https://ria.ru/20230630/frantsiya-1881518385.html

МВД потребовало запретить во Франции продажу петард и канистр с бензином

МВД потребовало запретить во Франции продажу петард и канистр с бензином - РИА Новости, 30.06.2023

МВД потребовало запретить во Франции продажу петард и канистр с бензином

Глава министерства внутренних дел Франции Жеральд Дарманен потребовал от местных властей запретить продажу и перевозку петард, канистр с бензином, химических и... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T17:34

2023-06-30T17:34

2023-06-30T17:48

франция

беспорядки во франции после убийства подростка в нантере

в мире

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ПАРИЖ, 30 июн - РИА Новости. Глава министерства внутренних дел Франции Жеральд Дарманен потребовал от местных властей запретить продажу и перевозку петард, канистр с бензином, химических и легковоспламеняющихся веществ из-за массовых беспорядков, вспыхнувших после убийства полицейским 17-летнего подростка, сообщил в пятницу телеканал BFMTV."Министр внутренних дел Жеральд Дарманен потребовал от префектов, помимо остановки движения автобусов и трамваев по всей Франции после 21 часа запретить продажу и перевозку петард. Продажа и перевозка канистр с бензином, кислот, легковоспламеняющихся или химических продуктов также будут запрещены", - говорится в сообщении телеканала.Ранее сообщалось, что глава французского МВД Дарманен потребовал от местных властей остановить общественное движение после 21 часа по всей стране из-за массовых беспорядков.Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере - пригороде к западу от Парижа - застрелили 17-летнего подростка, который, по информации полицейских, отказался выполнять их требования. В результате в ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и властей. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты.

франция

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

франция, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере, в мире