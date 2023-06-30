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"Газпром" решил не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года - РИА Новости, 30.06.2023
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09:53 30.06.2023 (обновлено: 16:25 30.06.2023)
https://ria.ru/20230630/gazprom-1881365000.html
"Газпром" решил не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года
"Газпром" решил не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года - РИА Новости, 30.06.2023
"Газпром" решил не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года
Акционеры "Газпрома" на годовом собрании утвердили решение не выплачивать дивиденды по итогам прошедшего года, сообщила компания в Telegram-канале. РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T09:53
2023-06-30T16:25
экономика
газпром
россия
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Акционеры "Газпрома" на годовом собрании утвердили решение не выплачивать дивиденды по итогам прошедшего года, сообщила компания в Telegram-канале. &quot;По итогам 2022 года дивиденды по акциям ПАО &quot;Газпром&quot; не объявлять и не выплачивать&quot;, — говорится в публикации.За первое полугодие 2022 года группа выплатила рекордные промежуточные дивиденды в 51,03 рубля за акцию (всего 1,208 триллиона). Как пояснил заместитель председателя правления "Газпрома" Фамил Садыгов, компания обеспечила акционерам сверхприбыль, направив на выплаты на 115 миллиардов больше, чем предусмотрено дивидендной политикой. Поэтому, уточнил он, совет директоров решил сохранить совокупные выплаты за 2022 год на уровне промежуточных дивидендов за первое полугодие. После февраля 2022-го экспорт "Газпрома" резко сократился из-за отказа Европы от российского газа, западных санкций, а также проблем с экспортной инфраструктурой на основных направлениях. В прошлом году компания экспортировала в дальнее зарубежье в 1,8 раза меньше газа, чем годом ранее, — 100,9 миллиарда кубометров, это минимум с начала 1990-х. Чистая прибыль "Газпрома" по МСФО в 2022 году снизилась на 41,4 процента по сравнению с 2021-м, до 1,226 триллиона рублей. Доля "Газпрома", которую контролирует государство, составляет 50,23 процента. Крупнейшим держателем акций, по последним раскрытым данным на 31 декабря 2022 года, было Росимущество с долей в 38,37 процента акций компании, а за "Роснефтегазом" и "Росгазификацией" числились по 10,97 и 0,89 процента соответственно. Еще 49,77 процента принадлежат прочим зарегистрированным лицам. Уставный капитал группы состоит из 23,674 миллиарда обыкновенных акций.
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экономика, газпром, россия
Экономика, Газпром, Россия
"Газпром" решил не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года

Акционеры Газпрома приняли решение не выплачивать дивиденды по акциям по итогам 2022 года

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСтенд компании "Газпром"
Стенд компании Газпром - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Стенд компании "Газпром". Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Акционеры "Газпрома" на годовом собрании утвердили решение не выплачивать дивиденды по итогам прошедшего года, сообщила компания в Telegram-канале.
«

"По итогам 2022 года дивиденды по акциям ПАО "Газпром" не объявлять и не выплачивать", — говорится в публикации.

За первое полугодие 2022 года группа выплатила рекордные промежуточные дивиденды в 51,03 рубля за акцию (всего 1,208 триллиона). Как пояснил заместитель председателя правления "Газпрома" Фамил Садыгов, компания обеспечила акционерам сверхприбыль, направив на выплаты на 115 миллиардов больше, чем предусмотрено дивидендной политикой. Поэтому, уточнил он, совет директоров решил сохранить совокупные выплаты за 2022 год на уровне промежуточных дивидендов за первое полугодие.
После февраля 2022-го экспорт "Газпрома" резко сократился из-за отказа Европы от российского газа, западных санкций, а также проблем с экспортной инфраструктурой на основных направлениях. В прошлом году компания экспортировала в дальнее зарубежье в 1,8 раза меньше газа, чем годом ранее, — 100,9 миллиарда кубометров, это минимум с начала 1990-х. Чистая прибыль "Газпрома" по МСФО в 2022 году снизилась на 41,4 процента по сравнению с 2021-м, до 1,226 триллиона рублей.
Доля "Газпрома", которую контролирует государство, составляет 50,23 процента. Крупнейшим держателем акций, по последним раскрытым данным на 31 декабря 2022 года, было Росимущество с долей в 38,37 процента акций компании, а за "Роснефтегазом" и "Росгазификацией" числились по 10,97 и 0,89 процента соответственно. Еще 49,77 процента принадлежат прочим зарегистрированным лицам. Уставный капитал группы состоит из 23,674 миллиарда обыкновенных акций.
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