https://ria.ru/20230630/ikony-1881437112.html

Лавров прокомментировал информацию о доставке с Украины икон в Лувр

Лавров прокомментировал информацию о доставке с Украины икон в Лувр - РИА Новости, 30.06.2023

Лавров прокомментировал информацию о доставке с Украины икон в Лувр

Москва разбирается с информацией о доставке в Лувр икон с Украины, с которых началась иконописная живопись, сообщил в ходе он-лайн брифинга глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T13:16

2023-06-30T13:16

2023-06-30T13:16

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Москва разбирается с информацией о доставке в Лувр икон с Украины, с которых началась иконописная живопись, сообщил в ходе он-лайн брифинга глава МИД РФ Сергей Лавров. "В частности, разбираемся с появившейся буквально вчера новостью о том, что в Лувр доставили несколько икон, с которых началась иконописная живопись, не объясняя больше, кто эти иконы создал и где они были. Просто из Украины приехали в Лувр, и якобы сотрудники Лувра в ответ на вопрос журналистов подтвердили, но на уточняющий вопрос, что за иконы, откуда, они сказали, что это секрет. Равно как и секрет и то, сколько они пробудут в Лувре", - сказал министр журналистам. "Вот, давайте, тут много журналистов, попытайте французских музейщиков на эту тему", - предложил глава российского МИД. Ранее пресс-секретарь женевского фонда "Международного альянса по защите наследия в зонах конфликтов" (ALIPH) Сандра Белосток сообщила РИА Новости, что православные иконы из киевского Национального музея искусств имени Ханенко, которые после эвакуации выставлены в парижском Лувре, вернутся на Украину так скоро, как это будет возможно. Она полагает, что обвинения в хищениях являются необоснованными. Ранее СВР со ссылкой на директора службы Сергея Нарышкина сообщил, что не приходится сомневаться, что возвращение православных реликвий не входит в планы Запада и подвластной ему киевской хунты и что вывоз был организован при посредничестве действующей в координации с ЮНЕСКО швейцарской НПО "Международный альянс по защите культурного наследия в зонах конфликтов".

https://ria.ru/20230626/lavra-1880580791.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, сергей лавров, россия, в мире, франция, лувр