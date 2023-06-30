https://ria.ru/20230630/frantsiya-1881524009.html

Во Франции развернут бронетехнику жандармерии из-за беспорядков

Во Франции развернут бронетехнику жандармерии из-за беспорядков - РИА Новости, 30.06.2023

Во Франции развернут бронетехнику жандармерии из-за беспорядков

Премьер-министр Франции Элизабет Борн объявила о развертывании бронетехники жандармерии в связи с массовыми беспорядками в стране, сообщил телеканал BFM со... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T17:45

2023-06-30T17:45

2023-06-30T21:10

в мире

франция

париж

нантер

элизабет борн

эммануэль макрон

беспорядки во франции после убийства подростка в нантере

жеральд дарманен

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1e/1881530714_0:271:3072:1999_1920x0_80_0_0_11e36899a06ff75d064663a9c75492da.jpg

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Премьер-министр Франции Элизабет Борн объявила о развертывании бронетехники жандармерии в связи с массовыми беспорядками в стране, сообщил телеканал BFM со ссылкой на источник в полиции."Борн по предложению (главы МВД. — Прим. ред.) Жеральда Дарманена объявила о развертывании бронетехники жандармерии", — говорится в публикации.По данным телеканала, речь идет о примерно 18 бронемашинах. Как отметило издание Parisien, до этого использовалась бронетехника элитного подразделения национальной полиции RAID.Массовые беспорядки по всей стране начались после того, как во вторник утром полицейские при проверке на дороге застрелили 17-летнего подростка в пригороде Парижа Нантере. Они заявили, что юноша отказался выполнять их требования.Беспорядки продолжаются уже несколько дней. Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и местных властей. В некоторых районах пришлось развернуть спецназ, задействовать бронетехнику и вертолеты. В ночь на пятницу силовики задержали более 600 нарушителей.Президент Франции Эммануэль Макрон созвал межведомственную кризисную группу. Произошедшее он назвал "необъяснимым и непростительным", добавив, что "ничто не оправдывает смерть молодого человека". Как заявил министр-делегат Франции по вопросам городов и жилищной политики Оливье Кляйн, власти не исключают введения чрезвычайного положения.Премьер-министр Элизабет Борн сообщила, что полиция действовала "вне рамок дозволенного". Представитель правительства Оливье Веран выразил соболезнования семье погибшего, отметив, что вся Франция разделяет потрясение от случившегося. Заседание Национального собрания Франции началось с минуты молчания. Кляйн по поручению Макрона посетил мать погибшего, чтобы выразить ей соболезнования.

https://ria.ru/20230630/makron-1881417927.html

франция

париж

нантер

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, франция, париж, нантер, элизабет борн, эммануэль макрон, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере, жеральд дарманен