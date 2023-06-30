https://ria.ru/20230630/frantsiya-1881513341.html

В Париже 150 человек поместили под стражу после ночных беспорядков

В Париже 150 человек поместили под стражу после ночных беспорядков - РИА Новости, 30.06.2023

В Париже 150 человек поместили под стражу после ночных беспорядков

В результате беспорядков в Париже прошлой ночью 150 человек помещены под стражу, сообщает телеканал BFMTV. РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T17:18

2023-06-30T17:18

2023-06-30T17:19

в мире

париж

франция

беспорядки во франции после убийства подростка в нантере

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. В результате беспорядков в Париже прошлой ночью 150 человек помещены под стражу, сообщает телеканал BFMTV. "Сто пятьдесят человек помещены под стражу в Париже после городских беспорядков этой ночью", - приводит телеканал заявление прокуратуры. Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере - пригороде к западу от Парижа - застрелили 17-летнего подростка, который, по информации полицейских, отказался выполнять их требования. В результате в ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и властей. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты.

париж

франция

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, париж, франция, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере