", - указал Менчук.
Группа Russ Outdoor, согласно информации на ее сайте, является крупнейшим оператором наружной рекламы в России и управляет рекламными конструкциями в ряде городов России, размещает рекламу в метро и наземном транспорте Москвы, поездах и вокзалах РЖД и аэропортах.
Gallery работает в сфере наружной рекламы с 1994 года, а с 2018 года входит в группу "Медиа-1 Аутдор". Компания представлена более чем в 30 городах России и осуществляет полный комплекс услуг по размещению наружной рекламы - от изготовления макетов до реализации спецпроектов.
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