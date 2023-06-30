https://ria.ru/20230630/ikony-1881437112.html
Лавров прокомментировал информацию о доставке с Украины икон в Лувр
Лавров прокомментировал информацию о доставке с Украины икон в Лувр - РИА Новости, 30.06.2023
Лавров прокомментировал информацию о доставке с Украины икон в Лувр
Москва разбирается с информацией о доставке в Лувр икон с Украины, с которых началась иконописная живопись, сообщил в ходе он-лайн брифинга глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T13:16
2023-06-30T13:16
2023-06-30T13:16
культура
украина
сергей лавров
россия
в мире
франция
лувр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/10/1872122561_0:311:3088:2048_1920x0_80_0_0_e68dedec3c1e19f70509eb41586a326e.jpg
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Москва разбирается с информацией о доставке в Лувр икон с Украины, с которых началась иконописная живопись, сообщил в ходе он-лайн брифинга глава МИД РФ Сергей Лавров. "В частности, разбираемся с появившейся буквально вчера новостью о том, что в Лувр доставили несколько икон, с которых началась иконописная живопись, не объясняя больше, кто эти иконы создал и где они были. Просто из Украины приехали в Лувр, и якобы сотрудники Лувра в ответ на вопрос журналистов подтвердили, но на уточняющий вопрос, что за иконы, откуда, они сказали, что это секрет. Равно как и секрет и то, сколько они пробудут в Лувре", - сказал министр журналистам. "Вот, давайте, тут много журналистов, попытайте французских музейщиков на эту тему", - предложил глава российского МИД. Ранее пресс-секретарь женевского фонда "Международного альянса по защите наследия в зонах конфликтов" (ALIPH) Сандра Белосток сообщила РИА Новости, что православные иконы из киевского Национального музея искусств имени Ханенко, которые после эвакуации выставлены в парижском Лувре, вернутся на Украину так скоро, как это будет возможно. Она полагает, что обвинения в хищениях являются необоснованными. Ранее СВР со ссылкой на директора службы Сергея Нарышкина сообщил, что не приходится сомневаться, что возвращение православных реликвий не входит в планы Запада и подвластной ему киевской хунты и что вывоз был организован при посредничестве действующей в координации с ЮНЕСКО швейцарской НПО "Международный альянс по защите культурного наследия в зонах конфликтов".
https://ria.ru/20230626/lavra-1880580791.html
украина
россия
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/10/1872122561_179:0:2910:2048_1920x0_80_0_0_90acbf628e683c9acdf9f46c2205d55c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, сергей лавров, россия, в мире, франция, лувр
Культура, Украина, Сергей Лавров, Россия, В мире, Франция, Лувр
Лавров прокомментировал информацию о доставке с Украины икон в Лувр
Лавров заявил, что Россия разбирается с информацией о доставке с Украины икон в Лувр
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Москва разбирается с информацией о доставке в Лувр икон с Украины, с которых началась иконописная живопись, сообщил в ходе он-лайн брифинга глава МИД РФ Сергей Лавров.
"В частности, разбираемся с появившейся буквально вчера новостью о том, что в Лувр доставили несколько икон, с которых началась иконописная живопись, не объясняя больше, кто эти иконы создал и где они были. Просто из Украины приехали в Лувр, и якобы сотрудники Лувра в ответ на вопрос журналистов подтвердили, но на уточняющий вопрос, что за иконы, откуда, они сказали, что это секрет. Равно как и секрет и то, сколько они пробудут в Лувре", - сказал министр журналистам. "Вот, давайте, тут много журналистов, попытайте французских музейщиков на эту тему", - предложил глава российского МИД.
Ранее пресс-секретарь женевского фонда "Международного альянса по защите наследия в зонах конфликтов" (ALIPH) Сандра Белосток сообщила РИА Новости, что православные иконы из киевского Национального музея искусств имени Ханенко, которые после эвакуации выставлены в парижском Лувре, вернутся на Украину так скоро, как это будет возможно. Она полагает, что обвинения в хищениях являются необоснованными.
Ранее СВР
со ссылкой на директора службы Сергея Нарышкина
сообщил, что не приходится сомневаться, что возвращение православных реликвий не входит в планы Запада и подвластной ему киевской хунты и что вывоз был организован при посредничестве действующей в координации с ЮНЕСКО
швейцарской НПО "Международный альянс по защите культурного наследия в зонах конфликтов".
МИД прокомментировал планы Украины вывезти святыни из Киево-Печерской лавры