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Медведев заявил, что в России следят за событиями во Франции - РИА Новости, 30.06.2023
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17:51 30.06.2023 (обновлено: 18:02 30.06.2023)
https://ria.ru/20230630/frantsiya-1881526095.html
Медведев заявил, что в России следят за событиями во Франции
Медведев заявил, что в России следят за событиями во Франции - РИА Новости, 30.06.2023
Медведев заявил, что в России следят за событиями во Франции
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале заявил, что в России с интересом наблюдают за событиями во Франции, где в ряде городов вспыхнули РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T17:51
2023-06-30T18:02
россия
франция
безопасность
дмитрий медведев
беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале заявил, что в России с интересом наблюдают за событиями во Франции, где в ряде городов вспыхнули беспорядки."Смотрим за событиями во Франции, на столпотворения и беспорядки на улицах. И тоже, конечно, обсудим их со своими партнерами. Особенно в контексте многолетней "удачной" миграционной политики некогда просвещенной Европы. Кто эти люди, зачем они? В общем, не на ком взгляд остановить. А уж тем более не с кем вести дела", - написал Медведев.В своем посте он также процитировал писателя Николая Гоголя - отрывок из "Мертвых душ": "Один там только и есть порядочный человек: прокурор; да и тот, если сказать правду, свинья", и отрывок из "Ревизора": "Ничего не вижу. Вижу какие-то свиные рыла вместо лиц, а больше ничего".
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россия, франция, безопасность, дмитрий медведев, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
Россия, Франция, Безопасность, Дмитрий Медведев, Беспорядки во Франции после убийства подростка в Нантере
Медведев заявил, что в России следят за событиями во Франции

Зампред Совбеза Медведев заявил, что Россия обсудит с партнерами события во Франции

© РИА Новости / Евгений ПолойкоСотрудники полиции во время беспорядков во французском Нантере
Сотрудники полиции во время беспорядков во французском Нантере - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© РИА Новости / Евгений Полойко
Сотрудники полиции во время беспорядков во французском Нантере
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале заявил, что в России с интересом наблюдают за событиями во Франции, где в ряде городов вспыхнули беспорядки.
"Смотрим за событиями во Франции, на столпотворения и беспорядки на улицах. И тоже, конечно, обсудим их со своими партнерами. Особенно в контексте многолетней "удачной" миграционной политики некогда просвещенной Европы. Кто эти люди, зачем они? В общем, не на ком взгляд остановить. А уж тем более не с кем вести дела", - написал Медведев.
В своем посте он также процитировал писателя Николая Гоголя - отрывок из "Мертвых душ": "Один там только и есть порядочный человек: прокурор; да и тот, если сказать правду, свинья", и отрывок из "Ревизора": "Ничего не вижу. Вижу какие-то свиные рыла вместо лиц, а больше ничего".
Беспорядки во Франции
© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD

Во Франции уже несколько дней проходят протесты.

Полицейский наблюдает за взрывом фейерверков во время протестов в Рубе, на севере Франции, 30 июня 2023 года

Во Франции уже несколько дней проходят протесты.

© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD
1 из 10
© РИА Новости / Евгений Полойко

Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и властей.

Сотрудники пожарной службы тушат пожар в одном из зданий во время беспорядков во французском Нантере

Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и властей.

© РИА Новости / Евгений Полойко
2 из 10
© РИА Новости / Евгений Полойко

В нескольких городах развернули полицейский спецназ, задействовали бронетехнику и вертолеты.

 Полицейские автомобили на одной из улиц во время беспорядков во французском Нантере

В нескольких городах развернули полицейский спецназ, задействовали бронетехнику и вертолеты.

© РИА Новости / Евгений Полойко
3 из 10
© РИА Новости / Евгений Полойко

Причиной беспорядков стала гибель 17-летнего подростка в Нантере.

Сотрудники полиции во время беспорядков во французском Нантере

Причиной беспорядков стала гибель 17-летнего подростка в Нантере.

© РИА Новости / Евгений Полойко
4 из 10
© РИА Новости / Евгений Полойко

Его застрелили во время проверки на дороге.

Сотрудники полиции во время беспорядков во французском Нантере

Его застрелили во время проверки на дороге.

© РИА Новости / Евгений Полойко
5 из 10
© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD

По информации МВД, он отказался выполнять требования полицейских.

Полицейские стоят перед разбитыми окнами фасада театра во время протестов в Рубе, на севере Франции, 30 июня 2023 года

По информации МВД, он отказался выполнять требования полицейских.

© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD
6 из 10
© РИА Новости / Евгений Полойко

Застрелившему подростка сотруднику предъявили обвинения в умышленном убийстве.

Сотрудники полиции во время беспорядков во французском Нантере

Застрелившему подростка сотруднику предъявили обвинения в умышленном убийстве.

© РИА Новости / Евгений Полойко
7 из 10
© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD

Власти призвали граждан успокоиться, при этом требуя справедливого расследования случившегося.

Пожарные тушат пламя здания, подожженного во время протестов в Рубе, на севере Франции, 30 июня 2023 года

Власти призвали граждан успокоиться, при этом требуя справедливого расследования случившегося.

© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD
8 из 10
© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD

Президент Эммануэль Макрон назвал произошедшее необъяснимым и непростительным.

Пожарные идет с пожарной лестницей после тушения пожара в отеле во время протестов в Рубе, на севере Франции, 30 июня 2023 года

Президент Эммануэль Макрон назвал произошедшее необъяснимым и непростительным.

© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD
9 из 10
© AFP 2023 / ZAKARIA ABDELKAFI

Премьер Элизабет Борн заявила, что полиция действовала вне рамок дозволенного.

Полиция наблюдает за взрывами в районе Сите Пабло Пикассо в Нантере, к северо-западу от Парижа, рано утром 30 июня 2023 года

Премьер Элизабет Борн заявила, что полиция действовала вне рамок дозволенного.

© AFP 2023 / ZAKARIA ABDELKAFI
10 из 10

Во Франции уже несколько дней проходят протесты.

© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD
1 из 10

Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и властей.

© РИА Новости / Евгений Полойко
2 из 10

В нескольких городах развернули полицейский спецназ, задействовали бронетехнику и вертолеты.

© РИА Новости / Евгений Полойко
3 из 10

Причиной беспорядков стала гибель 17-летнего подростка в Нантере.

© РИА Новости / Евгений Полойко
4 из 10

Его застрелили во время проверки на дороге.

© РИА Новости / Евгений Полойко
5 из 10

По информации МВД, он отказался выполнять требования полицейских.

© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD
6 из 10

Застрелившему подростка сотруднику предъявили обвинения в умышленном убийстве.

© РИА Новости / Евгений Полойко
7 из 10

Власти призвали граждан успокоиться, при этом требуя справедливого расследования случившегося.

© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD
8 из 10

Президент Эммануэль Макрон назвал произошедшее необъяснимым и непростительным.

© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD
9 из 10

Премьер Элизабет Борн заявила, что полиция действовала вне рамок дозволенного.

© AFP 2023 / ZAKARIA ABDELKAFI
10 из 10
 
РоссияФранцияБезопасностьДмитрий МедведевБеспорядки во Франции после убийства подростка в Нантере
 
 
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