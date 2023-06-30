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Во Франции развернут бронетехнику жандармерии из-за беспорядков - РИА Новости, 30.06.2023
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17:45 30.06.2023 (обновлено: 21:10 30.06.2023)
https://ria.ru/20230630/frantsiya-1881524009.html
Во Франции развернут бронетехнику жандармерии из-за беспорядков
Во Франции развернут бронетехнику жандармерии из-за беспорядков - РИА Новости, 30.06.2023
Во Франции развернут бронетехнику жандармерии из-за беспорядков
Премьер-министр Франции Элизабет Борн объявила о развертывании бронетехники жандармерии в связи с массовыми беспорядками в стране, сообщил телеканал BFM со... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T17:45
2023-06-30T21:10
в мире
франция
париж
нантер
элизабет борн
эммануэль макрон
беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
жеральд дарманен
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Премьер-министр Франции Элизабет Борн объявила о развертывании бронетехники жандармерии в связи с массовыми беспорядками в стране, сообщил телеканал BFM со ссылкой на источник в полиции."Борн по предложению (главы МВД. — Прим. ред.) Жеральда Дарманена объявила о развертывании бронетехники жандармерии", — говорится в публикации.По данным телеканала, речь идет о примерно 18 бронемашинах. Как отметило издание Parisien, до этого использовалась бронетехника элитного подразделения национальной полиции RAID.Массовые беспорядки по всей стране начались после того, как во вторник утром полицейские при проверке на дороге застрелили 17-летнего подростка в пригороде Парижа Нантере. Они заявили, что юноша отказался выполнять их требования.Беспорядки продолжаются уже несколько дней. Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и местных властей. В некоторых районах пришлось развернуть спецназ, задействовать бронетехнику и вертолеты. В ночь на пятницу силовики задержали более 600 нарушителей.Президент Франции Эммануэль Макрон созвал межведомственную кризисную группу. Произошедшее он назвал "необъяснимым и непростительным", добавив, что "ничто не оправдывает смерть молодого человека". Как заявил министр-делегат Франции по вопросам городов и жилищной политики Оливье Кляйн, власти не исключают введения чрезвычайного положения.Премьер-министр Элизабет Борн сообщила, что полиция действовала "вне рамок дозволенного". Представитель правительства Оливье Веран выразил соболезнования семье погибшего, отметив, что вся Франция разделяет потрясение от случившегося. Заседание Национального собрания Франции началось с минуты молчания. Кляйн по поручению Макрона посетил мать погибшего, чтобы выразить ей соболезнования.
https://ria.ru/20230630/makron-1881417927.html
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в мире, франция, париж, нантер, элизабет борн, эммануэль макрон, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере, жеральд дарманен
В мире, Франция, Париж, Нантер, Элизабет Борн, Эммануэль Макрон, Беспорядки во Франции после убийства подростка в Нантере, Жеральд Дарманен
Во Франции развернут бронетехнику жандармерии из-за беспорядков

Премьер Франции Борн объявила о развертывании бронетехники жандармерии из-за беспорядков

© AFP 2023 / DIARMID COURREGESБронемашина жандармерии Франции
Бронемашина жандармерии Франции - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© AFP 2023 / DIARMID COURREGES
Бронемашина жандармерии Франции
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Премьер-министр Франции Элизабет Борн объявила о развертывании бронетехники жандармерии в связи с массовыми беспорядками в стране, сообщил телеканал BFM со ссылкой на источник в полиции.
«
"Борн по предложению (главы МВД. — Прим. ред.) Жеральда Дарманена объявила о развертывании бронетехники жандармерии", — говорится в публикации.
По данным телеканала, речь идет о примерно 18 бронемашинах. Как отметило издание Parisien, до этого использовалась бронетехника элитного подразделения национальной полиции RAID.
Массовые беспорядки по всей стране начались после того, как во вторник утром полицейские при проверке на дороге застрелили 17-летнего подростка в пригороде Парижа Нантере. Они заявили, что юноша отказался выполнять их требования.
Беспорядки во Франции
© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD

Во Франции уже несколько дней проходят протесты.

Полицейский наблюдает за взрывом фейерверков во время протестов в Рубе, на севере Франции, 30 июня 2023 года

Во Франции уже несколько дней проходят протесты.

© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD
1 из 10
© РИА Новости / Евгений Полойко

Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и властей.

Сотрудники пожарной службы тушат пожар в одном из зданий во время беспорядков во французском Нантере

Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и властей.

© РИА Новости / Евгений Полойко
2 из 10
© РИА Новости / Евгений Полойко

В нескольких городах развернули полицейский спецназ, задействовали бронетехнику и вертолеты.

 Полицейские автомобили на одной из улиц во время беспорядков во французском Нантере

В нескольких городах развернули полицейский спецназ, задействовали бронетехнику и вертолеты.

© РИА Новости / Евгений Полойко
3 из 10
© РИА Новости / Евгений Полойко

Причиной беспорядков стала гибель 17-летнего подростка в Нантере.

Сотрудники полиции во время беспорядков во французском Нантере

Причиной беспорядков стала гибель 17-летнего подростка в Нантере.

© РИА Новости / Евгений Полойко
4 из 10
© РИА Новости / Евгений Полойко

Его застрелили во время проверки на дороге.

Сотрудники полиции во время беспорядков во французском Нантере

Его застрелили во время проверки на дороге.

© РИА Новости / Евгений Полойко
5 из 10
© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD

По информации МВД, он отказался выполнять требования полицейских.

Полицейские стоят перед разбитыми окнами фасада театра во время протестов в Рубе, на севере Франции, 30 июня 2023 года

По информации МВД, он отказался выполнять требования полицейских.

© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD
6 из 10
© РИА Новости / Евгений Полойко

Застрелившему подростка сотруднику предъявили обвинения в умышленном убийстве.

Сотрудники полиции во время беспорядков во французском Нантере

Застрелившему подростка сотруднику предъявили обвинения в умышленном убийстве.

© РИА Новости / Евгений Полойко
7 из 10
© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD

Власти призвали граждан успокоиться, при этом требуя справедливого расследования случившегося.

Пожарные тушат пламя здания, подожженного во время протестов в Рубе, на севере Франции, 30 июня 2023 года

Власти призвали граждан успокоиться, при этом требуя справедливого расследования случившегося.

© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD
8 из 10
© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD

Президент Эммануэль Макрон назвал произошедшее необъяснимым и непростительным.

Пожарные идет с пожарной лестницей после тушения пожара в отеле во время протестов в Рубе, на севере Франции, 30 июня 2023 года

Президент Эммануэль Макрон назвал произошедшее необъяснимым и непростительным.

© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD
9 из 10
© AFP 2023 / ZAKARIA ABDELKAFI

Премьер Элизабет Борн заявила, что полиция действовала вне рамок дозволенного.

Полиция наблюдает за взрывами в районе Сите Пабло Пикассо в Нантере, к северо-западу от Парижа, рано утром 30 июня 2023 года

Премьер Элизабет Борн заявила, что полиция действовала вне рамок дозволенного.

© AFP 2023 / ZAKARIA ABDELKAFI
10 из 10

Во Франции уже несколько дней проходят протесты.

© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD
1 из 10

Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и властей.

© РИА Новости / Евгений Полойко
2 из 10

В нескольких городах развернули полицейский спецназ, задействовали бронетехнику и вертолеты.

© РИА Новости / Евгений Полойко
3 из 10

Причиной беспорядков стала гибель 17-летнего подростка в Нантере.

© РИА Новости / Евгений Полойко
4 из 10

Его застрелили во время проверки на дороге.

© РИА Новости / Евгений Полойко
5 из 10

По информации МВД, он отказался выполнять требования полицейских.

© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD
6 из 10

Застрелившему подростка сотруднику предъявили обвинения в умышленном убийстве.

© РИА Новости / Евгений Полойко
7 из 10

Власти призвали граждан успокоиться, при этом требуя справедливого расследования случившегося.

© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD
8 из 10

Президент Эммануэль Макрон назвал произошедшее необъяснимым и непростительным.

© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD
9 из 10

Премьер Элизабет Борн заявила, что полиция действовала вне рамок дозволенного.

© AFP 2023 / ZAKARIA ABDELKAFI
10 из 10
Беспорядки продолжаются уже несколько дней. Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и местных властей. В некоторых районах пришлось развернуть спецназ, задействовать бронетехнику и вертолеты. В ночь на пятницу силовики задержали более 600 нарушителей.
Президент Франции Эммануэль Макрон созвал межведомственную кризисную группу. Произошедшее он назвал "необъяснимым и непростительным", добавив, что "ничто не оправдывает смерть молодого человека". Как заявил министр-делегат Франции по вопросам городов и жилищной политики Оливье Кляйн, власти не исключают введения чрезвычайного положения.
Премьер-министр Элизабет Борн сообщила, что полиция действовала "вне рамок дозволенного". Представитель правительства Оливье Веран выразил соболезнования семье погибшего, отметив, что вся Франция разделяет потрясение от случившегося. Заседание Национального собрания Франции началось с минуты молчания. Кляйн по поручению Макрона посетил мать погибшего, чтобы выразить ей соболезнования.
Сотрудники полиции во время беспорядков во французском Нантере - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
СМИ: Макрон покинул саммит ЕС в Брюсселе из-за беспорядков во Франции
Вчера, 12:25
 
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