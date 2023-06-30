https://ria.ru/20230630/frantsiya-1881526095.html

Медведев заявил, что в России следят за событиями во Франции

Медведев заявил, что в России следят за событиями во Франции - РИА Новости, 30.06.2023

Медведев заявил, что в России следят за событиями во Франции

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале заявил, что в России с интересом наблюдают за событиями во Франции, где в ряде городов вспыхнули РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T17:51

2023-06-30T17:51

2023-06-30T18:02

россия

франция

безопасность

дмитрий медведев

беспорядки во франции после убийства подростка в нантере

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале заявил, что в России с интересом наблюдают за событиями во Франции, где в ряде городов вспыхнули беспорядки."Смотрим за событиями во Франции, на столпотворения и беспорядки на улицах. И тоже, конечно, обсудим их со своими партнерами. Особенно в контексте многолетней "удачной" миграционной политики некогда просвещенной Европы. Кто эти люди, зачем они? В общем, не на ком взгляд остановить. А уж тем более не с кем вести дела", - написал Медведев.В своем посте он также процитировал писателя Николая Гоголя - отрывок из "Мертвых душ": "Один там только и есть порядочный человек: прокурор; да и тот, если сказать правду, свинья", и отрывок из "Ревизора": "Ничего не вижу. Вижу какие-то свиные рыла вместо лиц, а больше ничего".

россия

франция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, франция, безопасность, дмитрий медведев, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере